Total War: Warhammer III heeft in enkele dagen bijna 700 mods op Steam Workshop

Total War: Warhammer III, de derde titel uit de strategiegamereeks van Total War waarin de fantasiewereld van Warhammer centraal staat, kreeg enkele dagen geleden Steam Workshop-ondersteuning. Dat heeft inmiddels al geleid tot een kleine 700 mods.

In het Steam Workshop-onderdeel van Total War: Warhammer III staan op het moment van schrijven 675 verschillende items in de categorie mods. Een dag nadat de ondersteuning voor Steam Workshop voor de game werd toegevoegd, waren er al 500 mods aanwezig, schreef PCGamesN.

Deze ondersteuning werd toegevoegd via de op dinsdag uitgebrachte patch 1.1. Daarmee zijn verder ook bugs gefixt, is de responsiviteit van eenheden verbeterd en zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die de Realm of Chaos-campagne wat minder lastig en frustrerend moeten maken.

Onder de verschillende mods bevindt zich onder meer de Better Camera Mod, die ook al beschikbaar was voor de eerdere twee games uit de reeks. Hiermee kunnen spelers verder inzoomen en uitzoomen tijdens gevechten. Verder is er een mod die het mogelijk maakt om te voorkomen dat de Chaos Rifts optreden. Dat betekent dat de verhaalelementen geen deel meer uitmaken van de campagne en spelers een meer klassieke sandboxmodus kunnen ervaren.

De ontwikkelaar van Total War: Warhammer III maakte eerder al duidelijk dat de game bij de release op 17 februari slechts 'het eerste stadium van mod-functionaliteit bevatte'. Toen werd al ondersteuning voor de Assembly Kit, Steam Workshop en de Mod Manager aangekondigd.