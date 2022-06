Titel Total War: Warhammer III Platform Windows, MacOS, Linux Ontwikkelaar The Creative Assembly Uitgever SEGA Releasedatum 2021

Weet je wat echt fijn is voor een veldheer? Overzicht. Niets is beter dan weten dat je speervechters de vijandelijke cavalerie in de flank opvangen, terwijl je het hart van het vijandelijke leger vastpint tussen een aantal van je beste units die de tegenstander trakteren op een regen van pijlen. Uiteraard is er wat onderling verschil in die units, maar globaal is het losjes op rock-paper-scissors(-lizard-Spock) gebaseerde systeem van Total War goed zichtbaar. Dat geldt voor vrijwel elke game in de serie, behalve voor de Warhammer-games. De units in die reeks, die later dit jaar zijn derde en voorlopig laatste release krijgt, zijn uiteraard afkomstig uit de bekende fantasy-setting en daardoor een stuk minder herkenbaar dan legers met eenheden die we kennen uit onze eigen historie. Dat kan voor gamers die niet zo bekend zijn met de Warhammer-lore, of die gewoon niet zo goed opletten, behoorlijk desastreuze gevolgen hebben, merkten we tijdens onze eerste hands-on-sessie met Total War: Warhammer III.

Het derde deel in de fantasierijke variant van de Total War-games neemt spelers mee naar de Realm of Chaos, waar de vier Chaos-goden Khorne, Tzeentch, Nurgle en Slaanesh de baas zijn. Aan weerszijden van de Realm of Chaos staan de facties Kislev en Grand Cathay klaar om een poging te wagen het gebied te veroveren en daarmee hopelijk al hun vijanden te verslaan. Makkelijk zal dat uiteraard niet gaan. De Realm of Chaos geldt als de voornaamste bron van magie in de wereld van Warhammer-fantasy. Hij zal vergeven zijn van de sterke wezens en dus zware gevechten opleveren. Het is overigens niet zo dat Kislev en Grand Cathay de enige speelbare facties zijn. Aan beide kanten hebben de grote facties hun eigen vijanden, terwijl ook de machtige wezens in de Realm of Chaos allerlei duivelse troepen hebben die desgewenst speelbaar zijn.

Bij onze eerste kennismaking met Total War: Warhammer III bleven de meeste van die facties ongezien, want we concentreerden ons op één specifiek gevecht tussen Kislev en de troepen van Khorne, de Blood God. Ook over de verdere invulling van de campagne, die zich op een map afspeelt die volgens de makers twee keer zo groot is als die van Warhammer II, hebben we nog niets gehoord. The Creative Assembly wilde vooral een feature in het zonnetje zetten die nog nooit eerder in de Total War-serie was te zien: speciale Survival Battles. Daarbij gaat het om een nieuw type gevecht dat af en toe voorbij zal komen, op belangrijke momenten in de campagne. De Survival Battles vervangen geen van de bestaande soorten gevechten, dus daar krijg je ook nog gewoon mee te maken. De nieuwe gevechten zijn een manier voor de ontwikkelaars om keerpunten in het verhaal specialer te maken. De gevechten moeten langer en uitdagender zijn en kennen allerlei factoren die je niet eerder in het realtime gedeelte van Total War hebt gezien.