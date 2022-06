Creative Assembly en de Games Workshop stapten iets meer dan zes jaar geleden in het huwelijksbootje om een Total War: Warhammer-game te maken. Het bleek een perfecte match tussen de game-ontwikkelaar en de maker van de Warhammer-table-topgame. De massale gevechten uit de Total War-serie lenen zich goed voor een stevige strijd tussen de monsters, elven en orcs uit de Warhammer-wereld. De setting in het Warhammer-universum trok fans van deze fantasywereld naar de Total War-serie omdat ze hun geliefde franchise erg graag tot leven zagen komen op het strijdtoneel van Total War. Andersom maakten de Total War-fans kennis met de wereld van Warhammer. Hoewel je in Rome: Total War en het meer recente Total War: Three Kingdoms de geschiedenis van het klassieke Rome of het oude China naar je hand kunt zetten, is Warhammer met vliegende demonen, grote ogers en dwergen wel even iets anders.

In de eerste twee delen van Total War: Warhammer hebben we al veel verschillende gebieden en figuren uit de fantasiewereld zien langskomen. Zeker als je ook de tientallen dlc's erbij pakt, kun je stellen dat Creative Assembly een aardige portie van het werk van Games Workshop heeft behandeld in de twee games. Het moet een behoorlijke klus zijn geweest om een groot deel van de wereldkaart en de verschillende facties uit te werken. Creative Assembly zette zelf een kroon op al dit werk, door alle uitgewerkte gebieden en facties samen te voegen in een grote campagne in Total War: Warhammer II. Na deze Mortal Empire-campagne kun je je afvragen waar je nog een derde deel voor nodig hebt, maar wees gerust. De wereld van Games' Warhammer en de creativiteit van Creative Assembly zijn nog lang niet uitgeput, zo hebben we gemerkt in Total War: Warhammer III.

Wanneer je een gigantische fantasiewereld hebt om inspiratie uit te halen, ligt het gevaar op de loer dat je er net iets te diep in duikt en je game niet meer toegankelijk is voor spelers die minder bekend zijn met de wereld. Gelukkig heeft Creative Assembly ervoor gekozen om in dit derde deel een volwaardige proloog te introduceren. Hierin word je niet alleen het verhaal van de campagne ingeleid, maar krijg je ook stapsgewijs uitleg over de interface en het aansturen van je legers en troepen. Deze tutorials zijn niet nieuw in de Total Warhammer-games, maar het is wel de eerste keer dat dit op een natuurlijke manier in het spelverloop is verwerkt. Hierdoor hadden we niet direct de behoefte om elke tutorial en tooltip meteen weg te klikken omdat we ondertussen ook het verhaal volgden.

In de proloog volg je prins Yuri van de factie Kislev. Zonder het verloop van dit verhaal te verklappen, kunnen we je aanraden de proloog te spelen. De gebeurtenissen tijdens deze introductie zetten namelijk het verhaal van de campagne in gang. Natuurlijk is de tutorial die je tijdens deze proloog doorloopt overbodig voor menig Total War-veteraan, maar een korte opfriscursus kan nooit kwaad. Daarnaast zorgt Creative Assembly er met deze proloog voor dat ook nieuwe spelers op een prettige manier worden voorbereid op de chaos die hen staat te wachten in de campagne.