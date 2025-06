Maker F1 Manager en Elite Dangerous werkt aan Warhammer-rts-game

Frontier Developments, bekend van F1 Manager 2023, werkt aan rts-game Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Wanneer de game uitkomt, is niet bekend, maar er zijn wel screenshots en een trailer te zien.

In de beschrijvingen onder de trailer, op de website en op de Steam-nieuwsposting valt te lezen dat de game in ieder geval vier verschillende facties zal bieden en zowel in multiplayer met maximaal vier spelers als in singpleplayer te spelen valt. Een releasedatum is er niet, maar op onder andere Steam staat wel 'binnenkort'.

Het verhaal is mede geschreven door Gavin Thorpe, die veel Warhammer-literatuur op zijn naam heeft staan. Daarnaast valt uit de trailer en de beschrijvingen op te maken dat het centrale conflict zich afspeelt tussen een Ork-factie en de Forces of Order, specifiek de Stormcast Eternals. Tot slot nodigt de ontwikkelaar geïnteresseerde spelers uit om zich in te schrijven voor komende bètatests, waarvoor ook geen datum vaststaat.

Naast F1 Manager heeft de studio Jurassic World Evolution 2, de Elite Dangerous-games, Planet Zoo en Planet Coaster op zijn naam staan. De studio is gevestigd in Engeland.