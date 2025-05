Frontier brengt Planet Zoo op 26 maart uit voor Xbox Series X/S en PlayStation 5

Frontier Developments brengt Planet Zoo op 26 maart uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X- en S-consoles. De dierentuinmanagementgame komt bij release beschikbaar vanaf 50 euro en kwam in 2019 al uit voor de pc.

De Britse ontwikkelaar bracht sinds de oorspronkelijke release van Planet Zoo 18 dlc-pakketten uit voor de pc-versie, maar die komen niet in dezelfde configuraties beschikbaar voor de consoleversie. In plaats daarvan zegt Frontier dat afnemers van de Ultimate Edition van 120 euro, naast enkele Deluxe Edition-bonussen, een Season Pass voor '14 toekomstige console-dlc-pakketten' krijgen. Het is niet duidelijk of de seizoenspas en de dlc's ook apart verkrijgbaar worden.