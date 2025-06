Frontier brengt deze zomer F1 Manager 2023 uit voor pc en consoles

Ontwikkelaar Frontier Developments kondigt F1 Manager 2023 aan. Deze managementgame krijgt onder meer een nieuwe Race Replay-modus en nieuwe strategieopties rondom pitstops. De game komt deze zomer uit.

F1 Manager 2023 krijgt onder meer een nieuwe Race Replay-modus, waarmee spelers 'belangrijke momenten uit het seizoen kunnen herschrijven', meldt Frontier in een persbericht. De game krijgt ook nieuwe strategieopties. Teams krijgen een sporting director, waarmee spelers pitcrews en hun trainingsschema's kunnen managen. Spelers kunnen daarnaast kiezen voor snellere pitstops tegen een verhoogd risico op fouten.

Volgens Frontier zijn de races zelf ook verbeterd ten opzichte van F1 Manager 2022. De game krijgt nu verschuivende racelijnen. Het spel krijgt ook een nieuw zelfvertrouwensysteem voor coureurs, dat moet bepalen in hoeverre ze inhaalacties proberen uit te voeren.

De game krijgt alle 23 races uit het 2023-seizoen van de Formule 1, inclusief de zes geplande sprintraces. Het spel wordt weer voorzien van commentaar door David Croft en Karun Chandhok, die het F1-seizoen in het echt becommentariëren voor Sky Sports.

F1 Manager 2023 komt in de zomer uit, maar er is nog geen concrete releasedatum bekend. De game komt beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X en S. Het spel verschijnt ook voor pc's via Steam en de Epic Games Store. Het wordt de tweede F1-managementgame die Frontier maakt nadat het vorig jaar F1 Manager 2022 heeft uitgebracht.