Frontier Developments toont eerste gameplay F1 Manager 2022

Ontwikkelaar Frontier Developments toont in een trailer de eerste gameplay van F1 Manager 2022. De game moet verschijnen op 25 augustus voor pc, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 en PlayStation 5.

Net als F1 22 is F1 Manager 2022 en game met een F1-licentie, met alle officiële teams, wagens en coureurs. In tegenstelling tot F1 2022, rijden spelers in F1 Manager 2022 niet zelf in een Formule 1-wagen, maar zijn ze achter de schermen verantwoordelijk voor een raceteam.

Als teammanager zijn spelers verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van de auto van het team en moeten de coureurs gemanaged worden. Tijdens de races kunnen spelers hun coureurs advies geven en onder andere bepalen wanneer er van banden gewisseld moet worden.

F1 Manager 2022 is de eerste officiële Formule 1-managementgame voor pc en consoles. Eerder verscheen voor mobiele apparaten al wel F1 Clash. Het is de eerste keer dat Frontier Developments met de F1-licentie aan de slag mag. De studio heeft al wel andere managementgames op zijn naam staan, waaronder Planet Zoo en Planet Coaster.