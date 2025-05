Wie herinnert zich F1 Manager nog? EA Sports bracht in 2000 al een managementgame op de markt waarin je de teambaas van je favoriete F1-team kon zijn. Op de cover van het spel stonden Eddie Jordan, Jean Todt en Ron Dennis. In het spel waren Michael Schumacher en Mika Häkkinen de beste coureurs, terwijl iconische namen als Jacques Villeneuve, Eddie Irvine, Jarno Trulli en Heinz-Harald Frentzen ook nog op de grid stonden. Het was destijds een van mijn favoriete games, al kan ik me niet meer herinneren of het echt een goede game was. Voor Motorsport Manager geldt dat in elk geval wel. Deze vooral op mobiele platformen groot geworden managementgame deed het zonder licenties, maar wist het idee van een team leiden en races winnen aardig neer te zetten. Het Engelse Frontier Developments komt nu met een nieuwe, volwaardige Formule 1-managementgame, in de vorm van F1 Manager 2022.

Motorsport Manager, maar dan met betere graphics, gelicenseerde teams, coureurs en banen: dat zou een heel ruwe omschrijving van F1 Manager 2022 kunnen zijn. De games lijken in veel opzichten op elkaar. Logisch natuurlijk; ze nemen beide dezelfde sport als uitgangspunt en proberen het besturen van een team in die sport op zo’n manier te simuleren dat het behapbaar blijft voor de gemiddelde gamer. Een Formule 1-auto ontwikkelen en goed afstellen is immers iets waar zelfs zeer ervaren, goed opgeleide mensen nogal eens moeite mee hebben, terwijl het in een game niet al te veel moeite moet kosten. Motorsport Manager en F1 Manager 2022 vinden elkaar dus in de manier waarop ze de sport simpeler maken voor speldoeleinden.

Toch is F1 Manager 2022 in bepaalde opzichten een heel andere game. In de eerste plaats is er hier geen sprake van meerdere autosportklassen, want je speelt alleen met de Formule 1. Je kunt ook niet je eigen team starten. Daar staat tegenover dat die Formule 1 wel tot in de puntjes is nagemaakt. De game opent met de kenmerkende Formule 1-introvideo en dat zet meteen de toon. Als je daarna beslist welk team je wil gaan leiden, vertelt niemand minder dan David Croft iets over het team dat je op dat moment bekijkt. Crofty verzorgt tijdens de raceweekenden ook het commentaar, samen met Karun Chandhok. Het geeft de game meteen al iets extra’s, terwijl je nog niet eens echt aan het spelen bent. Dat extraatje valt trouwens weg als je met Nederlands commentaar speelt. De meneer in kwestie - geen bekende commentator, voor zover wij konden nagaan - doet zijn best, maar komt niet in de buurt bij wat Crofty en Chandhok toevoegen aan de game.

Wat zij toevoegen, is geloofwaardigheid. Wanneer je F1 Manager 2022 speelt, wil je ongeveer zien wat je tijdens weekenden ook op televisie ziet en je wil horen wat je daar ook hoort. Daar slaagt F1 Manager 2022 behoorlijk goed in. In de eerste plaats ziet de game er voor een managementgame heel goed uit. F1 22 is mooier, maar als je nagaat dat F1 22 zich tot F1 Manager 2022 verhoudt als FIFA tot Football Manager, is het verschil in grafische prestatie hier eigenlijk best klein. Sterker nog, sommige aspecten, zoals de gezichten van de coureurs, ogen in F1 Manager 2022 misschien wel beter dan in F1 22. Aan andere zaken, zoals de crashes, merk je echter dat je met een grafisch wat simpelere game te maken hebt. Auto’s die in de muur knallen, vallen niet spectaculair uit elkaar, maar komen vrij droogjes tot stilstand.

Echte stemmen van coureurs en engineers

Hoewel de actie er onmiskenbaar goed uitziet, is dat niet het onderdeel waarvan we het meest onder de indruk waren tijdens het spelen. Er is namelijk een ogenschijnlijk klein detail dat Frontier Developments heel goed voor elkaar heeft: het radioverkeer tussen coureurs en hun engineers. Frontier heeft 25.000 zinnen aan echt radioverkeer gekregen om mee te werken, en daaruit de radioberichten gehaald die je in het spel hoort. Je hoort dus de echte stemmen van Lewis Hamilton, Max Verstappen en andere bekende namen. Nog belangrijker is dat ze met hun eigen race-engineers praten. Je hoort Gianpiero Lambiase aan Max vragen wat hij van de balans van de auto vindt, of hem vragen om de auto aan het eind van een race in ‘Fail 84’ te zetten.

Dat deze stemmen in de game zitten, lijkt wellicht een onbelangrijk detail, maar het levert een reuzenstap in geloofwaardigheid op. Je merkt het misschien niet eens als je naar de Formule 1 kijkt, maar radioverkeer is een belangrijk onderdeel van de races geworden. Tijdens het kijken smachten raceliefhebbers naar stukjes informatie over hoe de strategieën in elkaar zitten, hoe de banden ervoor staan, en andere wetenswaardigheden. Dat je radiogesprekjes hoort, is in een game als F1 Manager 2022 belangrijk, want hier draait het volledig om het bepalen en uitvoeren van de strategie. Wel vallen de gesprekjes na een paar races in herhaling, maar alsnog is het een toffe toevoeging. Wellicht kan het palet aan beschikbare zinnetjes in een volgende versie nog wat worden uitgebreid, maar voor nu is dit een prima start.