Frontier Developments blijft F1 Manager 2022 toch ondersteunen

Ontwikkelaar Frontier Developments blijft F1 Manager 2022 toch van updates voorzien en de game ondersteunen. Vorige week meldde de studio nog dat het nog een laatste update voor F1 Manager 2022 ging uitbrengen, voordat het verderging met andere projecten.

In een bericht op de subreddit van F1 Manager schrijft senior director of publishing Chad Young dat 'spelers zich geen zorgen hoeven te maken en dat er meer updates voor het spel volgen na de komende update'. "De spelers zijn belangrijk voor ons. We willen benadrukken dat we naar jullie luisteren en dat we jullie feedback waarderen", aldus Young. Zo belooft Frontier om bepaalde problemen te verhelpen, zoals de grote bugs op het gebied van lapping in combinatie met safetycars en drs; die zouden te effectief zijn.

De komende update bevat visuele updates voor de wagens om ervoor te zorgen dat ze beter van elkaar te onderscheiden zijn. Daarnaast wordt het brandstofverbruik in kwalificatieronden aangepast en zullen rekenfouten in de estimated race time verholpen worden, naast 'andere optimalisaties'. De update wordt deze maand uitgerold.

Vorige week meldde Frontier nog dat de update in november de laatste zou zijn voor F1 Manager 2022. De ontwikkelaar heeft naar aanleiding van dat bericht veel kritiek gekregen, omdat bepaalde elementen in de game nog niet optimaal werkten. F1 Manager 2022 kwam op 25 augustus 2022 uit voor de PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Windows. Tweakers heeft in september een review gepubliceerd over het spel.