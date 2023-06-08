F1 Manager 2023 komt op 31 juli uit voor consoles en pc

Ontwikkelaar Frontier Developments heeft een releasedatum voor F1 Manager 2023 bekendgemaakt. De titel verschijnt op 31 juli voor consoles en de pc. Frontier zei eerder al dat de titel deze zomer zou verschijnen, maar deelde toen geen datum.

F1 Manager 2023 verschijnt op 31 juli online voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. De game komt op die datum ook uit voor pc's via Steam en de Epic Games Store. Een fysieke release voor de consoles volgt op een later moment. De game komt vier dagen eerder beschikbaar voor spelers die de Deluxe Edition vooruitbestellen. Naast de releasedatum deelde Frontier een nieuwe trailer met gameplaybeelden.