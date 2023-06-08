F1 Manager 2023 komt op 31 juli uit voor consoles en pc

Ontwikkelaar Frontier Developments heeft een releasedatum voor F1 Manager 2023 bekendgemaakt. De titel verschijnt op 31 juli voor consoles en de pc. Frontier zei eerder al dat de titel deze zomer zou verschijnen, maar deelde toen geen datum.

F1 Manager 2023 verschijnt op 31 juli online voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. De game komt op die datum ook uit voor pc's via Steam en de Epic Games Store. Een fysieke release voor de consoles volgt op een later moment. De game komt vier dagen eerder beschikbaar voor spelers die de Deluxe Edition vooruitbestellen. Naast de releasedatum deelde Frontier een nieuwe trailer met gameplaybeelden.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-06-2023 15:19
22 • submitter: Xtuv

08-06-2023 • 15:19

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Submitter: Xtuv

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F1 Manager 2023

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Reacties (22)

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XBWillem 8 juni 2023 15:37
Is bekend in welke mate dit spel verschilt van zijn voorganger? Daar was de nodige (terechte) kritiek op. Ik hoop dat daar wat mee gedaan is.
Verwijderd @XBWillem8 juni 2023 15:45
Aan de features te zien lijkt het meer en opgepoetste F1 manager 22 te zijn. Die had ik aangeschaft maar was teleurstellend. Als fan zal ik deze ook wel weer aanschaffen maar ben er bang voor....
calvinh @XBWillem9 juni 2023 07:39
Er zitten met name features in die al in de editie van vorig jaar hadden moeten zitten, vind ik. Betrouwbaarheid van onderdelen, de mogelijkheid om een contract met rijders voor volgend seizoen af te sluiten (ipv. contracten die per se nu direct ingaan).

Verder zit er een scenario-modus in, net als de sprint races. Meer features worden nog aangekondigd, maar het zijn voor mij bijna allemaal features die allang in f1 manager 22 hadden moeten zitten.
UraniumBullet 8 juni 2023 15:36
Bij F1 Manager 2022 had ik alltijd een probleem dat gewoon willekeurig in een race, een van mijn auto's gewoon zomaar uit de race was gevallen. En dat gebeurde meerdere keren. Dus hoop dat dat gefixed is in deze 2023 versie.
Verwijderd 8 juni 2023 15:47
Hoop toch echt dat er dit jaar een Custom Team mode in zit.

Was toch een groot gemist voor mij in de 2022 versie.
JOZILIAN 8 juni 2023 15:49
22 was een teleurstelling, vooral vanwege de veel te trage race. Het wilde te veel in 1, terwijl de gamers helemaal niet op een dergelijk trage game zitten te wachten. Het was saai en niet interressant
Aiii 8 juni 2023 16:40
Gezien de vorige sowieso tegenviel, en vervolgens heel slecht ondersteund werd omdat ze ieder jaar een nieuw spel voor de volle mep willen verkopen pas ik voor deze. Fool me once, etc.
ZinloosGeweldig 8 juni 2023 16:50
Ik ben helemaal klaar om opnieuw teleurgesteld te worden.
Myri @ZinloosGeweldig8 juni 2023 17:03
Ik heb nooit F1 Manager 2022 gespeeld. Het leek me vanaf het begin duidelijk dat dit weer een verhaaltje; ieder jaar een nieuwe versie. En dan nog ééntje dat er niet echt op gebrand is me de meest fijne ervaring te bieden.

Maar wat ik wel, af en toe, speel, is Motorsport Manager. En daar zijn ook mods voor om het F1 circus binnen te trekken. Speelt an-sich lekker weg. En heeft vast niet de volledige depth van wat F1 Manager biedt, maar .. weet ook niet of ik daarop zit te wachten...
ZinloosGeweldig @Myri8 juni 2023 17:48
Motorsport Manager is an sich leuk, maar ik heb helaas wat te veel kennis van dat spel doordat ik een streamer die de engine gedecompiled heeft het spel heb zien spelen. Je kan feitelijk gewoon je strategie wiskundig min-maxen als je een beetje weet hoe de simulatie van het spel werkt, die is namelijk niet bijster ingewikkeld. En als elke race 1 optimale oplossing heeft... Tsja.

Op dat punt voelt het zodra je de Underdog Challenge af hebt, een beetje alsof het spel "uitgespeeld" is, geen replay waarde meer die manager games juist horen te hebben. Ik geef overigens direct toe dat je het daarmee voor jezelf verpest hoor! Motorsport Manager is een prima spel.

[Reactie gewijzigd door ZinloosGeweldig op 22 juli 2024 21:06]

CH4OS 8 juni 2023 15:53
Heeft Frontier Developments ook toezeggingen gedaan mbt support? Dat was vorig jaar een van de kritieken.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 21:06]

RainOfAshes @CH4OS8 juni 2023 16:08
Geen support en volgend jaar F1 Manager 2024. Wat verwacht je?
Chocoball @CH4OS8 juni 2023 16:07
Toen Frontier Developments vorig jaar aangaf dat de update in november meteen de laatste zou zijn wa voor mij een aanleiding om het spel niet aan te schaffen.

Later zijn ze blijkbaar teruggekomen op dit besluit nieuws: Frontier Developments blijft F1 Manager 2022 toch ondersteunen en momenteel lijkt de meest recente update uit maart van dit jaar te zijn. https://www.f1manager.com...-manager-2022-patch-notes.
JustFogMaxi 8 juni 2023 15:26
Die crash bij 0:15, ik dacht Latifi niet mee deed in 2023? :+
SPee @JustFogMaxi9 juni 2023 10:41
Russel toch wel? ;)
Alxndr 8 juni 2023 16:33
Dat is toch wel een ding hè, een spel op een maandag uitbrengen en dan voor mensen die alvast een weekend eerder willen spelen de prijs met 20% !!! omhoog gooien.

Waarom mist trouwens ook hier weer de prijs, zowel in het artikel als in de Pricewatch?

€55 voor de normale versie en €65 om eerder te mogen spelen (volgens Steam)
Plofkotje @Alxndr8 juni 2023 16:45
Bij de deluxe versie zitten blijkbaar ook "12 unique starting grids and race moment challenges" die niet in de normale versie zitten. Geen idee of dat een tientje extra waard is, maar het is dus niet alleen een paar dagen eerder mogen spelen.
John Duh 8 juni 2023 18:42
Opvallend dat de Xbox One en PS4 nog worden ondersteund, vind ik. Als eigenaar zo'n, inmiddels, gedateerde console ben ik daar niet rouwig om. Niet alleen daarom kijk ik uit naar deze game, maar ook omdat het "sportmanager genre" mij boeit, ondanks veel teleurstellende games in het verleden. Maar dat waren veelal voetbal spellen.

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