Overklokker vestigt nieuw wereldrecord DDR5-geheugensnelheid met 11.240MT/s

Bij een evenement van G.Skill is een nieuw wereldrecord gevestigd op het gebied van DDR5-geheugensnelheden. Tijdens de Computex-beurs in Taiwan werd een snelheid van 5620,1MHz aangetikt, wat zich vertaalt naar 11.240MT/s.

Dat record kwam op naam te staan van Amerikaan Seby0123. Hij wist in Taiwan de competitie te winnen door het gebruik van vloeibaar stikstof om de reepjes te koelen. Op een bijgeleverde foto is ook te zien hoe het ijs zich vormt op zijn systeem. Verder maakte de overklokker gebruik van een ASUS ROG Maximus Z790 Apex en een Intel Core i9 13900KS.

Seby gebruikte Trident Z5 RGB-geheugen met onderdeelnummer F5-7800J3646H16G. Dat correspondeert met een 7800MT/s-kit, maar om de hoge kloksnelheid mogelijk te maken installeerde de overklokker maar één module. De gebruikte timings waren 62-126-126-127-127-2. Hij heeft zijn data ook in de CPU-Z Validator gezet.

De tweede plek in de rankings staat op naam van HiCookie. Deze Taiwanese overklokker haalde 11.232MT/s met een reep Gigabyte DDR5-werkgeheugen. Volgens zijn HWBot-inzending gebruikte hij voor het geheugen luchtkoeling; de cpu werd wel LN2-gekoeld.