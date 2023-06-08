Overklokker vestigt nieuw wereldrecord DDR5-geheugensnelheid met 11.240MT/s

Bij een evenement van G.Skill is een nieuw wereldrecord gevestigd op het gebied van DDR5-geheugensnelheden. Tijdens de Computex-beurs in Taiwan werd een snelheid van 5620,1MHz aangetikt, wat zich vertaalt naar 11.240MT/s.

Seby overklokrecordDat record kwam op naam te staan van Amerikaan Seby0123. Hij wist in Taiwan de competitie te winnen door het gebruik van vloeibaar stikstof om de reepjes te koelen. Op een bijgeleverde foto is ook te zien hoe het ijs zich vormt op zijn systeem. Verder maakte de overklokker gebruik van een ASUS ROG Maximus Z790 Apex en een Intel Core i9 13900KS.

Seby gebruikte Trident Z5 RGB-geheugen met onderdeelnummer F5-7800J3646H16G. Dat correspondeert met een 7800MT/s-kit, maar om de hoge kloksnelheid mogelijk te maken installeerde de overklokker maar één module. De gebruikte timings waren 62-126-126-127-127-2. Hij heeft zijn data ook in de CPU-Z Validator gezet.

De tweede plek in de rankings staat op naam van HiCookie. Deze Taiwanese overklokker haalde 11.232MT/s met een reep Gigabyte DDR5-werkgeheugen. Volgens zijn HWBot-inzending gebruikte hij voor het geheugen luchtkoeling; de cpu werd wel LN2-gekoeld.

Seby DDR5-OC record 2023

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 08-06-2023 13:36 22

08-06-2023 • 13:36

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Reacties (22)

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Alxndr 8 juni 2023 13:41
Hoe kan iemand met alleen luchtkoeling maar 8 MT/s minder halen dan iemand die met vloeibare stikstof aan het spelen is?

Ik zie trouwens dat de CPU wel LN gekoeld is, hoeveel effect heeft dat op het geheugen wat maar een paar centimeter verderop zit, die lucht zal niet heel veel warmer dan -200 zijn lijkt me.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 09:42]

Irsu85 @Alxndr8 juni 2023 13:58
Er is meer aan de hand dan puur koeling. Misschien had die andere een veel betere sillicon lottery, misschien had die andere veel te sterke fans en heatsinks, misschien is vloeibare stikstof toch iets te koud voor RAM, misschien is er een andere bottleneck (zoals power delivery), ...
locke960 @Alxndr8 juni 2023 16:25
Gokje: om geheugen te overklokken moet je ook de memory controller in de CPU overklokken. Ik vermoed dat dat lastiger is dan het geheugen zelf, vandaar de LN2 koeling op de CPU.
The Zep Man 8 juni 2023 13:42
11.232MT/s op luchtkoeling en 11.240MT/s op waterkoeling. Dat moet serieuze luchtkoeling geweest zijn. :)
SpiceWorm @The Zep Man8 juni 2023 13:58
Het klopt ook niet, in de HWBot submission zie je een foto dat ze met vloeibare stikstof aan de gang zijn geweest.

https://hwbot.org/submiss...ncy_ddr5_sdram_5616.4_mhz

foto: https://hwbot.org/image/2933696.jpg
B_FORCE @SpiceWorm8 juni 2023 14:10
Daar kun je ook YT videos vinden;

https://youtu.be/DCXZ98xmW3c

De CPU wordt sowieso overduidelijk gekoeld met stikstof, dus als zou het enkel "luchtkoeling" zijn, dan nog is de omgevingstemperatuur rond de CPU (en dus RAM) super laag.

Dat is wel het begrip "luchtkoelen" enorm rekken.
dehardstyler 8 juni 2023 13:45
Als alles klopt wat in het artikel staat, dan is het resultaat van de eerste helemaal niet zo speciaal. :P
8MT/s per seconde minder op luchtkoeling is vele malen interessanter en lastiger. Maar dat kan haast niet waar zijn denk ik.

edit: en nee, dat is inderdaad ook niet waar. Er staat bij het resultaat van HCookie het volgende: Liquid Nitrogen. Op de derde foto staat hij ook met zijn thermoskan. :P

[Reactie gewijzigd door dehardstyler op 23 juli 2024 09:42]

Boermansjo @dehardstyler8 juni 2023 13:51
Het gaat nog steeds over een volledig systeem denk ik. Het kan dus goed zijn dat HiCookie enkel Liquid Nitrogen heeft gebruikt op de CPU en niet op het volledige systeem zoals Seby0123.
De eerste setup lijkt dat het hele moederboard onder het stikstof zit.
dehardstyler @Boermansjo8 juni 2023 13:56
Ja daar lijkt het inderdaad wel op, maar het moederbord is ook wit, dus misschien is het gewoon het normale bord wat je ziet onder op de foto: uitvoering: ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX

Wel lijkt het er inderdaad op dat Seby ook LN gebruikt heeft voor het RAM, en HiCookie dus niet. Laatste zin in het artikel is dus alleen te kort door de bocht / onduidelijk. Er is wel LN gebruikt, alleen niet voor het RAM.
torp @dehardstyler8 juni 2023 15:06
De derde foto?
Skyline GT-R 8 juni 2023 13:48
maar vermoedelijk heeft Seby gewoon de snelste 16GB-reep van G.Skill gebruikt, wat er een is met een snelheid van 7800MT/s.
G.Skill heeft snellere latjes DDR5 dan DDR5-7800. En die staan gewoon in de PW; namelijk een kitje DDR5-8000. En snellere kitjes zijn ondertussen ook onderweg.
Deze zijn allemaal verder allemaal voorzien van SK Hynix A-die ICs.

[Reactie gewijzigd door Skyline GT-R op 23 juli 2024 09:42]

beautjweetj 8 juni 2023 13:48
Als ik het laatste linkje bekijk zie ik hem staan met een Thermoskan staan, dus volgens mij klopt het niet met luchtkoeling :p

Bron: Hier
Duke of Savage 8 juni 2023 14:08
Ik moest even zoeken wat MT/s betekend
roelboel @Duke of Savage8 juni 2023 16:13
En ik kwam met dezelfde vraag naar de reacties, dank je!
stappel_ 8 juni 2023 16:10
Wauw een CAS van 62, das wel veel tegenwoordig. Heb nog wel ergens een reep DDR4 met een CAS van 14.
.oisyn Moderator Devschuur® @stappel_8 juni 2023 16:40
62 cycles op 5620MHz is alsnog maar 11ns. Wat is de kloksnelheid van jouw DDR4 reepje?
t14wo 8 juni 2023 16:04
Misschien een gekke gedachte, maar waarom dompelen overclockers niet gewoon de hele handel in een bad met vloeibaar stikstof?

Dan heb je geen last van condens etc waar altijd zoveel moeite voor gedaan moet worden.
Duke of Savage @t14wo8 juni 2023 16:16
Omdat het heel koud is en dingen bevriezen. Niet alles kan tegen vrieskou.
Verwijderd @t14wo8 juni 2023 22:41
Alles krimpt.
gooos 9 juni 2023 00:12
MT/s (megatransfers (or million transfers) per second) zegde me persoonlijk nog helemaal niets. Ben/was altijd nog gewend aan MHz als het om de prestaties van geheugen gaat. Zit niet onwijs in de hardware zoals je wel kan merken :)

Even googlen bracht me op deze pagina van Kingston die het verschil tussen de 2 in het kort uitlegt.

[Reactie gewijzigd door gooos op 23 juli 2024 09:42]

5erveD 9 juni 2023 06:45
De score waar hier in het artikel wordt gesproken is tijden computex gemaakt op de G-skill booth. Door de winnaar van de G-skill OC compo. Dit was niet een van de gevestigde named in ee oc wereld maar een relatief nieuwe. Proficiat! Nette score!

Alleen deze score is inmiddels alweer achterhaald. Hicookie is hier alweer overheen.

https://hwbot.org/submiss...ncy_ddr5_sdram_5627.3_mhz

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