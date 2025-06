Overklokker Elmor breekt acht jaar oud kloksnelheidsrecord met Core i9 13900K

De Zweedse overklokker Elmor heeft een Intel Core i9 13900K overgeklokt naar de hoogste kloksnelheid waarop een processor ooit heeft gelopen. De chip bereikte een kloksnelheid van 8,8GHz met stikstofkoeling, waar de cpu standaard maar tot 5,5GHz boost.

Van het overklokresultaat is een verificatie te bekijken op de website van CPU-Z. Daar is te zien dat de processor werd gebruikt met acht cores actief, waarvan er zeven op 3GHz draaiden en eentje op de recordbrekende 8812MHz. Dat is niet meer dan gebruikelijk bij dit type van records; het draait uitsluitend om het screenshot stable krijgen van het systeem.

CPU-Z-screenshot van het overklokrecord

Elmor gebruikte een ASUS ROG Maximus Z790 Apex-moederbord voor zijn recordpoging, een moederbord dat ASUS speciaal maakt voor overklokkers. Ten behoeve van geheugenoverkloks heeft het bord bijvoorbeeld maar twee DDR5-slots. Voor de koeling gebruikte Elmor vloeibare stikstof met een temperatuur van -196 graden Celsius, gegoten in een prototype van Elmors zelfontwikkelde Volcano LN2-pot.

Tot nu toe stond het kloksnelheidrecord op naam van The Stilt, die een AMD FX-8370 tot 8722MHz wist te klokken. Dat gebeurde in 2014 - acht jaar lang is het dus niemand gelukt om een hogere kloksnelheid te bereiken. Voor de introductie van de Bulldozer-gebaseerde AMD FX-chips was dit record vaak in handen van Pentium 4- en Celeron D-cpu's, die bekendstonden om hun mogelijkheid om zeer hoge klokfrequenties te halen. Intel kondigde de Core i9 13900K donderdag aan. Tweakers publiceerde dan ook een review van alle nieuwe 13th Gen Core-processors, die bekendstonden onder de codenaam Raptor Lake.