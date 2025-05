CPU-Z voor Arm64-architectuur is uit

Hardware-identificatietool CPU-Z heeft een release voor Windows met Arm64-hardware uitgebracht. De tool is vergelijkbaar met de x86- en x64-versies, maar toont iets andere informatie over de gebruikte hardware. Het ontbreekt nog aan benchmarkopties.

Cpuid, de maker van de tool, heeft versie 1.01 voor Windows Arm64 uitbracht. Die versie van CPU-Z werkt op zowel Windows 10 als Windows 11 en bevat informatie over de soc en de architectuur daarvan. De software toont daarnaast de topologie van cores als de chips een hybride architectuur hebben en doet hetzelfde bij de soc-caches. Verder toont CPU-Z systeeminformatie zoals het moederbord, de bios- of uefi-versie en data over het geheugen.

De Arm64-tool heeft ook enkele verschillen met de versie voor x86- of x64-chips. Zo heeft de nieuwe versie geen apart tabblad voor gpu-informatie. Dat staat in dezelfde informatie als bij de cpu als de gebruikte soc een igpu heeft. Ook heeft de Arm64-versie geen ingebouwde benchmarktool. Het is niet duidelijk of die er in de toekomst nog wel komt.