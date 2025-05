Senua's Saga: Hellblade II komt op 21 mei uit

Hellblade 2 komt op 21 mei uit voor de Xbox Series X en S. De game komt dan ook uit voor Game Pass, zegt ontwikkelaar Ninja Theory.

De studio achter de game heeft tijdens de Xbox Developer Direct Showcase nieuwe beelden van Senua's Saga: Hellblade II getoond. De game komt op 21 mei van dit jaar uit. Dat gebeurt naast de Xbox-consoles ook voor de pc en de game komt beschikbaar via Xbox Game Pass. De game werd vijf jaar geleden al aangekondigd, maar tot nu toe was niet duidelijk wanneer die uitkwam. Vorig jaar zeiden de makers nog dat dat in 2024 zou gebeuren.

De makers hebben ook nieuwe informatie over de game getoond. Daarin blijkt dat hoofdpersonage Senua door het mythische IJsland reist. In de showcase vertellen de makers verder onder andere over hun nieuwe motioncapturetechnologieën en audio-ontwerp.