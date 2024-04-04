Senua's Saga: Hellblade II draait op 30fps op Xbox Series X en S

Senua's Saga: Hellblade II draait exclusief op 30fps op de Xbox Series X en S. Dat blijkt uit de eerste previews van de game, die op donderdag verschenen. De game maakt op consoles ook gebruik van een dynamische resolutie.

Mark Slater-Tunstill, visual effects director voor Hellblade II, bevestigt tegenover de Duitse gamewebsite GamePro dat de titel draait op 30fps. Er zijn bovendien geen verschillende kwaliteitsmodi beschikbaar voor de game. Tegenwoordig kunnen spelers in veel consolegames kiezen voor een grafische modus met betere graphics of een prestatiemodus met hogere framerates, maar die ontbreken in Senua's Saga: Hellblade II. De game kan wel met hogere framerates worden gespeeld op de pc.

Verder bleek dat Tameem Antoniades, de medeoprichter van Hellblade-ontwikkelaar Ninja Theory, het bedrijf heeft verlaten. Moederbedrijf Microsoft bevestigt dat tegenover Polygon, dat opmerkte dat Antoniades afwezig was toen het medium op bezoek was bij de studio. Antoniades was betrokken bij de vroege ontwikkeling van Hellblade II, maar inmiddels sturen drie creative leads dat proces aan: environment art director Dan Attwell, visual effects director Mark Slater-Tunstill en audio director David Garcia.

Senua's Saga: Hellblade II werd in 2019 al aangekondigd. Het spel verschijnt op 21 mei voor de Xbox Series X en S en Windows.