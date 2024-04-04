Senua's Saga: Hellblade II draait op 30fps op Xbox Series X en S

Senua's Saga: Hellblade II draait exclusief op 30fps op de Xbox Series X en S. Dat blijkt uit de eerste previews van de game, die op donderdag verschenen. De game maakt op consoles ook gebruik van een dynamische resolutie.

Mark Slater-Tunstill, visual effects director voor Hellblade II, bevestigt tegenover de Duitse gamewebsite GamePro dat de titel draait op 30fps. Er zijn bovendien geen verschillende kwaliteitsmodi beschikbaar voor de game. Tegenwoordig kunnen spelers in veel consolegames kiezen voor een grafische modus met betere graphics of een prestatiemodus met hogere framerates, maar die ontbreken in Senua's Saga: Hellblade II. De game kan wel met hogere framerates worden gespeeld op de pc.

Verder bleek dat Tameem Antoniades, de medeoprichter van Hellblade-ontwikkelaar Ninja Theory, het bedrijf heeft verlaten. Moederbedrijf Microsoft bevestigt dat tegenover Polygon, dat opmerkte dat Antoniades afwezig was toen het medium op bezoek was bij de studio. Antoniades was betrokken bij de vroege ontwikkeling van Hellblade II, maar inmiddels sturen drie creative leads dat proces aan: environment art director Dan Attwell, visual effects director Mark Slater-Tunstill en audio director David Garcia.

Senua's Saga: Hellblade II werd in 2019 al aangekondigd. Het spel verschijnt op 21 mei voor de Xbox Series X en S en Windows.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-04-2024 16:47 121

04-04-2024 • 16:47

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Senua's Saga: Hellblade II Review

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Reacties (119)

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GiantSparta 4 april 2024 16:55
Tegenwoordig zou 60 fps echt de minimale standaard moeten zijn, maar helaas is dat niet altijd het geval. Het zou nuttig zijn om verschillende kwaliteitsopties toe te voegen, zodat gebruikers kunnen kiezen. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan 1080p/1440p met 60 fps boven 2160p met 30 fps. Als het spel alleen 30 fps biedt, zou ik er niet eens aan beginnen.

[Reactie gewijzigd door GiantSparta op 22 juli 2024 18:01]

Sito @GiantSparta4 april 2024 17:18
Ik snap niet zo goed waarom je een -1 krijgt, want dit is gewoon on-topic.

Ik deel jouw mening. 30 fps is echt niet speelbaar en ik kan er gewoon niet doorheen kijken. Games die 30 fps zijn speel ik gewoon niet.
Verwijderd @Sito4 april 2024 17:37
30FPS is prima speelbaar, wat draait Zelda 900p/30 geloof ik meer dan 500 uur op de teller.

RDR2 ~300 uur 1080/30.

Ik speel ook veel GFN en Xbox Cloud en afgelopen jaren veel Stadia zonder problemen.

Kom uit de Dos tijd en CRT tv's misschien dat mijn acceptatie norm wat lager ligt maar persoonlijk vind ik dat mensen niet zo moeten zeuren 1080/30 is prima speelbaar.
The Zep Man
@Verwijderd4 april 2024 17:52
30FPS is vind ik prima speelbaar, wat draait Zelda 900p/30 geloof ik meer dan 500 uur op de teller.
Fixed. Ik heb Zelda even gespeeld op een emulator in een (veel) hogere resolutie dan de Switch en op 60 en 30 FPS, en 60 FPS maakt toch echt wel een dag en nacht verschil, zodanig dat ik het nooit op originele hardware zal spelen.
Kom uit de Dos tijd en CRT tv's misschien dat mijn acceptatie norm wat lager ligt maar persoonlijk vind ik dat mensen niet zo moeten zeuren 1080/30 is prima speelbaar.
Grappig dat je dat noemt, want onder DOS draaien de meeste spellen op 60 FPS.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:01]

ultimasnake @The Zep Man4 april 2024 19:24
Ik heb Zelda even gespeeld op een emulator in een (veel) hogere resolutie dan de Switch en op 60 en 30 FPS, en 60 FPS vind ik toch echt wel een dag en nacht verschil, zodanig dat ik het nooit op echte hardware zal spelen.
Persoonlijk erger ik me er niet aan, en jij roept nu 60, de volgende roept 120…

Wie weet komt het omdat ik zo veel op m’n n64 heb gespeeld dat zelfs 12fps me niet dwars zit 😅
marco-ruijter @ultimasnake4 april 2024 19:37
Voor mij is het toch echt

60 fps minimaal
120 fps het optimale
Alles daarboven nice to have

Maar ik kon met Forbidden West op resolution mode amper gevechten aan. De input lag is gewoon niet meer te doen, het is naast vechten tegen machines ook een gevecht tegen de input latency.
Verwijderd @marco-ruijter4 april 2024 20:39
120fps op welke resolutie? 1080p is makkelijk te doen maar op 1440p en zeker 4k word het knap lastig zonder een 4k kostende pc.
MGsubbie @Verwijderd6 april 2024 20:20
4000 euro? Zelfs een PC met een 4090 kost je niet zoveel.
Verwijderd @MGsubbie6 april 2024 20:35
4090 en een ryzen 9 is al 2.7k hoe krijg jij voor 1.3k 4 ram slots vol? Een grote SSD, koeling, case, 1200w voeding, AIO, scherm, toetsenbord en muis? Als je het kan bouwen voor me koop ik hem direct.
MGsubbie @Verwijderd6 april 2024 20:50
1) Waarom een Ryzen 9? Wil je gewoon zo duur mogelijk gaan? Een 7800X3D is goedkoper en sneller in games.
2) Waarom moet je je 4 RAM slots vol hebben? Ryzen en intel core zijn gewoonweg dual channel, je moet maar 2 DIMM's hebben voor maximale geheugen bandbreedte, en 32GB is meer dan genoeg.
3) Grote SSD kost echt niet zoveel meer.
4) 1000W is genoeg, zeker in combinatie met een 7800X3D omdat dat een super zuinige processor is. 1200W wordt aangeraden omdat ze rekening will houden met mensen die een i9 draaien, die makkelijk 150-200W meer trekt onder full load, of 100W meer tijdens gamen.
5) Waarom een AIO? En waarom lijst je AIO en koeler apart? Er zijn genoeg luchtkoelers die een stuk goedkoper zijn en die goed genoeg zijn voor de CPU.
6) Tel je je TV mee met je console aankoop? Als je al een goeie TV hebt, kun je die perfect gebruiken.

wenslijst: 4090 PC

Hier heb je alles van interne zaken, dan hou je nog steeds bijna €1000 voor je randapparatuur. Je kunt nog goedkoper gaan, ik heb voor goeie midrange gekozen waar het past, niet het goedkoopste, maar ook niet nodeloos duur.

[Reactie gewijzigd door MGsubbie op 22 juli 2024 18:01]

Verwijderd @MGsubbie6 april 2024 21:52
Wat een bij elkaar geraapt zooitje... Duidelijk niet veel verstand van knappe pc's bouwen.

En een tv is geen monitor... Wat heb je aan een tv zonder pc genoeg wat heb je aan een monitor zonder pc? Helemaal niets.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:01]

MGsubbie @Verwijderd6 april 2024 22:28
Wat een bij elkaar geraapt zooitje... Duidelijk niet veel verstand van knappe pc's bouwen.
Dank je voor me te doen lachen. Looks zijn leuk, maar absoluut geen noodzaak. En je kunt zogoed als alle keuzes aanpassen naar iets voor dezelfde prijs. Het draait hier om de prijzen, niet de looks van de specifieke hardware. Top gaming CPU, uitstekend moederbord, koeler werkt prima voor de processor, RAM kun je een paar % beter scoren met duurdere modellen, een van de best gereviewde kasten.
En een tv is geen monitor... Wat heb je aan een tv zonder pc genoeg wat heb je aan een monitor zonder pc? Helemaal niets.
Absurd argument. Wat heb je aan de extra features van een TV wanneer het aankomt op gaming? Alle post processing onzin wordt uitgeschakeld in game mode. Wat maakt het uit wat je aan een monitor hebt zonder PC? Als je een console wilt gebruiken heb je een TV nodig. Als je de noodzaak van een beeldscherm meerekent bij de kost van een PC, moet je de noodzaak van een TV meerekenen met de kost van een console. Plus, je hebt absoluut niet een monitor nodig. Elke TV heeft een HDMI poort, elke grafische kaart heeft HDMI. Je kunt perfect je PC aansluiten op een TV en die zo gebruiken.

[Reactie gewijzigd door MGsubbie op 22 juli 2024 18:01]

Verwijderd @MGsubbie6 april 2024 22:37
Je rijd zeker rond met 4 verschillende banden onder je auto.... tuurlijk maakt het uit om alles netjes bij elkaar te zoeken op merk, kleur en werking (RGB niet RGB is nooit nodig) dat is toch het mooie aan PC's bouwen dat het geheel een mooie pc oplevert ipv een prullenbak bij elkaar geraapt zooitje wat jij voorstelt...

PC gamen doe je op een knappe stoel met een mooi bureau met daarop een monitor, keyboard, muis en controller.
MGsubbie @Verwijderd6 april 2024 23:23
Maar het maakt niet uit voor het aantonen van de prijzen. Zoals ik al eerder zei, je kunt voor hetzelfde geld alternatieven kopen en alles bij elkaar doen passen.
Verwijderd @MGsubbie7 april 2024 07:48
Budget koelers, budget cpu koeler, geen x670, ram kwaliteit en snelheid, goedkope twijfelachtige 4090... Zoals ik zei een bij elkaar geraapte prullenbak pc.

De discu begon over de perfecte 4k/120 ervaring het ging helemaal niet over kosten.

Als jij zo een troep ding wilt bouwen prima elke zelf respecterende pc bouwer maakt niet zo een gedrocht.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:01]

MGsubbie @Verwijderd7 april 2024 13:18
Je hebt duidelijk gewoon geen verstand van PC's bouwen. Het komt voor mij over dat je altijd begint vanuit "ik wil hem aantonen dat hij verkeerd is" en dan onnozele standaarden begint te gebruiken.
Budget koelers
Je zegt budget koelers en dan budget CPU koeler. Misschien bedoel je die op de grafische kaart? 3-slot kaart met 3 fans en vergelijkbare hoogte zoals wat de standaard is.
budget cpu koeler
De 7800X3D trekt 60W maximum, die van mij trekt maar 40 tijdens CPU intensieve games. Dit is geen Intel waar je makkelijk 150-250W trekt. Er is ook een verschil tussen "budget" (wat meer naar de €30 gaat) en één die gewoon een super prijs heeft voor wat het doet. Deze koeler is absoluut meer dan goed genoeg.
geen x670
Dat is absoluut niet nodig. Het enige dat X670 levert is meer PCIe 5.0 en meer USB, zaken die absoluut niet nodig zijn voor een gaming PC. De 4090 gebruikt zelfs nog steeds maar PCIe 4.0, en zelfs bij die kaart is er geen groot (maar er is er wel een) verschil tussen PCIe 3.0 en 4.0. Het moederbord dat ik koos heeft één PCIe 5.0 NVMe SSD slot, (voor opslag gaat het waarschijnlijk een grotere impact hebben), en dan nog twee PCIe 4.0 NVMe SSD slots. Daarbovenop heeft het 12 USB poorten enkel al aan de rear IO. X670 is meer geld uitgeven om meer geld uit te geven.
ram kwaliteit en snelheid
Je kunt dus duidelijk niets van Ryzen 7000, of van RAM in het algemeen. 6000Mhz is de snelheid waarvoor je moet gaan bij Ryzen 7000. Infinity fabric snelheid draait aan een specifieke ratio ten opzichte van RAM snelheid. De overgrote meerderheid van chips kunnen maximum 2000Mhz op de IF stabiel draaien. Van zodra je voor 6400Mhz gaat, moet je voor 2133Mhz IF snelheid gaan, wat heel wat chips doet crashen. Het andere alternatief is voor een lagere ratio gaan, waardoor je performance verliest. 6000Mhz is letterlijk de snelste RAM voor deze chip.

Daarna gaat het om de timings, die uitstekend zijn op deze kit. Er zijn maar een paar bedrijven die de geheugenchips maken, er zijn maar een paar bedrijven die de geheugencontrollers maken. En dan zijn er talloze bedrijven die die samen steken op een heatsink.

Maar laat me raden, het is geen kwaliteit omdat het geen flashy heatsinks heeft zoals andere modules?
goedkope twijfelachtige 4090
En je bron daarvoor is? Deze kan niet zo ver overclockt worden als andere kaarten, maar het is nog steeds goed genoeg. Tel er een €100-150 bij voor een betere kaart, en je hebt nog steeds een groot verschil.
Als jij zo een troep ding wilt bouwen prima elke zelf respecterende pc bouwer maakt niet zo een gedrocht.
Ik heb een 7800X3D op dit specifiek moederbord. B650 verkoopt veel meer dan X670. Ik betwijfel me of je ooit zelf maar één systeem in elkaar hebt gebouwd. (Maar dat is misschien ook best aangezien je heel wat geld zou verspillen met nutteloze aankopen.) Eenderwelke bouwer met ervaring weet dat dit een uitstekend toestel is. Het enige waar je commentaar over kunt hebben zijn de looks, maar die zijn dan ook enorm subjectief.

[Reactie gewijzigd door MGsubbie op 22 juli 2024 18:01]

Verwijderd @MGsubbie7 april 2024 19:05
Ok, fijne dag verder.
PredCaliber2 @ultimasnake5 april 2024 01:11
Niet zo raar zomaar weer wat gillen.

30 fps is onspeelbaar
60fps is gewenst
Alles erboven is fijn maar minimaal 60 fps is vereist
Crocidolite @The Zep Man5 april 2024 06:20
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Grappig dat je dat noemt, want onder DOS draaien de meeste spellen op 60 FPS.
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Nu misschien, maar in de jaren 90 op mijn 486 toch echt niet.
Misschien dat DOS tot 60 FPS ondersteund, maar dat werd lang niet altijd gehaald. Ik was al blij als ik destijd MS flightsim op meer dan 20 fps kon draaien, en dat gold voor vele andere games destijds netzo.

Omdat windows tegenwoordig 120 fps of meer ondersteund, wil dat niet zeggen dat dat altijd ook gehaald word. Dat is geheel afhankelijk van de gebruikte hardware en de instellingen van een game. En dat was in het DOS tijdperk niet anders.
MGsubbie @Crocidolite6 april 2024 20:55
"Waarom is iedereen zo gewend aan DVD of bluray, ik was al zo blij met VHS. Waarom is iedereen zo gewend aan 720p of hoger? Vroeger waren games maar 240p en daar was ik al zo blij mee."

Standaarden verbeteren wanneer technologie erop vooruit gaat, mensen geraken dan gewoon aan die hogere standaarden. Dat is gewoon normaal. Het idee dat me minderwaardige zaken moeten tolereren want "vroeger was het zo" is absurd.
Sinester @The Zep Man5 april 2024 12:41
Ik heb Zelda even gespeeld op een emulator in een (veel) hogere resolutie dan de Switch en op 60 en 30 FPS, en 60 FPS maakt toch echt wel een dag en nacht verschil,
Zo werkt dat nou eenmaal, als je nooit de emulator had geprobeerd was 30fps waarschijnlijk veel meer acceptabel geweest

beetje het zelfde met resoluties of aantal Hertz.. als je het niet gewend bent mis je het ook niet
TMT @The Zep Man5 april 2024 17:03
In DOS tijd was een 3D game vet als die 20fps haalde... (voor het 3DFX tijdperk)
Geoff Crammonds F1GP draaide maximaal op 25fps denk ik. Dat voelde toen zo vloeiend aan als 120fps nu :D
Wel een a-typisch spel waar je de fps moest instellen, en waar elk frame gerenderd werd. Dus als de CPU het niet kon bolwerken ging alles in slow motion.
Crocidolite @Verwijderd5 april 2024 06:07
Ik kom ook uit de DOS en CRT's tijd, maar als je eenmaal 60 of meer fps gewend bent, is 30 fps niet meer te doen. Net zo goed als dat ik niet meer op 1024*768 zou kunnen gamen omdat ik 4K gewend ben.

Blij dat ik pc gamer ben. Het is gewoon zonde om zo'n mooi spel op 30fps te moeten spelen.
SunnieNL @Sito4 april 2024 18:39
Ik heb de afgelopen jaren voornamelijk op fps gespeeld en kan mij niet herinneren dat ik al die games onspeelbaar vond.

Tuurlijk zou ik willen dat alle games 4k 60fps waren, maar met de pracht en praal die iedereen verwacht is dat gewoon niet haalbaar op de consoles voor de prijs waarop je ze nu kan kopen.

Hellblade 1 draaide volgens mij ook op 30fps en heb ik mij niet minder mee vermaakt.
Verwijderd @SunnieNL4 april 2024 18:46
Op de pro/x draaide hellblade 1 op 60fps.
SunnieNL @Verwijderd4 april 2024 18:56
ff gechecked, dat is alleen op framerate mode.. maar... dan wordt wel de resolutie naar beneden gedraaid en andere zaken van de visuals teruggeschroefd.... en laat dat nou net het beste puntje van de game zijn (visuals)
Verwijderd @SunnieNL4 april 2024 19:08
Zoals elke game op console i.c.m. 60fps. Liever minder input lag en strakke consoles dan hogere fidelity

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:01]

!mark @GiantSparta4 april 2024 17:13
Ik snap het ook niet, kijk de PS4 en Xbox One waren vanaf het begin gedoemd veel op 30fps te moeten draaien (met frequente framedrops tot 20-25 eronder in sommige spellen...) omdat de CPU welke daarin zat ronduit dramatisch was vergeleken met desktop CPU's uit dezelfde tijd. Vooral voor een hogere framerate heb je immers ook meer CPU kracht nodig waar je met het alleen verhogen van de resolutie in principe alleen maar een snelle GPU nodig hebt.

De PS5 en Xbox Series X/S daarentegen zijn naar mijn mening capabele machines met een behoorlijk snelle 8-core Ryzen CPU van de laatste generatie toen deze uitkwam, uit mijn hoofd een iets teruggelokte 3700X. Dat je daarmee niet minimaal een 1080P60 optie kunt aanbieden begrijp ik dan ook weinig van, tenzij er echt maximaal gepushed is om het er allemaal maar zo mooi mogelijk uit te laten zien ten koste van de framerate. Voor mij is 30fps in alles behalve spellen als Civilization of Cities Skylines borderline onspeelbaar en zou ik altijd kiezen voor iets minder fraaie grafisch instellingen met 60fps dan alles maximaal met 30fps.
MGsubbie @!mark6 april 2024 20:29
De CPU's in de consoles was inderdaad een grote vooruitgang, maar ze staan nu al stevig achter op PC. 3 generaties oud en meer gelimiteerde kloksnelheid. En ja hoor, dat betekent absoluut dat er al games gaan zijn die door de CPU gelimiteerd worden. Zoals Dragon's Dogma 2.
SgtElPotato @GiantSparta4 april 2024 17:35
Ik prefereer gameplay boven fps. Ik heb vroeger genoeg games gespeeld op lagere resolutie of lagere fps dan normaal, we zijn iets te gefocust op 60fps wellicht, maar misschien komt het omdat er maar weinig goede games uitkomen ;-)
GiantSparta @SgtElPotato4 april 2024 18:53
Daarom zou het een must moeten zijn dat er twee opties zijn een voor framerate en een voor resolutie. Naar mijn mening wordt de gameplay aanzienlijk verbeterd wanneer een game op 60 frames per seconde draait. Ik heb onlangs een nieuwe LG TV gekocht die 120 frames per seconde aankan, en ik wil daar ook graag gebruik van maken.
MGsubbie @SgtElPotato6 april 2024 20:31
Ik prefereer gameplay boven fps. Ik
Ik moet altijd enorm lachen met uitspraken zoals dit. Frame rate is net enorm belangrijk wanneer het aankomt op gameplay. Het is letterlijk het enige van het grafische gedeelte dat een invloed draagt. Hogere frame rate betekent minder input lag, betekent snellere reactietijd, betekent betere gameplay.
SgtElPotato @MGsubbie6 april 2024 23:10
Voor FPS games heb je helemaal gelijk, andere fast paced games ook. Maar voor veel andere games imho niet.
1234567y @GiantSparta4 april 2024 17:38
Ja, ik vind daarintegen 30fps helemaal prima. Ieder z'n ding.
VonDudenstein @GiantSparta4 april 2024 17:01
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan 1080p/1440p met 60 fps boven 2160p met 60 fps.
2160p met 30fps bedoel je?
GiantSparta @VonDudenstein4 april 2024 17:02
Dankjewel 30 fps inderdaad, aangepast
Wolfos
@GiantSparta4 april 2024 17:45
Verschillende games met verschillende doelen. De focus van Hellblade 2 ligt overduidelijk bij de graphics en we zagen bijvoorbeeld in Immortals of Aveum (een andere titel die alle "grote" UE5 technieken gebruikt) dat de beeldkwaliteit er in performance mode zwaar onder te lijden heeft. De Series S versie gaat soms zelfs richting de 480p intern.

Leuk dan, heb je een game gemaakt waar de focus ligt op nieuwe technologie en grafisch spektakel en gaan mensen 'm op sub-HD resoluties spelen.
honey @GiantSparta5 april 2024 08:17
Is het voor films zoveel anders? Ik render mijn films regelmatig op 24fps een dat ziet er altijd fantastisch uit. Waarom is het met games zoveel anders? Ik heb het niet over shooters waarbij elke milliseconde telt.
GiantSparta @honey5 april 2024 12:34
Natuurlijk, probeer maar eens een game te spelen op 24 fps. Het draait ook om de input delay die je hebt of het nu met een controller of een muis en keyboard is. Dat varieert natuurlijk per persoon en ik heb daar ook respect voor.
MGsubbie @honey6 april 2024 20:32
Input lag telt voor letterlijk elke game. Passieve media vergelijken met interactieve is absurd.
nervwrecker @GiantSparta5 april 2024 11:33
Het is geen shooter of race game heh, 30 fps stabiel is prima juist voor een game als senua zeker als je daarmee alle pracht een praal juist kan tonen.
FateTrap @GiantSparta6 april 2024 10:58
Ja en neen.

We zijn 2024 en gezien de tijd is dit wat je zou verwachten, dat met de huidige hardware 60 FPS makkelijk te bereiken is.

Verder heb ik het eerste spel op PC gespeeld op heel zwakke hardware, met een framerate rond 14 FPS en ondanks deze zwakke performance was het mijn favoriete game ooit.

Dus de framerate heeft voor dit type spellen weinig impact op je algemene beleving. 30 FPS is voldoende om een heel goede ervaring te hebben bij dit type spel.
slamhk 4 april 2024 16:52
Op basis van de previews en de visual target snap ik wel dat het 30FPS zal zijn. Games zijn vaak GPU limited en vrijwel alle UE5 games hebben hoge requirements.

Gelukkig komt het ook op PC uit dus mocht je een sterke PC hebben dan zal 60fps wel mogelijk moeten zijn, mits het natuurlijk geen problemen heeft met shader compilation stutter, variable frametimes etc.
Pliskin @slamhk4 april 2024 17:11
Ik zou eerder verwachten dat de bottleneck hier bij de CPU ligt, anders hadden ze wel eenvoudig een performance mode kunnen releasen met wat lagere resolutie en wat lagere settings.
slamhk @Pliskin4 april 2024 17:28
Het kan zijn dat de bottleneck aan de CPU kan liggen, maar het is dan maar de vraag wat de CPU bottleneck nou exact zou zijn. Is het omdat de engine en game niet multi-threaded is, of zit de limitatie in single threaded performance of valt de IPC tegen in verhouding met PC CPUs door de lage cache op consoles?

Opzich zijn er UE5 games die 60fps (performance profile) op consoles hebben zoals Remnant 2, Lords of the Fallen, Immortals, Robocop, maar dan zie je ook de impact op de resolutie om de 60fps te halen.
Dan zou ik denken dat de verlaging van resolutie en settings juist er is om de GPU framecost te verlagen zodat je op de 60fps target kan komen. Pas in UE5.4 is er een overhaul gekomen om de render thread te schalen naar meerdere cores van je CPU.

Ik ben benieuwd naar de benchmarks en waar de limitaties nou werkelijk liggen en op basis daarvan hoop ik dan wel weer naar een post-launch 60fps patch.
Pliskin @slamhk4 april 2024 17:37
https://www.youtube.com/watch?v=cZS-4PgD4SI

Ik vermoed dat je dat wel een interessante gaat vinden.
slamhk @Pliskin4 april 2024 17:50
De 4800S video had ik al gezien, maar ik herriner me nog goed dat voor Gotham Knights was invariant aan de hoeveelheid cores of threads je systeem heeft. Het ging dus meer om ST performance van je CPU v.s. de utilization van meer cores & threads. Dus ja het is CPU-limited, maar ik ben benieuwd of 60fps nog wel mogelijk was mits aantal zaken meer konden spreiden over alle cores. De andere games met de 7900 XT doen het nou wel beter, dus ik zie Gotham Knights als een outlier v.s. de norm.

edit; https://www.eurogamer.net...every-version-of-the-game
This is most demonstrable on PC, where we can unlock frame-rates and let the game run riot. At launch, the PC build was CPU-bound, just like consoles, and was mostly limited by the performance of a single CPU thread during open-world gameplay.
As of the latest patch, the game's performance woes have been largely alleviated and at times there are massive improvements to frame-rates. Shader compilation is no longer an issue, as the game pre-compiles shaders during its first boot, and frame-rates are much improved during CPU-bound sequences. We're still short of 60fps during a lot of the open-world traversal, but frame-rate averages have improved by 10-15fps or so since the initial release.
PS: la lu li le lo :p

[Reactie gewijzigd door slamhk op 22 juli 2024 18:01]

Wolfos
@slamhk4 april 2024 17:11
Een Unreal Engine game die niet stottert is een zeldzaamheid.
Nasha @Wolfos4 april 2024 17:38
Wow oh ja? Ik moet zeggen dat ik er nog niet 1 heb gespeeld,maar er naar veel uitkijk.
Deel je specs eens als je wilt, want dit baart me zorgen.
Wolfos
@Nasha4 april 2024 17:51
Het gaat niet om specs maar is een technisch puntje dat veel te vaak voorkomt sinds de engine standaard DirectX12 gebruikt. Soms is het alleen even de eerste x seconden van een game dat je wat stotter hebt, maar soms is het door de hele game heen.
De ergste die ik heb meegemaakt is Warhammer: Boltgun, welke vrijwel constant op 120FPS draait maar met enige regelmaat gewoon even pauseert. Soms zelfs meerdere seconden.

Hier is een ontwikkelaar die uitlegt waarom het vooral met Unreal Engine zo'n probleem is:
https://www.reddit.com/r/.../13sjyrm/comment/jls0c7q/

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 18:01]

bzzzt @Wolfos5 april 2024 09:52
Shader compilation is voor iedere engine (en zelfs emulators) een probleem.
De verklaring is dat developers door de 'marketing' van Unreal te weinig mensen hebben die echt snappen hoe het werkt en het kunnen fixen. Het ligt dus niet per se aan Unreal, maar primair aan de developer en eventueel business mensen die er geen geld aan willen uitgeven.
Wolfos
@bzzzt9 april 2024 15:15
Daar heb je wel degelijk gelijk in maar het is in Unreal wel degelijk een groter probleem dan andere engines. Unity ontspringt de dans vooralsnog omdat DX11 nog de standaard is, maar ook in DX12 (en Vulkan en Metal) zijn de stotters veel minder opvallend en ook heel makkelijk op te lossen.
Nasha @Wolfos6 april 2024 10:52
Netjes, dank je voor de toelichting!
Elaborate8455 @Nasha5 april 2024 10:54
Het is knap dat je nog nooit een Unreal Engine game hebt gespeeld. Een significant percentage van alle games die uitkomen is UE gebaseerd.
Nasha @Elaborate84556 april 2024 10:54
Dat kun je concluderen uit mijn reactie inderdaad, maar ik bedoel UE5.
Jonathan-458 @slamhk4 april 2024 17:22
De Unreal Engine is een van de meest dynamische game-engines beschikbaar. Je hebt zeker niet voor alle toepassingen een zeer sterke PC nodig. Zie ook de vele mobile games gemaakt met UE.

Het belangrijkste zijn optimalisaties.
slamhk @Jonathan-4584 april 2024 17:31
Mobile games runt wel echt een andere "UE" dan console-level games. Opzich zijn ze actief bezich om het samen te brengen (e.g. Desktop level rendering op mobile hardware), maar het is niet echt te vergelijken met elkaar.

Ik ben het mee eens dat optimalisaties zijn, maar het is een lastige vak aangezien je niet gaat knutselen aan de game-engine code tijdens te production phase, en dan zal het voornamelijk zijn in de assets, resolutie, textures etc.
ultimasnake @slamhk4 april 2024 19:28
De unreal engine, in ieder geval vanaf 4.z, is geschikt om games te maken voor pc, android en ios. De engine is hetzelfde, de compilatie misschien anders maar minstens de graphics zijn anders afgesteld.

Er is echter in de basis geen ‘unreal engine for mobile’ of zo
slamhk @ultimasnake4 april 2024 20:06
UE5 voor mobile heeft nog geen HW lumen en nanite support.

Daarnaast de PC versie van UE4 had ook verschillen voor mobile rendering v.s. desktop rendering. Niet alle features waren beschikbaar. Dus je had wel een andere workflow.

UE 5.3;
https://dev.epicgames.com...le-games-in-unreal-engine
Many mobile devices have significant hardware limitations compared with desktop hardware and game consoles, especially in terms of compatibility with graphics features. To address this, Unreal Engine has an alternate rendering path for mobile devices. This rendering path uses simplified or performance-oriented models for many of Unreal's rendering features, such as shadows and textures, and it removes many unsupported post-processes. The guides in this section provide details about configuration options and features in the mobile renderer.
UE 4.27;

https://docs.unrealengine...leasing/Mobile/Rendering/
The mobile renderer for Unreal Engine 4 is a separate renderer from the desktop and console renderer, equipped with its own subset of features that are optimized for mobile devices. The sections on this page provide reference information and how-to guides for mobile-specific implementations of rendering features.
ultimasnake @slamhk4 april 2024 21:32
tof dat je het erbij hebt gepakt/gevonden, zo goed had ik het niet kunnen beschrijven. Maar het blijft toch dezelfde engine? Naar weten kan je gewoon compilen naar alle platformen met dezelfde code/assets en is inderdaad de rendering(-path) anders. Maar Unreal Engine is veel meer dan het grafische laagje natuurlijk
slamhk @ultimasnake4 april 2024 21:50
In theorie zou je wel naar alle platformen kunnen compilen, maar in werkelijkheid vereist dat toch meer resources waardoor je de desktop en mobile rendering niet kunt gelijkstellen.
Uiteindelijk ging mijn reactie ook om het feit dat UE op mobile platforms werkt geen argumentatie is dat elke game b.v. schaalbaar is tot zwakste platform :p .
Alxndr @slamhk4 april 2024 17:09
Ik vraag me af hoe sterk een PC/videokaart moet zijn voor 60 fps, als je maar genoeg instellingen omlaag zet moet je volgens mij toch zonder problemen 100 fps kunnen halen?
jaaoie17 @Alxndr4 april 2024 17:25
60 fps is eigenlijk ook te laag.
Alxndr @jaaoie174 april 2024 17:31
Uhm ik zeg toch 100?

Maargoed, mijn punt blijft hetzelfde, dan zet je de instellingen gewoon nog wat lager of schakel over op 1080p of 720p....
Elaborate8455 @Alxndr5 april 2024 10:56
Als het een CPU limitatie is, is het soms lastig om terug te schalen. Als er gewoon veel simulatie logica plaatsvind.. Dan is er misschien gewoon een minimum aan CPU kracht vereist om 60fps te behalen. Voor de GPU kan je meestal wel gewoon de resolutie naar beneden schroeven. Maar daar heb je weinig aan als er nog een CPU limitatie is.
MazeWing 4 april 2024 17:06
Ongelofelijk dat Phil Spencer dit "weer" laat gebeuren...

Eerst Redfall (maar daar was wel meer mee mis dan enkel de framerate) en daarna Starfield (misschien wel de "grootste" exclusive voor de xbox van de laatste jaren) en nu weer Hellblade II.

Het imago rond de Xbox is al verre van optimaal op het moment en dit soort dingen helpen er niet bepaald bij. Zorg gewoon voor een fatsoenlijke 60fps en anders een stabiele 40/120 (120hz op 40fps). En het is niet alsof het nu allemaal zo enorm moeilijk is en het grafisch onhaalbaar. Als we kijken bijvoorbeeld een Plague Tale Requiem dan zou dit prima moeten kunnen op de xbox.

En als we puur kijken naar het grafisch geweld op de PS5 (Exclusives) dan hebben we:
- Spider-man 2
- Horizon: Forbidden West
- God of War
- Ratchet & Clank
- Gran Turismo 7
- The Last of Us Part 1 en 2
- Ghost of Tsushima (ondanks dat het in de basis een PS4 spel is)

Phil Spencer zou een "echte gamer" zijn maar ik moet zeggen dat ik er behoorlijk weinig van merk en/of hij een (anno 2024) behoorlijk lage standaard heeft van hetgeen acceptabel is.
Wolfos
@MazeWing4 april 2024 17:14
Ik heb inmiddels Spider Man, Horizon en Ratchet & Clank geprobeert op de PC. Ik vind het eerlijk gezegd weinig bijzonder allemaal. Best verrassend na jarenlang gehoord te hebben hoe goed die Playstation exclusives zijn - blijken die open world games allemaal de Ubisoft formule te volgen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 18:01]

Punkbuster @Wolfos4 april 2024 17:33
Ja want God of War en Horizon zijn typisch spellen die je vergelijkt met een Ubisoft game. 😂
Jittikmieger @Punkbuster4 april 2024 18:21
Ik heb beide op PC en PS4 Pro. God of War is wat mij betreft anders, maar Horizon zou naar mijn nederige mening zo uit de Ubisoft stal kunnen komen! Die Horizon games hebben zoveel overeenkomsten met de Far Cry/ Assassin's Creed games, torens en al (al lopen ze rondjes in Horizon) en een overvloed aan icoontjes op de map en een lange checklist aan quests. ...En dat hoeft geen slecht ding te zijn! Wanneer je nog nooit FC of AC game gespeeld hebt, zijn ze fantastisch of anders zeker niet slecht.
MGsubbie @Punkbuster6 april 2024 20:35
Ik ben een grote Horizon fan, en ik kan perfect toegeven dat het de Ubisoft open-world volledig formule gebruikt.
lexkalin @Wolfos4 april 2024 18:59
Dat was precies mijn indruk met Horizon! Dezelfde lege spelwereld en de kaart bezaaid met allerlei tekentjes zoals in een typisch ubisoft AC-achtig spel. Ik kwam uiteindelijk niet heel veel verder na het dorp te hebben verlaten want het werd snel echt saai.
cptbuttlick @Wolfos4 april 2024 22:18
Enige die ik echt goed vond op pc, days gone.
Loller1
@MazeWing4 april 2024 20:36
Weer wat laat gebeuren? Man man, hou toch eens op met deze onzin dat iedere game maar sowieso op 60 FPS moet draaien alsof er niet tientallen factoren zijn die dat bepalen.

Een echte gamer wil een fijn en goed gelikt spel hebben, en dat kan perfect op 30 FPS. Een echte gamer boeit het niet of dat nummertje lager en zo "zijn" favoriete plastieken doos in en slecht daglicht stelt.
Tiemen82 @MazeWing5 april 2024 11:27
Helemaal mee eens. De spellen die je hierboven benoemt, zien er gewoon ook magisch uit op 60fps. 30fps mag dan theoretisch misschien betere graphics hebben, maar deze details gaan geheel verloren door de trage, blury en stotterende beelden. Bij 60fps komen de details veel meer naar boven, juist omdat het zo soepel loopt.
MazeWing @Tiemen825 april 2024 11:40
En mocht 60fps niet lukken (waarom lukt het bovenstaande games en een Alan Wake 2 dan wel??) dan zorg in ieder geval voor een fatsoenlijk 40/120 mode.

Ik heb zowel een PS5 als een XSX en de Xbox zou de "krachtigere" console moeten zijn als je puur kijkt naar rekenkracht (teraflops), maar ik ken eigenlijk geen (misschien Forza Horizon 5) enkele Xbox exclusive die er mooier uit ziet dan bepaalde PS5 exclusives.
Verwijderd 4 april 2024 16:52
Toch opmerkelijk dat dit al de derde exclusive is die op 30fps draait bij xbox. Dit moet denk ik niet het juiste uitgangspunt zijn voor deze generatie. Ik denk dat een 60fps modus prima moet lukken, dan moeten er alleen andere keuzes gemaakt worden. Ook bij Redfall is er later 60fps toegevoegd. (Wat op 60fps echt een leuke game is om te spelen)
kiang @Verwijderd4 april 2024 17:03
Probleem is denk ik dat als mensen gameplaybeelden opzoeken om te zien hoe de game eruit ziet en speelt, 30fps er prima uitziet (want het is een video). Als de developer kiest voor 60 fps, dan ziet de game er minder indrukwekkend uit, terwijl de hogere framerate in een video niet echt overkomt.
Verwijderd @kiang4 april 2024 17:05
Dan kan je als ontwikkelaar toch de 30fps beelden op youtube delen en de gamer de keuze geven in de game of die 30 of 60fps wil spelen? Vroeger was het altijd zo dat er bij games vaak de pc beelden gebruikt werden i.p.v. de console beelden. Kunnen ze hier ook doen, maar alsnog vind ik dat je de gamer wel aan het misleiden bent.
Finraziel
@kiang4 april 2024 17:06
Dus maak je een quality en een performance mode. Voor de filmpjes kun je dan prima quality gebruiken en wij kunnen hem op performance zetten... Net zoals deel 1.
himlims_ @kiang4 april 2024 17:32
This video does not represent the final product… komen ze toch al jaren mee weg?
Jonathan-458 @Verwijderd4 april 2024 17:09
Ik vermoed dat de performance mode later wordt toegevoegd, net zoals bij het origineel. Mij is echter niet geheel duidelijk waarom de optimalisatie voor de Series X soms pas in een later stadium plaats vindt.
FrankoNL @Verwijderd4 april 2024 17:18
Het is wel een vrije forse Unreal 5 titel, in ieder geval de eerste met alle toeters en bellen. Ik denk dat dit gewoon de max van deze consoles is (idem voor ps5) of je moet dermate in resolutie omlaag dat het nergens meer op lijkt.
Verwijderd @FrankoNL4 april 2024 17:22
Dat is een keuze van de ontwikkelaar. Als je echt wilt kan je elke game op 60fps laten draaien, er zijn genoeg Unreal engine 5 games die ook 60fps halen op de consoles.

Er is meer dan alleen resolutie, er is een keuze gemaakt voor een bepaalde kwaliteit textures. Unreal engine games kunnen prima schalen, werkt ook al jaren op de pc.
FrankoNL @Verwijderd4 april 2024 22:16
Ja dat zeg ik toch ook? Dan zal je dermate hard aan de resolutie en/of andere zaken moeten schroeven dat het dat de ontwikkelaars niet waard is en/of de beeldkwaliteit zodanig te lijden heeft dat het er niet meer uit ziet.

De ps5 en series x zijn ongeveer een rx6600xt /6700. Das nou niet echt high end ofzo.
Enai @FrankoNL5 april 2024 10:48
Ik ontwikkel een indie game in UE5.

UE5 biedt bepaalde mogelijkheden (Nanite, Lumen, virtual textures) die een duidelijke verbetering zijn en met een simpele keuze in een menu geactiveerd kunnen worden, waarna je wel verplicht bent op een bepaalde manier met je assets om te gaan.

Deze features hebben de neiging goed te schalen met extra complexiteit maar een zekere opstartkost te kennen. Dit is perfect als je een zware game maakt en deze desondanks speelbaar wil houden, maar voor een lichte game zijn ze helaas geen goede keuze. En het is niet zo gemakkelijk om halverwege het project te besluiten om toch maar géén Nanite te gebruiken.

Het zou me niet verbazen indien deze opstartkost op consolehardware ervoor zorgt dat je net niet aan de 60 fps komt met een typische scene in een AAA-game, en dan werkt de schaalbaarheid je tegen omdat je heel wat in de visuals moet snijden om er nog enkele fps uit te persen.

Ikzelf ben tegen een gelijkaardig probleem aangelopen. Mijn targets zijn 60 fps/HD op een 1060 en 30 fps/4K op een 3070 en ik kom ongeveer 20% tekort. Er is vrijwel niets dat ik hieraan kan veranderen omdat de features in UE5 dusdanig geoptimaliseerd zijn dat ze uitzetten weinig zoden aan de dijk zet. Dat wordt expectation management...

Ik herinner me nog F-Zero op de N64, een spel dat er bewust bijzonder simplistisch uitzag om aan de 60 fps te komen, wat toen een mirakel was. Toen kon dit blijkbaar, maar tegenwoordig moet alles supergalactische reflecties hebben...
Rhinosaur @Verwijderd4 april 2024 17:18
Is het heel erg complotterig als ik vermoed dat het te maken heeft met de komst van een "nieuwe" console en dat 60fps daar de norm wordt, zodat mensen nieuwe consoles gaan kopen.
bzzzt @Rhinosaur5 april 2024 09:40
Heel complotterig. SNES games draaiden ook al op 60Hz. Het is domweg voor de meeste kopers acceptabel om op een lagere framerate te spelen, zeker wanneer je er veel indrukwekkender graphics voor terugkrijgt en het geen games zijn waarin split-second reacties vereist zijn.
DvanRaai89 @Verwijderd4 april 2024 17:24
Toch opmerkelijk dat dit al de derde exclusive is die op 30fps draait bij xbox.
De Xbox Series X heeft 52 compute units, 16 CU's meer dan de PS5. Het licht niet echt aan de hardware van de Xbox aangezien 'ie sneller is dan wat Sony te bieden heeft.
Verwijderd @DvanRaai894 april 2024 17:29
Niemand heeft het hier over de hardware, maar het gaat hier om keuzes die door de ontwikkelaar of uitgever gemaakt worden op software gebied. En de uitgever is xbox zelf.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:01]

DvanRaai89 @Verwijderd4 april 2024 17:35
Tje, dat het spel niet op 60 of 120 fps draait heeft natuurlijk èèn reden; de hardware kan het simpelweg niet aan, anders hadden ze dat echt wel gedaan. Ik durf te wedden dat (een rerelease van) dit spel over een generatie of twee makkelijk op 4k120 draait.
Ik wilde alleen aanduiden dat dit spel, met dezelfde grafische instellen, eerder rond de ~24 fps zou halen op de PS5.
Verwijderd @DvanRaai894 april 2024 17:42
Compute units en tflops zegt alleen iets over een specifiek onderdeel van de console. Er zijn veel meer factoren van belang of een game lagere of hogere fps op een andere console haalt. Dat zie je ook bij multiplatform games, de ene keer heeft de ps5 betere performance en de andere keer de series x. Dus zo simpel/zwart-wit is dat niet.
bzzzt @DvanRaai895 april 2024 09:43
Tje, dat het spel niet op 60 of 120 fps draait heeft natuurlijk èèn reden; de hardware kan het simpelweg niet aan, anders hadden ze dat echt wel gedaan.
Hardware is natuurlijk maar 1 van de aspecten en staat vast, net als de prijs: vrijwel niemand koopt een PS6 als die 2000 euro kost. Het andere is dat er concurrentie is op visuals en ontwikkelaars in een spagaat zitten omdat mensen wel willen dat het er 'next gen' uitziet maar dan liefst ook op 120fps. De schreeuwers op forums vragen echt het onmogelijke.
Madshark @DvanRaai894 april 2024 19:19
De Xbox Series X heeft 52 compute units, 16 CU's meer dan de PS5. Het licht niet echt aan de hardware van de Xbox aangezien 'ie sneller is dan wat Sony te bieden heeft.
En weer 1tje die een 4 jaar oude misvatting uit de kast haalt.
De PS5.heeft minder CU's, maar loopt daarentegen op een bijna 20% hogere clock frequentie.
In de praktijk maakt het vrijwel niets uit tussen beiden consoles, hooguit minimale verschillen, waarbij het dan stuivertje wisselen is tussen de consoles.
DvanRaai89 @Madshark4 april 2024 20:18
[...]

En weer 1tje die een 4 jaar oude misvatting uit de kast haalt.
De PS5.heeft minder CU's, maar loopt daarentegen op een bijna 20% hogere clock frequentie.
In de praktijk maakt het vrijwel niets uit tussen beiden consoles, hooguit minimale verschillen, waarbij het dan stuivertje wisselen is tussen de consoles.
Een absolute waarheid is (in jouw ogen) een misvatting?!?
mis·vat·ting
Afgeleid van de stam van "misvatten" met het achtervoegsel -ing
figuurlijk: een verkeerd begrip over iets hebben
Volgens mij ben jij degene met een misvatting over (de betekenis van) het woord "misvatting" ;)

Maar dan alsnog: 52 CU's ÷ 36 CU's = 1.444...
1.4̄ ÷ 1.2 ≈ 1.2

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 18:01]

Madshark @DvanRaai894 april 2024 22:07
Ja, en de PS5 heeft ook weer hogere memory bandwidth , etc, wil je nou echt een 4 jaar oude discussie gaan opbrengen wat echt volkomen onzin is ?
Beiden consoles zijn gelijkmatig, ieder zijn sterkere en zwakkere punten, maar qua performance maakt het geen bal uit.
DvanRaai89 @Madshark4 april 2024 23:32
Ja, en de PS5 heeft ook weer hogere memory bandwidth , etc, wil je nou echt een 4 jaar oude discussie gaan opbrengen wat echt volkomen onzin is ?
Dat er vier (of wat dan ook) jaar geleden iver gediscussieerd werd doet er niet toe, dus het onduidelijk waarom je het daar over hebt, aangezien het er niet minder relevant om blijft.
Verder was het @Verwijderd die insinueerde dat het aan de console zelf lag.
Beiden consoles zijn gelijkmatig, ieder zijn sterkere en zwakkere punten, maar qua performance maakt het geen bal uit.
Vandaar dat het ik duidelijk wilde maken dat het dus niet aan de hardware van de Xbox lag, maar dat schoot schijnbaar bij sommigen in het verkeerde keelgat...
Verwijderd @DvanRaai895 april 2024 09:22
Verder was het @Ghost babel die insinueerde dat het aan de console zelf lag.
Nee, dat maak je er echt helemaal zelf van. Je start hier zelf een hardware discussie en haalt hier ook zelf de ps5 bij. Als jij de berichten niet goed inhoudelijk leest heeft het weinig zin om een discussie met je te voeren. Net zoals dat je de berichten en onderbouwing van @Madshark niet leest en vervolgens alleen je eigen waarheid er doorheen wil drukken. Want nee ik heb dat niet geïnsinueerd, het ligt volledig aan jezelf dat je hierdoor getriggerd wordt en er een fanboy discussie van maakt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:01]

AlexMurphy 4 april 2024 16:56
Had spontaan de eerste Hellblade gestart op een zaterdag middag terug in februari (gratis met Game Pass) om te kijken of het wat was en stopte niet totdat ik hem uitgespeeld had rond 04:00. Erg tof spel, en kijk uit naar het vervolg.
G4n0nD0rf 4 april 2024 17:06
Zelfs geen vrr support? :'(
Alxndr 4 april 2024 17:11
30 fps op de X en S?

Dat is dan 4K op de X en 1440p op de S neem ik aan? Ik bedoel, op papier heeft de X een GPU die 3x zo krachtig is.
Wolfos
4 april 2024 17:28
Het had me eerlijk gezegd verbaasd als deze game een 60FPS target had. De focus ligt duidelijk op de graphics, en dat is voor een "cinematic" game een weinig bijzondere keuze.
DonSebas @Wolfos4 april 2024 22:53
Ik heb de vorige versie van deze game op de xbox (denk toen nog series X gespeeld)
En vond de game oprecht makkelijker in de 60fps mode simpelweg omdat je aanvallen dus beter kunt timen.
REDSD 4 april 2024 19:30
Op één of andere manier lijken al die games op elkaar. Technisch mooie graphics hoor, maar het voelt voor mij allemaal een beetje of ze dezelfde engine en de zelfde artwork gebruiken.
Ontwikkelaars zullen wel op safe willen spelen, maar weinig inspirerend is het wel.

Alle creativiteit, moet van de indies komen en blijkbaar ook de noodzaak om een goed presterende (fps) game te ontwikkelen voor elk platform.

Ik 100 keer liever een goedlopende game met simpelere graphics dan dit.
BM Admin Softe Goederen @REDSD4 april 2024 22:18
Ik weet niet of je Hellblade 1 gespeelt hebt, maar dat was voor mij toch echt een vrij unieke ervaring, ik verwacht dat van deel 2 eigenlijk ook.
Arfman 4 april 2024 17:40
30 fps, toe maar .. zelf een nieuwe pc gekocht want de vorige haalde maar 60fps, nu weer netjes overal 100fps :+

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