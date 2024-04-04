Senua's Saga: Hellblade II draait op 30fps op Xbox Series X en S

Je hebt duidelijk gewoon geen verstand van PC's bouwen. Het komt voor mij over dat je altijd begint vanuit "ik wil hem aantonen dat hij verkeerd is" en dan onnozele standaarden begint te gebruiken.
Budget koelers
Je zegt budget koelers en dan budget CPU koeler. Misschien bedoel je die op de grafische kaart? 3-slot kaart met 3 fans en vergelijkbare hoogte zoals wat de standaard is.
budget cpu koeler
De 7800X3D trekt 60W maximum, die van mij trekt maar 40 tijdens CPU intensieve games. Dit is geen Intel waar je makkelijk 150-250W trekt. Er is ook een verschil tussen "budget" (wat meer naar de €30 gaat) en één die gewoon een super prijs heeft voor wat het doet. Deze koeler is absoluut meer dan goed genoeg.
geen x670
Dat is absoluut niet nodig. Het enige dat X670 levert is meer PCIe 5.0 en meer USB, zaken die absoluut niet nodig zijn voor een gaming PC. De 4090 gebruikt zelfs nog steeds maar PCIe 4.0, en zelfs bij die kaart is er geen groot (maar er is er wel een) verschil tussen PCIe 3.0 en 4.0. Het moederbord dat ik koos heeft één PCIe 5.0 NVMe SSD slot, (voor opslag gaat het waarschijnlijk een grotere impact hebben), en dan nog twee PCIe 4.0 NVMe SSD slots. Daarbovenop heeft het 12 USB poorten enkel al aan de rear IO. X670 is meer geld uitgeven om meer geld uit te geven.
ram kwaliteit en snelheid
Je kunt dus duidelijk niets van Ryzen 7000, of van RAM in het algemeen. 6000Mhz is de snelheid waarvoor je moet gaan bij Ryzen 7000. Infinity fabric snelheid draait aan een specifieke ratio ten opzichte van RAM snelheid. De overgrote meerderheid van chips kunnen maximum 2000Mhz op de IF stabiel draaien. Van zodra je voor 6400Mhz gaat, moet je voor 2133Mhz IF snelheid gaan, wat heel wat chips doet crashen. Het andere alternatief is voor een lagere ratio gaan, waardoor je performance verliest. 6000Mhz is letterlijk de snelste RAM voor deze chip.
Daarna gaat het om de timings, die uitstekend zijn op deze kit. Er zijn maar een paar bedrijven die de geheugenchips maken, er zijn maar een paar bedrijven die de geheugencontrollers maken. En dan zijn er talloze bedrijven die die samen steken op een heatsink.
Maar laat me raden, het is geen kwaliteit omdat het geen flashy heatsinks heeft zoals andere modules?
goedkope twijfelachtige 4090
En je bron daarvoor is? Deze kan niet zo ver overclockt worden als andere kaarten, maar het is nog steeds goed genoeg. Tel er een €100-150 bij voor een betere kaart, en je hebt nog steeds een groot verschil.
Als jij zo een troep ding wilt bouwen prima elke zelf respecterende pc bouwer maakt niet zo een gedrocht.
Ik heb een 7800X3D op dit specifiek moederbord. B650 verkoopt veel meer dan X670. Ik betwijfel me of je ooit zelf maar één systeem in elkaar hebt gebouwd. (Maar dat is misschien ook best aangezien je heel wat geld zou verspillen met nutteloze aankopen.) Eenderwelke bouwer met ervaring weet dat dit een uitstekend toestel is. Het enige waar je commentaar over kunt hebben zijn de looks, maar die zijn dan ook enorm subjectief.
[Reactie gewijzigd door MGsubbie op 22 juli 2024 18:01]