Ninja Theory maakt systeemeisen Hellblade II bekend: RTX 4080 voor 4k nodig

Ontwikkelaar Team Ninja heeft de systeemeisen voor Hellblade 2 voor de pc bekendgemaakt. Om de game op 1080p-resolutie te draaien, zijn minimaal een Core i5-9600- of Ryzen 5 3600X-cpu en een RTX 2070 of RX 5700 XT nodig. Voor 4k is minimaal een RTX 4080 of RX 7900 XTX vereist.

Ninja Theory deelt de systeemeisen van Senua's Saga: Hellblade II op X. Er worden de minimale eisen voor vier grafische tiers beschreven. Ongeacht de preset wordt minstens 16GB geheugen en 70GB aan vrije ssd-opslagruimte vereist. De game biedt ondersteuning voor de upscalingtechnieken DLSS 3, FSR 3 en XESS 1.3. De ontwikkelaar laat ook weten dat de game ondersteuning biedt voor ultrawidemonitors. Hellblade 2 verschijnt op 21 mei. Naast Windows, verschijnt de game ook voor de Xbox Series X- en S-consoles.