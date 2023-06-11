Senua's Saga: Hellblade II komt in 2024 uit

Ninja Theory toont nieuwe beelden van Senua's Saga: Hellblade II, de sequel van avonturengame Hellblade: Senua's Sacrifice uit 2017. De game verschijnt volgend jaar voor pc's en de Xbox Series X en S. Er is nog geen concrete releasedatum bekend.

De trailer van Ninja Theory toont nieuwe cinematische beelden van Hellblade II. Senua verkent daarin een grot terwijl de stemmen in haar hoofd tegen de protagonist praten. De trailer biedt volgens de makers 'een filmische showcase' die is opgenomen op een Xbox Series X. Ninja Theory meldt daarbij dat de trailer het best gekeken kan worden met een koptelefoon op. De video eindigt met het releasejaar 2024. De game verschijnt in dat jaar voor Xbox Series-consoles en de pc. Microsoft en Ninja Theory kondigden de game in 2019 al aan.