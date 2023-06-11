Senua's Saga: Hellblade II komt in 2024 uit

Ninja Theory toont nieuwe beelden van Senua's Saga: Hellblade II, de sequel van avonturengame Hellblade: Senua's Sacrifice uit 2017. De game verschijnt volgend jaar voor pc's en de Xbox Series X en S. Er is nog geen concrete releasedatum bekend.

De trailer van Ninja Theory toont nieuwe cinematische beelden van Hellblade II. Senua verkent daarin een grot terwijl de stemmen in haar hoofd tegen de protagonist praten. De trailer biedt volgens de makers 'een filmische showcase' die is opgenomen op een Xbox Series X. Ninja Theory meldt daarbij dat de trailer het best gekeken kan worden met een koptelefoon op. De video eindigt met het releasejaar 2024. De game verschijnt in dat jaar voor Xbox Series-consoles en de pc. Microsoft en Ninja Theory kondigden de game in 2019 al aan.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 20:22 13

11-06-2023 • 20:22

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Hellblade: Senua's Sacrifice

vanaf € 29,99

5 van 5 sterren

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Senua's Saga: Hellblade II

vanaf € 47,49

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Bijzonder, indrukwekkend en heel mooi

30 mei 2024 | met video

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Reacties (13)

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freggel 11 juni 2023 20:25
Ik wacht erop! Het eerste deel vond ik erg goed en het verhaal kan prima verder!
Hopelijk brengt het geestelijke gezondheidszorg ook onder de aandacht, wat in ieder geval een deel-doel van de ontwikkelaars was.
spokje @freggel12 juni 2023 07:29
Ik speelde deze game met headphones op en de stemmen kwamen overal vandaan, zo vet gedaan. Zat er echt helemaal in. Ik denk dat dit m'n beste game ervaring ooit was tot nu toe :) dijk van een game.
Nimja @freggel12 juni 2023 19:54
Ik had liever gezien dat het 2de spel iemand anders in dezelfde wereld is.

Senua's verhaal was "klaar".
Orangelights23 11 juni 2023 20:48
Deel 1 vond ik heel vet, met een mooie surround set in de avond zonder lichten gespeeld was een toffe ervaring. Wel heel jammer dat het niet op de PS5 uitgebracht wordt
RonnnL @Orangelights2312 juni 2023 09:55
Surround set? Het idee van deel 1 was toch juist dat je in-ears gebruikt om de audioeffecten (stemmen in) goed weer te geven? Als je dat nog niet ervaren hebt is het wel de moeite waard in elk geval de intro nog eens te spelen.
Rann 11 juni 2023 20:25
Wat vond ik het eerste deel toch geweldig, heerlijk verhaal, geweldige audio, retestrakke animaties..
Heb hem echt met veel plezier gespeeld.

Als ze 80% van de kwaliteit van deel 1 halen zou ik al blij zijn. Kben altijd angstig met een vervolg op zo'n succes..
Roko 11 juni 2023 21:40
Lang wachten op een game die bij de release van de Series X al gepresenteerd werd, maar daar zijn er wel meer van. Pappen en nat houden.
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 07:52
Man o man wat ziet dit er grafisch geweldig uit, deel 1 was ook erg tof, me erg mee vermaakt. Wachten duurt wel nog even, maar hopelijk maakt die dat waard. Ook mijn vrouw staat met smacht te wachten op dit spel. Ik kan me alleen nog geen beeld vormen hoe dit verhaal gaat zijn, en deze korte video geeft me meer nieuwe vragen dan antwoorden, maar hoe dan ook, ik ben zeer benieuwd.

[Reactie gewijzigd door Linksquest op 22 juli 2024 19:04]

hans_debruin 12 juni 2023 10:17
Ik heb dit in VR gespeeld. Beste ervaring ooit!
Die stemmen die overal vandaan komen zijn echt creepy.
En die muziek. Zo gaaf!
thabasement 12 juni 2023 17:29
Deel 1 was erg gaaf en oogde groots, en dat terwijl het een door een klein team was ontwikkelt. Spelen met koptelefoon op was echt een must. Jammer dat deze nieuwe versie enkel voor de xbox uitkomt, wellicht dat ik hem over een jaar of 10 nog eens speel op een retro xbox tegen die tijd :Y)

[Reactie gewijzigd door thabasement op 22 juli 2024 19:04]

JustFogMaxi @HemenXD11 juni 2023 21:16
Eens 2024 is wel erg lang. Dit is een van de spellen waarom ik een xbox heb gekocht. Hoe lang is dat ding al uit? Jaren.
Linksquest Moderator Spielerij
@JustFogMaxi12 juni 2023 07:51
Eind 2019 tijdens de Game Awards onthuld, toen nog in de vroege fase van de bouw.

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