Hellblade-ontwikkelaar toont realisme van experimentele game Project: Mara

Ninja Theory heeft meer details gegeven over Project: Mara. Dat is een experimentele titel waar de studio achter Hellblade aan werkt. In een video laat creative director Tameem Antoniades zien hoe de studio de omgeving van het spel hyperrealistisch wil maken.

Project: Mara speelt zich af in één omgeving: een appartement dat tot in de kleinste details wordt vastgelegd en daardoor zeer realistisch moet ogen. Ninja Theory toont in een video hoe verschillende materialen worden vastgelegd, door ze te fotograferen en te scannen. Vervolgens worden daar shaders en 3d-modellen van gemaakt.

Omdat de studio inzoomt tot in de kleinste details, zijn ook oppervlakken zoals muren en vloeren 3d-objecten. Door ook imperfecties zoals stofdeeltjes vast te leggen, wil Ninja Theory de omgeving zo realistisch mogelijk weergeven. De afmetingen van het appartement en de voorwerpen daarin zijn met een lidar vastgelegd.

Volgens Ninja Theory-topman Antoniades doet de studio veel nieuwe ervaringen op en wordt met het werk aan deze experimentele game ook grondwerk gelegd voor toekomstige games. De manier waarop materialen en details verwerkt worden wil de studio ook in andere titels toepassen.

Project: Mara werd begin 2020 aangekondigd en is volgens Ninja Theory een 'nieuw soort ervaring', die niet aanvoelt als een game of een film. Het project is eerder omschreven als een 'realistische weergave van mentale terreur'. Met Hellblade: Senua's Sacrifice maakte de studio eerder al een game waarin psychische problemen en mentale gezondheid een prominente rol spelen. De studio, die onderdeel is van Microsoft, werkt ook aan Hellblade II.