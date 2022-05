Apple verlengt reparatieprogramma voor backlight MacBook Pro 13 met een jaar

Apple verlengt zijn reparatieprogramma voor MacBook Pro 13-modellen die tussen oktober 2016 en februari 2018 zijn verkocht. Bij deze modellen kunnen problemen met de backlight optreden. Aanvankelijk beloofde Apple vier jaar lang reparaties, nu is dat vijf jaar.

In mei 2019 kondigde Apple het reparatieprogramma aan en toen beloofde de fabrikant tot vier jaar na de verkoopstart van de modellen verzoeken in behandeling te nemen. Deze week is de Apple-website aangepast en op de pagina over het serviceprogramma staat nu dat het programma een jaar langer loopt. Apple heeft niet toegelicht waarom die termijn is aangepast, maar gebruikers die pas na een aantal jaar problemen ondervinden, kunnen daardoor alsnog aanspraak maken op het programma voor gratis reparatie.

Het programma is opgezet voor de problemen met de backlight van de MacBook Pro 13 uit 2016. Onder de noemer flexgate werden die problemen met een petitie onder de aandacht gebracht. Nadat daar veel aandacht voor kwam, begon Apple met het reparatieprogramma.

Bij de betreffende MacBooks kan de achtergrondverlichting voortdurend of af en toe felle verticale gebieden tonen aan de onderkant van het scherm. Ook kan de backlight volledig stoppen met werken. Volgens Apple komen beide problemen voor bij 'een klein percentage' van de MacBook Pro 13-modellen uit 2016.

De problemen worden veroorzaakt door slijtage van de flexkabel, die het scherm met het moederbord verbindt. In de desbetreffende MacBook zit een relatief korte kabel; modellen die de problemen niet hebben, zijn voorzien van een langere kabel, ontdekte iFixit.