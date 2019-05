Apple komt met reparatieprogramma voor backlightproblemen MacBook Pro 13

Apple gaat MacBook Pro 13-modellen die problemen met de backlight vertonen, repareren. Het gaat om laptops die tussen oktober 2016 en februari 2018 zijn verkocht. Tot vier jaar na de aankoopdatum voert Apple gratis een reparatie door als dat nodig is.

Met de invoering van het nieuwe reparatieprogramma erkent Apple de problemen met de backlight van de MacBook Pro 13 uit 2016. Gebruikers klagen daar al sinds begin dit jaar over en de problemen kwamen te boek te staan als flexgate. Een petitie waarin Apple opgeroepen werd om met een oplossing te komen, is ruim 19.000 keer ondertekend.

De problemen bestaan uit een oneven verlichting van het scherm of het volledig uitvallen van de schermverlichting. Dat komt door slijtage van de flexkabel waarmee het scherm is verbonden met het moederbord, ontdekte iFixit. Apple gebruikt in de MacBook Pro 13 uit 2016 een relatief korte kabel; in nieuwe modellen die dit probleem niet hebben, zit een langere kabel.

Bezitters van de MacBook Pro 13 uit 2016 die met het probleem te maken hebben, moeten contact opnemen met een Apple-winkel om de reparatie uit te laten voeren. Klanten die hun laptop eerder tegen betaling hebben laten repareren door Apple, komen in aanmerking voor teruggave van het geld.