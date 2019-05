'Boeing weigerde pilotenverzoek voor snelle fix na eerste 737 Max-crash'

Volgens The New York Times en CBS hebben piloten van American Airlines al in november vorig jaar tegen Boeing gezegd dat er snel een oplossing moet komen voor de veiligheidsproblemen met een softwaresysteem bij de 737 Max. Boeing zou dat hebben geweigerd.

CBS News heeft een video-item gepubliceerd met daarin verschillende audiofragmenten waarin is te horen dat piloten van American Airlines hun frustratie jegens Boeing uiten over de veiligheid van de 737 Max-vliegtuigen. Zo is onder meer te horen hoe een piloot van American Airlines tegen een Boeing-medewerker zegt dat 'we simpelweg verdienen te weten wat er op onze vliegtuigen zit'. De piloten tonen zich onder meer verontwaardigd over het feit dat het bestaan van het zogeheten MCAS pas kenbaar werd gemaakt na de eerste Lion Air-crash in oktober vorig jaar. "Deze gasten wisten niet eens dat het verdomde systeem op het vliegtuig zat en niemand anders wist dat." Daarmee refereren de aanwezige piloten waarschijnlijk aan de Lion Air-piloten die in oktober vorig jaar twaalf minuten na opstijgen niet konden voorkomen dat hun 737 Max 8-toestel in de Javazee stortte.

Boeing-onderdirecteur Mike Sinnett, die volgens CBS aanwezig was bij de ontmoeting met de piloten en niet wist dat zijn uitspraken werden opgenomen, stelde dat de Lion Air-crash een heel uitzonderlijk scenario was. "Ik weet niet of het begrijpen van dit systeem iets had veranderd aan de afloop. We proberen de piloten niet te overladen met informatie die onnodig is, zodat ze bekend zijn met de informatie waarvan wij denken dat die echt belangrijk is." De aanwezige piloten waren naar verluidt niet tevreden met dat antwoord. "Wij zijn de laatste verdedigingslijn voor een crash en we hebben die kennis nodig." Volgens The New York Times zei Sinnett ook nog tijdens de ontmoeting dat niemand vooralsnog heeft geconcludeerd dat het MCAS de enige oorzaak van de crash was. Boeing zou vervolgens hebben aangegeven met een fix te komen, maar het bedrijf wilde dat niet overhaast doen. Deze oplossing was nog altijd niet doorgevoerd toen in maart dit jaar het tweede toestel in Ethiopië crashte. Bij beide crashes samen kwamen 346 mensen om het leven.

Het zogeheten MCAS is hoogstwaarschijnlijk de boosdoener en de oorzaak waardoor in oktober vorig jaar een 737 Max van het Indonesische Lion Air en in maart dit jaar een zelfde type toestel van Ethiopian Airlines zijn neergestort. Definitieve, officiële eindonderzoeksresultaten moeten nog volgen, maar veel is al duidelijk. Boeing heeft het systeem geïntegreerd om een overtreksituatie te voorkomen en heeft het zo ingesteld dat de input afkomstig was van slechts een van de twee aanwezige invalshoeksensoren. Vermoedelijk door incorrecte data van deze sensor dacht het softwaresysteem dat er sprake was van een te grote invalshoek, en dus een situatie waarbij de neus te ver naar boven zou zijn gericht en dat als gevolg daarvan een overtreksituatie dreigde. Het systeem reageerde door de neus meer dan eens flink naar beneden te duwen, onder een hoek van maar liefst 45 graden. Een waarschuwingslampje dat kon aangeven dat bij de invalshoeksensoren afwijkende waardes werden geconstateerd, was optioneel en zat op geen van beide toestellen. Boeing gaat dat alsnog standaardiseren en komt binnenkort met een software-update die het systeem zodanig moet aanpassen dat dergelijke crashes tot het verleden behoren. Voorlopig staan alle types van dit toestel nog aan de grond.