'Boeing liet 737 Max-software schrijven door onervaren externe programmeurs'

Boeing liet in ieder geval een deel van de software voor de het 737 Max-vliegtuig schrijven door externe, relatief goedkope en onervaren programmeurs. Dat schrijft Bloomberg op basis van uitlatingen van voormalige programmeurs van Boeing.

Mark Rabin, een voormalige softwareontwikkelaar van Boeing die aan de 737 Max werkte, zegt dat er werk werd uitbesteed aan het Indiase softwarebedrijf HCL Technologies, schrijft Bloomberg. Daar werden volgens hem nieuwe afgestudeerden aangesteld om op basis van specificaties van Boeing code te schrijven. "Het was controversieel, want het was veel minder efficiënt dan Boeing-technici die de code schreven. Het koste verschillende rondes heen en weer, omdat de code niet correct werd geschreven", aldus Rabin. HCL was waarschijnlijk medeverantwoordelijk voor de software voor de vluchtbeeldschermen.

Er zouden meerdere Indiase bedrijven betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de software van Boeing 737 Max. Dit zou zijn gedaan om kosten te besparen. "Boeing probeerde heel veel dingen, alles wat je je maar kan voorstellen, om kosten te besparen", zegt Rick Ludtke, een in 2017 bij Boeing ontslagen vluchtcontroletechnicus. Volgens de ex-Boeing-werknemer had dat te maken met het feit dat de Boeing-technici te duur werden. Zodoende verdwenen er steeds meer banen en verdween in Boeings faciliteiten in Seattle langzaamaan de capaciteit om te ontwerpen. Rabin herinnert zich een vergadering waarbij van hogerhand werd gezegd dat Boeing geen ervaren technici meer nodig had, omdat de producten al volwassen waren. Rabin zegt dat die vergaderruimte vol zat met honderden ervaren technici die volgens Boeing dus overbodig waren.

Twee Boeing 737 Max-vliegtuigen van TUI, die tot nader order verplicht aan de grond staan op Schiphol.

Softwareproblemen liggen waarschijnlijk ten grondslag aan de twee dodelijke crashes met de 737 Max. In oktober vorig jaar stortte een toestel van dit type neer in Indonesië en in maart boorde opnieuw een 737 Max zich in de grond, ditmaal in Ethiopië. Dit wordt vooralsnog toegeschreven aan het MCAS -systeem, wat de neus van de vliegtuigen waarschijnlijk sterk omlaag duwde op basis van foutieve data. Dit is een antiovertreksysteem dat is geïmplementeerd om te voorkomen dat het vliegtuig teveel achterover gaat hellen en zodoende snelheid verliest en uit de lucht kan vallen. Boeing zegt dat het geen gebruik maakte van werknemers van HCL voor het ontwikkelen van het MCAS-systeem.

Inmiddels lijkt het erop dat het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn strafrechtelijk onderzoek naar de certificatie en het ontwerp van de 737 Max heeft uitgebreid naar een ander relatief nieuw toestel van Boeing. Het gaat daarbij om de 787, beter bekend als de Dreamliner. De Seattle Times schrijft dat bronnen die bekend zijn met het onderzoek dit hebben bevestigd. Bij de productie van de 787 Dreamliner zouden er in de fabriek in de South Carolina nogal wat zaken afgeraffeld zijn. Met de 787 waren er eerder problemen met de lithium-ionaccu's die oververhit raakten en in brand vlogen. De Amerikaanse toezichthouder moest ingrijpen en besloot in januari 2013 voor enkele maanden de gehele vloot aan de grond te houden. Deze problemen staan in principe los van de specifieke problemen bij 737 Max.