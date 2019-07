TU/e ontwikkelt apparaten om wagenziekte in zelfrijdende auto te beperken

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelen verschillende apparaten om wagenziekte bij de inzittenden van een autonoom rijdende auto te beperken. Volgens de onderzoekers slagen twee apparaten erin om de wagenziekte daadwerkelijk te verlagen.

Twee Maleisische onderzoekers, die in de komende dagen hun proefschriften over dit onderwerp verdedigen, hebben volgens de TU/e twee apparaten ontwikkeld die de wagenziekte van passagiers verlagen: PVFS en VDAM . Het eerstgenoemde systeem is gericht op passagiers die een film kijken en het andere systeem is bedoeld voor deelnemers die een boek in de auto lezen.

Het PVFS bestaat uit twee rijen met 32 led-lampen die aan de zijkant van het beeldscherm met de film zijn gemonteerd. Deze lampjes informeren de passagier met lichtsignalen over het voornemen van de auto om van richting te veranderen. Het VDAM-systeem communiceert die informatie naar de passagier door trillingen in de onderarm en een tweetal bewegende platen in de stoel.

Deze twee apparaten en de overigen zijn bedoeld om het zogeheten omgevingsbewustzijn van inzittenden te vergroten. De apparaten zijn getest in een speciale auto waarmee een zelfrijdende auto wordt nabootst. Beide onderzoekers hopen dat hun werk bijdraagt aan het onderwerpen van betere interfaces in nieuwe autonoom rijdende auto's.