Boeing: foutieve data en antiovertreksysteem speelden rol bij crashes Boeing 737

Boeing meldt dat foutieve data van een invalshoeksensor het MCAS-systeem heeft geactiveerd tijdens de noodlottige vluchten van Ethiopean Airlines en Lion Air met de Boeing 737 Max. Het is de eerste keer dat Boeing erkent dat de antiovertreksoftware een rol speelde bij beide crashes.

Boeing-ceo Dennis Muilenburg zegt in een videoboodschap dat de volledige details over wat er bij beide ongelukken is gebeurd, nog moeten volgen in definitieve rapporten, maar dat duidelijk is dat het MCAS -systeem werd geactiveerd in reactie op foutieve data van een invalshoeksensor. Hij biedt zijn excuses aan voor de 346 mensen die omkwamen bij de crashes in Indonesië en Ethiopië.

Eerder waren er berichten dat het systeem, dat ontworpen is om de neus van het vliegtuig automatisch omlaag te duwen om een overtreksituatie te voorkomen, tot vier keer werd geheractiveerd. Hier zei Muilenburg verder niets over. Daarmee gaat hij nog niet in op de vraag of de piloten ook iets te verwijten valt. Muilenburg geeft aan dat een keten van opeenvolgende fouten uiteindelijk tot de crashes heeft geleid. Vooralsnog blijft onduidelijk of het systeem zichzelf heeft geheractiveerd of dat de piloten het na een eerdere uitschakeling weer hebben ingeschakeld.

Muilenburg deed zijn uitlatingen in reactie op het eerste niet-definitieve rapport dat de Ethiopische minister van Transport donderdag naar buiten bracht. Minister Dagmawit Moges meldde dat de piloten conform alle door Boeing voorgeschreven procedures hebben gehandeld, maar desondanks niet in staat waren het vliegtuig onder controle te krijgen. Moges zei dat er herhaaldelijk sprake was van commando's die de neus van het vliegtuig omlaag duwden en riep Boeing op om het bewuste vluchtcontrolesysteem nader te onderzoeken. Ze gaf verder weinig details en maakte geen specifieke verwijten.

De Boeing-topman stelt dat een update die het MCAS-systeem veiliger moet maken, bijna klaar is. Hij verwacht dat de nieuwe software in de komende weken wordt geïmplementeerd in de wereldwijde Boeing 737 Max-vloot en gecertificeerd zal worden. Volgens hem zal deze update 'de mogelijkheid van een onbedoelde MCAS-activatie elimineren en voorkomen dat er ooit nog een MCAS-gerelateerd ongeluk gebeurt'. Daarnaast spreekt hij over extra training en educatieve materialen voor piloten van het nieuwe Boeing 737-type. Met de softwareaanpassingen is de 737 Max volgens Muilenburg 'een van de veiligste vliegtuigen ooit'.

Bij de Boeing 737 Max meten twee invalshoeksensoren aan weerszijden van de neus van het toestel de inkomende horizontale luchtstroom. Op basis van die data kan de hoek van het vliegtuig ten opzichte van de luchtstroom worden bepaald. Als die data incorrect is, kan het systeem de indruk krijgen dat het toestel te veel achterover helt, waarbij in theorie een gevaarlijke overtreksituatie kan ontstaan. MCAS is ontworpen om in zo'n geval automatisch de neus omlaag te duwen en te voorkomen dat een toestel uit de lucht valt door een gebrek aan lift. De piloten bleken bij beide crashes niet in staat om de werking van het systeem tegen te gaan. De update van Boeing zorgt ervoor dat MCAS wordt aangestuurd op basis van beide invalshoeksensoren in plaats van een enkele en het wordt eenvoudiger om het systeem uit te schakelen.