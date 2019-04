God of War wint vijf Bafta Game Awards

In de vijftiende editie van de Bafta Game Awards won God of War vijf prijzen, Red Dead Redemption 2 geen enkele en wist een aantal minder bekende games grote namen te verslaan. In zeventien categorieën zijn prijzen uitgedeeld.

God of War, genomineerd in zeven categorieën, was de grote winnaar. De soft reboot waarin hoofdrolspeler Kratos dit keer niet alleen centraal staat, maar samen met zijn zoon Atreus het verhaal moet doorlopen, imponeerde volgens de jury met zijn stijl, muziek en verhaal. Na middelmatige reviews van GoW: Ascension uit 2013 bracht ontwikkelaar Santa Monica Studio vijf jaar lang geen nieuwe game in de serie uit, om vervolgens uit te pakken met God of War. Tweakers gaf die game een 9 en op Metacritic is de score 94 punten.

De grote verliezer was Red Dead Redemption 2, ondanks zes nominaties mocht de westerngame van Rockstar geen enkele prijs ophalen. De game kreeg hoge scores, maar moest zich in de nominaties meten met God of War. In de zes categorieën waarin Red Dead genomineerd was, wist de PlayStation 4-exclusive vier keer te winnen.

Return of the Obra Dinn, een mysterieavonturengame waarin spelers moeten onderzoeken wat er met handelsschip de Obra Dinn is gebeurd, won twee prijzen. De game is ontwikkeld door Lukas Pope, die ook Papers, Please heeft gemaakt. De zwart-witte indiegame wist in de categorieën Artistic Achievement en Game Design games als God of War, Red Dead Redemption 2 en Spider-Man te verslaan.

My Child Lebensborn won de categorie Game Beyond Entertainment. De game, waarin spelers kinderen opvoeden uit het Lebensborn-programma van de Nazi's, versloeg onder andere Celeste en Life is Strange. Old School Runescape won de publieksprijs voor beste mobiele game.

The Telegraph gaat dieper in op hoe games voor de Bafta Awards gekozen worden. Eerst beslist een comité in welke categorieën de prijzen worden uitgereikt. Daarna kunnen ontwikkelaars zelf hun games insturen ter nominatie en wordt er een shortlist gemaakt door Bafta-leden met een voorkeur in games. Een jury, onder andere gevuld met ontwikkelaars en critici uit de game-industrie, discussieert erover en stemt vervolgens anoniem op een game. De Bafta Awards staan bekend om de Film Awards, maar sinds 2004 worden ook de Bafta Game Awards uitgereikt.