Tweakers Awards 18/19

Op donderdag 7 februari zijn voor de twaalfde keer de Tweakers Awards uitgereikt. Net als vorig jaar vond dat plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. In tegenstelling tot eerdere jaren werden de winnaars niet door een presentator bekendgemaakt en op het podium ontvangen, maar werd de onthulling gedaan aan de hand van video's die een dag in het leven van een tweaker in beeld brachten. De hele dag door komen we immers in aanraking met technologieproducten, van de smart speaker die zijn verbinding krijgt via een wifirouter, de robotstuigzuiger die begint met schoonmaken als we de deur achter ons dichttrekken en de pc waarop we na school of werk gamen, tot de tv waarop we 's avonds nog een serie kijken. De uitreiking werd afgesloten met een optreden van entertainer Niek Boes.

In totaal zijn er meer dan een half miljoen stemmen in 32 categorieën uitgebracht. Binnen die categorieën hadden we enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo was de categorie 'Camera' opgesplitst in 'Camera vaste lens' en 'Camera verwisselbare lens', waren de categorieën 'Console' en 'Actioncam' verwijderd, en was de categorie 'Robotstofzuiger' toegevoegd.

In dit artikel hebben we de volledige uitslag per categorie op een rijtje gezet. Daarbij hebben we voor de overzichtelijkheid de optie 'Geen mening' uit de resultaten gefilterd.