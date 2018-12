De stembussen voor de Tweakers Awards 18/19 zijn geopend

Op donderdag 7 februari 2019 worden de Tweakers Awards uitgereikt. In de afgelopen weken hebben jullie de kans gehad om de nominatielijsten vorm te geven en nu is het moment daar om te gaan stemmen. In totaal zijn er 32 categorieŽn waarin gestemd kan worden.

Hoewel het aantal categorieŽn gelijk is aan vorig jaar, is er in de lijst wel wat veranderd. Dit jaar hebben we de categorie 'Camera' opgesplitst in 'Camera vaste lens' en 'Camera verwisselbare lens', de categorieŽn 'Console' en 'Actioncam' verwijderd, en de categorie 'Robotstofzuiger' toegevoegd. Voor het samenstellen van de nominatielijsten hebben we de regels licht aangepast. Niet langer moet het product in het afgelopen jaar op de markt zijn gekomen; we houden nu een periode van twee jaar aan. Het product moet dus na 1 januari 2017 op de markt zijn gekomen en moet nog steeds te koop zijn in Europa.

De stemperiode loopt van 19 december 2018 tot en met 20 januari 2019 en de uitslag wordt bekendgemaakt op donderdag 7 februari tijdens de feestelijke Tweakers Awards-avond. Onder alle stemmers verloten we een Sony PlayStation 4 Pro 1TB, een GoPro Hero 7 en een Sonos One. Ook dit jaar worden de Awards mede mogelijk gemaakt door onze partner ippies. Als dank voor het stemmen word je beloond met vijftig ippies.