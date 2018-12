December Prijzen Parade - Dag 13: Win een 970 PRO NVME 1TB-ssd

Win een 970 PRO NVME 1TB-ssd

In de laatste weken voor kerst viert Tweakers altijd de December Prijzen Parade. Mede dankzij onze partners mogen we jullie, onze trouwe users, dan blij maken met vette cadeaus. Vandaag staat Samsung in het teken van de volgende weggeefactie: een 970 PRO NVME 1TB ter waarde van 439,99 euro. Het goede nieuws is dat we er maar liefst twee mogen weggeven!

Product

Specs De ssd zonder grenzen: ervaar het allerbeste. De 970 PRO haalt het maximale uit pc's en werkstations met een zware workload, dankzij de toonaangevende nvme-ssd-technologie van Samsung. De nieuwste v-nandtechnologie en nieuwe Phoenix-controller in een compacte m2-formfactor (2280) overtreffen de eisen van techliefhebbers en professionals. De belangrijkste eigenschappen Opslagcapaciteit 1TB Ssd-formaat M2 80mm Ssd-interface Pci-express 3.0 x4 Ssd-connector M2 Drivecache 1GB Ssd-type 3d v-nand (mlc) Lezen (sequentieel) 3.500MB/s Schrijven (sequentieel) 2.700MB/s Garantie 5 jaar garantie met een pbw van 1,2* voor het 2TB-model. Betrouwbaarheid Dynamic thermal guard

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, Samsung SSD. Wil je deze winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen en je maakt automatisch kans.

Deze actie heeft geen kortingscode.

December Prijzen Parade - Dag 13 Poll Ja, ik wil kans maken op een 970 PRO NVME 1TB!

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan!

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Voorwaarden