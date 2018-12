Nieuwe databaseserver - Development-iteratie #146

Onze developers hebben dinsdag development-iteratie #146 opgeleverd. Tijdens deze sprint hebben we een nieuwe databaseserver in gebruik genomen en de duiding van gesponsorde gebruikersreviews verbeterd.

Nieuwe databaseserver

Afgelopen maandag hebben wij een nieuwe databaseserver in gebruik genomen. Dankzij de replicatie van MySQL ging dit vrijwel zonder overlast voor de gebruikers.

Traditiegetrouw herhalen we bij een nieuwe databaseserver de specs van de voorgangers vanaf de eerste Artemis uit 2000. In ongeveer achttien jaar hebben wij de databasesever geüpgraded van twee singlecore PIII's op 733MHz naar twee zescore-3,4-4,0GHz Xeon 6128 Gold-cpu's. Ook het geheugen is aardig gegroeid sinds de eerste Artemis en de nieuwe server heeft met 512GB geheugen maar liefst 341 keer meer dan zijn tegenhanger in 2000.

Om ervoor te zorgen dat de database na een reboot ook nog data bevat, hadden we in de eerste iteratie de beschikking over drie 18GB-Cheetah's in raid-5 die 15.000 keer per minuut een rondje draaiden. De laatste databaseserver heeft uiteraard geen ronddraaiende platters meer, maar heeft de beschikking over vier 960GB Intel S4500-ssd's in raid-10. De volledige lijst met servers die trouw jullie reacties en forumposts hebben opgeslagen, staat hieronder.

Naam Cpu Geheugen Opslag Artemis 1 2x PIII 733MHz-1GHz 1,5GB-4GB PC133 sdr 1x 20GB ata

3x Seagate Cheetah X15 18GB Apollo 1 2x PIII 1GHz 2GB-4GB PC133 sdr 2x Quantum Atlas 10K II 18GB Artemis 2 2x Athlon MP1600+ 1,4GHZ 2GB ddr-266 1x 20GB ata

5x Seagate Cheetah X15 18GB Apollo 2 2x Athlon MP 1900+ 1,6GHz 3,5GB ddr-266 1x 20GB ata

5x Seagate Cheetah 36XL 36GB Artemis 3 2x Opteron 246 2,0GHz 4GB ddr-266 2x Seagate Cheetah 18XL 9GB

4x Seagate Cheetah 10K.6 36GB Apollo 3 2x Opteron 242 1,6GHz 6GB ddr-266 6x Seagate Cheetah 10K.6 36GB Artemis 4 2x Opteron 254 2,8GHz 8GB ddr-333 2x Seagate Cheetah 10K.6 36GB

6x Seagate Cheetah 15K.3 36GB Apollo 4 2x Operon 244 1,8GHz 8GB ddr-333 2x Seagate Cheetah 10K.6 36GB

6x Seagate Cheetah 15K.3 36GB Artemis 5 2x Xeon X5355 2,66GHz 16GB ddr2-667 2x Seagate Savvio 10K.2 73GB

15x Seagate Cheetah 15K.5 73GB Apollo 5 2x Xeon 5160 3,0GHz 16GB ddr2-667 2x 73GB 10K SAS

15x Fujitsu MAX3036RC 36GB 15K sas Artemis 6 2x Xeon X5570 2,93GHz 72GB ddr3-800 2x Seagate Savvio 10K.3 300GB

6x Samsung-ssd 50GB Apollo 6 2x Xeon 5660 2,80GHz 48GB ddr3-1066 2x Seagate Savvio 10K.3 300GB

6x Samsung-ssd 50GB Artemis 7 2x Xeon E5-2643 3,3GHz 256GB ddr3-1600 2x IBM 250GB sata

6x Intel 256GB-ssd Apollo 7 2x Xeon E5-2643 3,3GHz 256GB ddr-1600 2x IBM 500G sata

6x Intel S3500 240GB-ssd Artemis 8 2x Xeon E5-2643 v3 3,4GHz 256GB ddr4-2133 2x HP 80GB Value-ssd

6x HP 240GB Value-ssd Apollo 8 2x Xeon E5-2643 v4 3,4GHz 256GB ddr4-2400 2x 1TB sata

6x Intel S3510 800GB Artemis 9 2x Xeon 6128 Gold 3,4GHz 512GB ddr4-2666 2x 240GB m2-ssd

4x Intel S4500 960GB-ssd

De oude databaserver krijgt een nieuw leven als onderdeel van onze developmentomgeving.

De nieuwe (boven) en de vertrekkende databaseserver

Duiding van gesponsorde gebruikersreviews

Om de achtergrond van een reviewer beter te duiden, tonen we bij productreviews van gebruikers die regelmatig gesponsorde reviews schrijven, hoeveel reviews zij in het afgelopen jaar hebben geproduceerd en welk percentage daarvan gesponsord was. Deze informatie wordt alleen getoond bij users die twee of meer volledig of gedeeltelijk gesponsorde reviews hebben geschreven.

Switchen tussen uitvoeringen op mobiel

Op mobiele devices hebben we het makkelijker gemaakt om te wisselen tussen uitvoeringen van een product door een selectbox met de uitvoeringen onder de productnaam weer te geven. Voorheen was het niet mogelijk om op mobiel snel naar andere uitvoeringen van hetzelfde product te navigeren.

Ingebruikname Thumbor voor afbeeldingen in Vraag & Aanbod

In Vraag & Aanbod maken we nu net als in redactionele artikelen en de Pricewatch gebruik van Thumbor voor het verkleinen van afbeeldingen. Dit levert een sneller uploadformulier op, omdat het maken van verkleiningen op verzoek en asynchroon plaatsvindt.