Tweakers aan het werk - De keuzes van... Jurn

In de komende weken presenteert Tweakers Elect de serie 'Tweakers aan het werk'. Daarin schrijven we over jullie ervaringen met werk in de ict en hoe je als tweaker je carrière hebt vormgegeven. Welke keuzes heb je gemaakt, welke opleidingen heb je gevolgd en waar ben je nu in je carrière?



Jurn (26) werkt als freelance lead developer voor Tweakers Elect. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf voor ‘exotische’ hosting. In de toekomst hoopt hij als solution architect aan de slag te gaan. "Ik heb geen spijt van keuzes die ik heb gemaakt."

Profiel Jurn Overmars

Nick: xleeuwx

Leeftijd: 26 jaar

Woonplaats: Volendam

Opleiding: hbo business-it en management

Werkervaring: acht jaar

Belangrijkste opdrachtgever: de Persgroep

Functie: Lead developer

Werklocatie: Amsterdam, Rotterdam, Volendam

Uren per week: 60-70 uur per week

Reistijd: twee keer 35 minuten

Werkdruk: hoog

Wilde je altijd al developer worden? Wat is je achtergrond daarin?

"Vroeger was ik vaak aan het gamen. In die tijd bouwde ik al websites, scripts en bots en dergelijke. Dus ik wilde eigenlijk altijd al iets met programmeren doen en heb toen mbo ict-beheer en mbo applicatieontwikkeling gedaan. Voor dat laatste koos ik, omdat mijn mentor een stageplek voor mij kon regelen in Finland. Daar heb ik zes maanden gezeten, dat was erg gaaf. Een jaar later ben ik begonnen aan een deeltijd hbo business it en management."

Wat heb je in Finland precies gedaan en geleerd?

"Ik liep stage bij de afdeling psychologie van de Universiteit van Jyväskylä. De patiënten waren verspreid door het hele land, dus het was lastig voor studenten om vragenlijsten af te nemen. Samen met een andere student heb ik een onlinetool gebouwd waarmee de patiënten bereikt konden worden. Het was een gaaf project, maar ook wel een omslag in de manier van werken vergeleken met Nederland. Wat cultuur betreft is het echt een wereld van verschil, de mensen zijn daar geslotener. Verder was ik alleen met die andere student aan het werk, terwijl degene boven ons niet echt verstand had van de techniek. Daar heb ik veel van geleerd op het gebied van samenwerken en rapporteren."



En daarna dus nog een hbo?

"Ja, ik had altijd het doel om een hbo-diploma te halen. Ik werkte bij WeBSolve en had m’n eigen bedrijf, vandaar dat ik de opleiding in deeltijd ben gaan doen. Ik vind het leuk om mensen aan te sturen, en deze opleiding sloot daar goed bij aan. Het eerste jaar van de opleiding ging best goed, maar het tweede jaar stopten veel mensen. In de projectgroepjes zaten steeds minder studenten, waardoor ik harder moest werken. In combinatie met m’n andere werkzaamheden werd de studielast te zwaar. Dus toen ben ik ermee gestopt. Je komt toch wel aan het werk, ook zonder dat hbo-papiertje; het gaat om de kennis die je hebt."



En nu werk je voor Tweakers Elect. Hoe ben je daar terechtgekomen?

"Om de twee jaar wissel ik van werkgever. Na twee jaar heb je het meeste wel geleerd vind ik, en is het tijd voor een andere bedrijfscultuur en andere technieken. Dus na twee jaar bij WeBSolve als Full Stack Developer, vertrok ik naar Overstappen.nl om als PHP Backend Developer te gaan werken. Daar ben ik iets langer gebleven, want daar was de sfeer met collega’s heel erg goed. Vervolgens heb ik negen maanden als lead developer bij SBS gewerkt voor Talpa TV. Maar daar werd een groot deel van de werkzaamheden geoutsourcet naar Servië. Ik stond destijds ook ingeschreven op Tweakers Elect en ben gematcht met Elect zelf. Het Elect-project vind ik gewoon heel gaaf om aan te werken. Het is eigenlijk een start-up binnen een groot bedrijf. Je bent redelijk vrij om te bepalen waarmee je aan de slag gaat om het platform te verbeteren. Dat vind ik fijn werken."



Wat zijn je verdere ambities? Werken voor een techgigant als Google of Facebook?

"Nee, ik hoef niet per se bij de grootste bedrijven te werken. Naast mijn freelance werk heb ik al zes jaar een eigen bedrijf, voor 'exotische' hosting. Daar ben ik ooit mee begonnen vanuit mijn webdevelopment-activiteiten. Ik moest zoveel websites bouwen en daarvoor hosting inkopen, dat ik dacht: Ik kan dit ook zelf doen. Dat begon met standaardwebsites en ging best goed lopen. Nu heb ik iets van 50 à 60 klanten. Ik doe geen simpele webservers, daar krijg ik geen voldoening van. Meer bijzondere projecten, zoals mailservers van 200 gigabyte of 30 servers voor een IT-bedrijf.



Ik ben bezig om me te ontwikkelen in de richting van solution architect. Voor mij is dat net één stap hoger dan wat ik nu doe. Bij Talpa TV heb ik dat gedeeltelijk al gedaan en dat vond ik erg leuk. Dat de businesskant van het bedrijf naar je toekomt met zijn problemen en je daar oplossingen voor gaat bedenken en mensen gaat aansturen. Mijn ervaring als developer is daar handig voor. Je hebt veel hands-on kennis nodig van de verschillende talen en frameworks. Het is mijn ambitie om in die rol te groeien. Dat kan hier bij Tweakers, maar ook bij andere grote bedrijven. Een solution architect zul je in het midden- en kleinbedrijf niet snel tegenkomen, daar doet een lead developer dat werk."

De favorieten van… Favoriete apps: Todoist, anders zou ik heel veel dingen vergeten.

Favoriete websites: Geen, ik gebruik veel verschillende bronnen om aan informatie te komen en als ik me op één bron zou focussen, zou ik al snel informatie missen.

Favoriete gear: Mijn MacBook, die sleep ik letterlijk overal mee naar toe.

Favoriete film: Ik kijk liever series, zoals Suits of Mr Robot, maar als ik een film moet kiezen, denk ik toch aan The Social Network.

Favoriete muziek: Tijdens werk pop en dance/trance/techno, privé 80's en pop.

Wat zou je nu mensen aanraden die in de schoolbanken zitten of naar de ict willen overstappen?

"Blijf er altijd mee bezig. Niet alleen binnen je eigen specialisme, maar experimenteer ook met andere talen. Ga dingen doen buiten je comfortzone, daar word je alleen maar beter van. Natuurlijk is het goed om je ergens in te specialiseren, maar het is juist ook goed om meer allround kennis op te bouwen. Als je een ander project toegeschoven krijgt, is jouw specialisme misschien niet de allerbeste oplossing. Het gaat er niet om welke taal je zelf onder de knie hebt, maar wat de beste oplossing is voor het probleem. Uiteindelijk gaat het erom dat je bijblijft. Zelf leer ik ook nog iedere dag. Doe je dat niet, dan loop je achter de feiten aan."

