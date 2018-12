December Prijzen Parade - Dag 12: Win een Ubisoft Goodiebox

In de Goodiebox zitten:

- Kassandra figurine 29cm hoog, t.w.v. 59,99 euro

- Rabbid Yoshi figurine 16,5cm hoog, t.w.v. 49,99 euro

- Shirt Assassin’s Creed Odyssey maat M, t.w.v. 19,99 euro

- Pet Assassin’s Creed, t.w.v. 9,99 euro

- Shirt Rabbid Mario maat L, t.w.v. 19,99 euro



De Ubisoft Store is dé plek voor al jouw Ubisoft-producten. Bij de Ubisoft Store geniet je altijd van twintig procent korting met honderd Club Units op jouw aankoop.* Daarnaast heeft de Ubisoft Store exclusieve Store Editions voor games en collectibles, gratis verzending vanaf 30,- euro, preordervoordelen en altijd interessante aanbiedingen. Op dit moment is de Ubisoft Kerst Sale aan de gang, dus neem nu snel een kijkje in de Ubisoft Store en geniet van hoge kortingen op games en collectibles.



Ubisoft heeft ook zijn eigen pc-platform. Hier geniet je van dezelfde voordelen en acties als in de Ubisoft Webstore. Daarnaast kun je via de Uplay Launcher jouw Ubisoft-game preloaden, zodat je hem op de dag van de release vanaf 00.00 uur kunt spelen. Ben je nog niet bekend met de Uplay Launcher? Download hem dan meteen hier.

*Meer informatie over het gebruik van Club Units kun je hier vinden.