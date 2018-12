Developers Summit - Sprekers Picnic en HackerOne, korting voor studenten

Op donderdag 14 februari vindt de volgende editie van de Tweakers Developers Summit plaats. Onder anderen Mikko Hypponen en Harper Reed staan op het programma als keynotesprekers. Daarnaast zijn er masterclasses van onder anderen Ali Niknam (TransIP) en Guszti Eiben. Er is nog een aantal earlybirdtickets verkrijgbaar en we hebben nu ook goed nieuws voor studenten. We introduceren namelijk ook dit jaar speciale studententickets voor het gereduceerde tarief van 75 euro.

Studentenkorting

Volg jij een aan it gerelateerde studie? Dan kom je in aanmerking voor de fikse studentenkorting. Het normale tarief, dat straks 275 euro bedraagt, wordt voor studenten verlaagd tot slechts 75 euro, een korting van maar liefst 73 procent. Aanmelden doe je door een e-mail te sturen naar devsummit@tweakers.net met daarin een digitale kopie van je inschrijving voor het huidige studiejaar. Van ons krijg je vervolgens een kortingscode die je kunt inzetten bij de aanschaf van een kaartje voor de Dev Summit. Let op: er is een beperkt aantal studententickets beschikbaar, dus wacht niet te lang.

Philip Leonard (Picnic) en Dirk Zittersteyn (HackerOne) toegevoegd aan programma

Sinds enkele jaren timmert onlinesupermarkt Picnic flink aan de weg. Met een innovatieve distributie en een online-only-strategie kan Picnic de dagelijkse boodschappen voor een groeiend aantal mensen gratis bezorgen. Philip Leonard werkt als software-engineer bij de onlinesupermarkt en geeft op de Developers Summit een masterclass met de titel: 'Reactive programming: why you should care about future proof code'. Deze masterclass wordt toegevoegd aan de track Webdevelopment.

Ook kunnen we bekendmaken dat Dirk Zittersteyn van HackerOne aan het programma is toegevoegd. Zittersteyn is werkzaam als senior software-engineer en geeft een masterclass binnen de track Security.

Datum en locatie

Datum: donderdag 14 februari 2019

Locatie: DeFabrique, Utrecht

Tijden: 09.00 tot 20.00 uur

Partners: ABN Amro, Rabobank, Politie, Nedap, ANWB, Adyen, Inergy, Elect

Early birds: 175,- euro

Reguliere tickets: 275,- euro

Meer informatie: tweakers.net/developerssummit

GET YOUR TICKETS ⟩