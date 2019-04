Tweakers aan het werk: Gaat werken alleen over geld?

Hoe bepaal je wat je waard bent? In deze serie praten we met it'ers over salaris, prestaties, verschillen tussen collega’s en over de aanbiedingen die werkgevers doen. Voor Maarten is geld niet het allerbelangrijkste, maar hij heeft wel altijd een drempelbedrag in zijn hoofd als hij solliciteert.

Profiel van Maarten Leeftijd: 30

Woonplaats: Zwolle

Opleiding: hbo technische informatica

Werkervaring: 8 jaar

Werkgever/branche: mkb e-commerce

Functie: cloudengineer

Werklocatie: Zwolle

Uren per week: 40

Reistijd: 15 minuten (fiets)

Wat doe je precies?

‘Als cloudengineer werk ik sinds een maand bij een mkb-bedrijf aan een nieuw saas-product voor e-commercetoepassingen. Ik ontwerp de omgeving waarop de architecten en developers verder kunnen bouwen.’

Zijn er collega’s die je bewondert?

‘In een vorige baan had ik een collega die zichzelf wilde weg-automatiseren, ook al zou hem dat zijn baan kosten. Die houding spreekt me aan: zoveel mogelijk voor je opdrachtgever willen betekenen.’

Heb je ook collega’s die niet veel toevoegen?

‘In elke werkomgeving heb je hoog- en laagvliegers. Ik heb ze ook meegemaakt: collega’s die structureel minder story points opleveren. Sommigen doen al jaren hetzelfde kunstje en zijn moeilijk te motiveren. Dat ergert me wel en het leidt ook tot frustratie in meetings. Als scrummaster werd ik dan selectiever in mijn werkverdeling; belangrijke zaken belegde ik bij anderen.’

Waaraan zie je of een collega beter of slechter werk levert dan jijzelf?

‘Ik kijk of ze generieke oplossingen maken of maatwerk leveren. Het eerste vind ik beter: zoveel mogelijk automatiseren. Daarnaast vind ik het belangrijk om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen. Vijf jaar geleden waren development en beheer gescheiden werelden. Tegenwoordig moet iedereen van alles iets weten. Dat is een andere mindset en die zoek ik ook bij collega’s.’

Op welke manier ervaar je competitie met collega’s?

‘Ik ervaar niet zo heel veel competitie. Je werkt in teams waarbij expertises elkaar aanvullen en het belang van de klant voorgaat. Bij sollicitaties merk je er wellicht iets van.’

Wat weet jouw leidinggevende niet over jouw skills en vaardigheden?

‘Mijn huidige leidinggevende weet niet hoe diep of breed mijn skills en vaardigheden zijn, wel op welke vlakken deze liggen. Dit komt vooral doordat mijn leidinggevende een heel andere achtergrond heeft en mijn werk vooralsnog vrij onzichtbaar is.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan?

‘Dat is lastig te zeggen. Loonsverhoging is wellicht gebaseerd op prestaties, maar dat wordt niet transparant gemaakt. Bonussen kreeg ik vaak alleen op basis van het aantal facturabele uren dat ik maakte, niet op basis van de kwaliteit van mijn werk.’

Hoe is salaris in jouw baan gekoppeld aan opleidingsniveau?

‘Aan het begin van je carrière telt het wel mee, denk ik. Dan word je tot op zekere hoogte betaald naar je opleiding. Daarna wordt het steeds minder belangrijk. Twee jaar geleden had ik een collega met vergelijkbaar werk maar zonder hbo-opleiding. Toch verdienden we hetzelfde salaris.’

Weet je wat je verdient, inclusief bonus en alle secundaire arbeidsvoorwaarden?

‘Ik weet wat ik maandelijks verdien. Niet jaarlijks trouwens. Ik weet hoeveel opleidingsbudget ik heb en vakantiedagen. Pensioen? Nee dat weet ik niet precies. Dat duurt ook nog heel lang. Van de reiskostenvergoeding weet ik ongeveer hoeveel het is.’

Hoe weet je wat mensen met vergelijkbare skills en ervaring verdienen?

‘Ik ben Tweakers heel dankbaar voor het topic waarin forumleden aangeven wat ze gemiddeld verdienen. Bij sommige vacatures geven werkgevers salarisindicaties mee, waaraan je je kunt spiegelen. Met een enkele collega bespreek ik weleens wat we verdienen, maar in het algemeen heerst er een taboe op het onderwerp. Persoonlijk vind ik dat niet erg, want het voorkomt ongemak. Stel dat je een collega hebt die minder goed presteert, maar meer verdient. Dat is vervelend om te weten.’

Hoe vraag je om opslag?

‘Ik heb nog nooit om opslag gevraagd. Ik krijg het altijd ongevraagd en dat zijn tot nu toe steeds stappen van meer dan vijf procent per jaar. Daar ben ik heel tevreden mee. Ik heb er nooit behoefte aan gehad om meer te vragen. Ik wil niet al te inhalig overkomen en ik heb ook niet erg veel nodig. Soms had ik het gevoel dat het opslagpercentage meer was dan wat in de markt gebruikelijk is, en dat voelt dan aan als extra waardering.’

De favorieten van Maarten Favoriete apps: ‘WhatsApp en apps voor bankieren, verder zo min mogelijk.’

Favoriete websites: ‘Dilbert, Tweakers, Facebook, LinkedIn en YouTube.’

Favoriete gear: ‘Ik ben niet zo van de gadgets. Mijn laptop en muis zijn voldoende.’

Favoriete film: ‘Terminator 2. Hoe vaak ik hem heb gezien, is niet op twee handen te tellen.’

Favoriete muziek: ‘Dat wisselt heel erg: van klassiek tot pop, rock en folk. Op het werk draai ik veel classics, zoals Santana, Led Zeppelin, Beatles, U2 en Coldplay.’

Heb je nooit het gevoel gehad dat er meer inzat?

‘Een werkgever bood me meer salaris om te blijven. Dan vraag je je toch af waarom ze dat niet eerder hebben geboden.’

Tweakers Elect maakt een salarisschatting bij elk profiel. Hoe schat de tool jou?

‘Aan de hoge kant, vind ik. Mijn huidige functie bekleed ik pas net en volgens mij houdt het algoritme nog geen rekening met het aantal jaren dat je een bepaalde functie hebt uitgeoefend. Wel heel fijn om een indicatie te hebben.’

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

‘Of je kunt thuiswerken en of je ondersteund wordt in je ontwikkeling, vind ik belangrijke factoren. En de bedrijfscultuur telt ook mee. Als afdelingen elkaar de tent uitvechten, hoef ik er niet te werken. Wat salaris betreft heb ik altijd een drempelbedrag in mijn hoofd, waar ik niet onder wil komen, maar het geld is zeker niet het allerbelangrijkste.’

Uit het laatste gebruikersonderzoek van Tweakers blijkt dat een op de vier it'ers overweegt te vertrekken bij de huidige werkgever vanwege het salaris, de bedrijfscultuur of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In hoeverre geldt dat voor jou?

‘Nu speelt dat niet direct, maar in de nabije toekomst wil ik zzp'er worden. Ik wil graag meer vrijheid om me te ontwikkelen in de richting die ik wil. Nu is het de cloud en straks misschien iets anders. Ook het zelf indelen van je tijd en vakanties lijkt me prettig.’

