Negen tweakers hebben de Huawei P30 Pro getest. Ben jij nummer tien?

Eind maart reisden negen tweakers met de Thalys naar Parijs om bij de introductie van de Huawei P30-serie te zijn. Na de officiële opening kregen ze het nieuwe paradepaardje van Huawei overhandigd: de Huawei P30 Pro.

De communityleden gingen direct van start om de smartphone maximaal te testen onder begeleiding van een professionele fotograaf, eerst in het Huawei Experience Centre, vervolgens in de mooie straten van Parijs. Na een goede wandeling, waarbij de P30 Pro non-stop aan tests werd onderworpen, was het tijd voor een heerlijk diner tijdens een door Huawei georganiseerde boottocht. Deze boot vervoerde de tweakers over de Seine langs prachtige bezienswaardigheden, die ook in het donker konden worden vastgelegd dankzij de vernieuwde nachtmodus.

De volgende dag trokken de tweakers onder begeleiding van een gids langs allerlei mooie Parijse plekken om de camera van het toestel verder te toetsen. Aan het einde van de dag begaven de tweakers zich weer naar het Gare du Nord om de terugreis in te zetten. Hier hield het avontuur echter niet op; de tweakers mochten het toestel mee naar huis nemen om het uitgebreid te testen en te reviewen. Intussen staan alle uitgebreide reviews live.

Benieuwd naar de eerste bevindingen en foto’s van de tweakers in Parijs? Bekijk dan de onderstaande video.

Sta jij ook te springen om met dit toestel foto’s te gaan maken? Er is nog één P30 Pro extra beschikbaar gesteld, omdat er zoveel aanmeldingen waren. We zijn op zoek naar een laatste tester die we gelukkig kunnen maken met deze smartphone. Meld je snel aan via onderstaande poll en wie weet ben jij de gelukkige.

