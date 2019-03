Test de camera van de nieuwe Huawei P30 Series in Parijs

Welke fabrikant heeft de beste smartphonecamera? Huawei eist deze titel nadrukkelijk op en introduceert op 26 maart in Parijs zijn nieuwe vlaggenschip: de P30 Series. Wij sturen negen tweakers op een geheel verzorgde reis naar het launch event. Ben jij een van hen?

De strijd om de beste camera is los en als het om nieuwe innovaties gaat, gooit Huawei hoge ogen. Logischerwijs zijn de verwachtingen hooggespannen voor de aangekondigde Huawei P30 Series. De Tweakers-community zal dit zelf ondervinden, want wij sturen een selecte groep van negen tweakers naar het launch event in Parijs. De fotogenieke Franse hoofdstad is de perfecte locatie om de P30 Series te testen en daarvoor krijg je hier dan ook alle gelegenheid.

Launch Huawei P30 Series

Het gaat hier om een volledig verzorgde trip, georganiseerd door Tweakers. Eten, drinken, vervoer, het hotel: alles is geregeld. Je reist op maandag 25 maart per Thalys naar je bestemming en krijgt alle gelegenheid om te acclimatiseren op deze mooie plek. Dinsdag vindt de presentatie van het nieuwe Huawei-vlaggenschip plaats. Daarna ga je direct aan de slag met de gloednieuwe P30 Series. Er zijn fotografiesessies op verschillende momenten, zodat je kunt experimenteren met verschillende soorten licht. Zo zul je op woensdag met een gids een aantal unieke locaties in de stad bezoeken. Op woensdag trein je weer naar huis en mag je een smartphone uit de P30 Series meenemen.

Meld je aan!

Wil je mee naar Parijs? Meld je dan snel aan via de onderstaande poll. Op maandag 18 maart worden de negen winnaars geselecteerd en voor 10 uur krijgen de winnaars bericht. Voor de thuisblijvers wordt de hele trip op video vastgelegd, inclusief de onthulling van het toestel en uiteraard de hands-on met de eerste reacties. We zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen met dit toestel en natuurlijk ook naar de mooie beelden die je in Parijs gaat maken. De mooiste video's en foto's kun je gebruiken in de review die je gaat schrijven voor de Tweakers Pricewatch.

Wil jij mee naar de Huawei Flagship Launch op 26 maart in Parijs? Poll Ja, ik wil aanwezig zijn. Ik ben een fotografieliefhebber en woon in Nederland.

Ja, ik wil aanwezig zijn en ik woon in Nederland.

Ja, ik wil aanwezig zijn. Ik ben een fotografieliefhebber en woon in België.

Ja, ik wil aanwezig zijn en ik woon in België.

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Programma

Huawei P30 Series Launch Parijs Maandag 25 maart Vertrek naar Parijs met de Thalys (opstapplek Amsterdam Centraal* of Antwerpen-Centraal**)

Diner en overnachting in Parijs Dinsdag 26 maart Huawei P30 Launch

Premium Foto experience deel I

Diner en overnachting in Parijs Woensdag 27 maart Premium Foto experience deel II

Vertrek naar Nederland en/of België met de Thalys*** *De Thalys uit Amsterdam Centraal vertrekt om 13.15 uur **De Thalys uit Antwerpen-Centraal vertrekt om 14.33 uur ***De Thalys uit Parijs vertrekt om 17.19 uur

Algemene voorwaarden