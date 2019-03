Tien keer zoom en een supergroothoek, hoe past dat in een Huawei P30 Pro?

Op de gloednieuwe Huawei P30 Pro zitten maar liefst vier camera’s aan de achterzijde. Dankzij de optische supergroothoek en de periscopische telelens kun je nu zowel inzoomen als uitzoomen. Daarnaast zorgt hybride zoom ervoor dat je zaken in de verte nog dichterbij kunt halen. Optische zoom, hybride zoom, wat is het allemaal en welke mogelijkheden biedt het jou?

De Huawei P30 Pro is de eerste smartphone met een Leica-quadcamera. Er zitten dus vier camera’s achter op het toestel, al heb je praktisch gezien vooral te maken met drie ervan. Drie lenzen onder elkaar leveren de zoommogelijkheden. Ernaast zitten de flitser en een zogenaamde time-of-flightcamera die diepte vastlegt en onder andere wordt gebruikt voor een vloeiend verlopende scherptediepte en bokeh in de portretstand en de diafragmastand. Behalve optische zoom, is er ook nog hybride zoom voor aanvullende zoom­mogelijkheden.

Van 50 keer zoom naar super wide angle

De drie camera’s van de Huawei P30 Pro bieden samen een veelzijdig zoombereik. Behalve de standaardcamera met een 27-millimetergroothoeklens, is er ook een supergroothoeklens van 16 millimeter. Daarmee krijg je aanzienlijk meer omgeving in beeld. Ideaal voor interieurs, architectuur, landschappen en zelfs stadsfotografie. Omdat de minimale scherpstelafstand slechts 2,5 centimeter is, kun je zelfs macrofoto’s (close-upfoto’s) maken.

De derde camera geeft je maar liefst vijf keer optische zoom. Dat is vergelijkbaar met een 125-millimetertelelens, waarmee je alles flink dichterbij haalt. Een opmerkelijke camera ook, omdat het lenzenstelsel dit keer niet rechtop, maar liggend in de behuizing is geplaatst, anders past de 5x-zoomlens niet in zo’n plat toestel. Een prisma vangt het licht aan de achterzijde op, kantelt het negentig graden en stuurt het door een periscope zoom lens array met daarachter de camerasensor.

Hybride zoom voor meer flexibiliteit

De periscopische zoomlens geeft je dus een optische beeldvergroting van vijf keer. Daarmee houdt het niet op, want dit zoombereik is via hybride zoom flink uit te breiden tot een vergroting van maar liefst tien keer. Dat is vergelijkbaar met 270 millimeter, wat een flinke telelens is. Optische zoom, hybride zoom, wat is het verschil eigenlijk en wat heb je er in de praktijk aan?

Optische zoom is de vergrotingsfactor die de cameralens je geeft. In feite is het geen echte zoomlens, want je kunt niet in- of uitzoomen via een (mechanisch) bewegend lenzenstelsel. In een moderne smartphone zoals de Huawei P30 Pro zitten verschillende camera’s met elk een eigen lens. Via een tik op het scherm schakel je razendsnel tussen deze camera’s om naar een vaste zoomstand te springen. Van de standaardlens (1x vergroting) naar de supergroothoeklens (0,6x vergroting) of naar de telelens (5x vergroting). Dat gaat dus heel makkelijk en snel. Deze vaste optische zoomstanden (0,6x, 1x en 5x) geven je meteen de hoogste beeldkwaliteit.

Om je meer flexibiliteit te geven is er daarnaast de mogelijkheid om een stuk verder in te zoomen tot een vergroting van tien keer dankzij een techniek genaamd hybride zoom. Hierbij werken de hardware en de software zeer nauw samen en wordt AI ingezet voor een zo hoog mogelijke beeldkwaliteit. Hybride zoom geeft je dus meer zoommogelijkheden als aanvulling op de drie vaste camerastanden. Je zoomt traploos tussen 5x en 10x door over het scherm te vegen. Ook in het bereik tussen de standaardlens en de telelens (dus tussen 1x en 5x) wordt een vorm van hybride zoom toegepast om traploos in te zoomen. Heb je een nog sterkere vergroting nodig? Dan zit er ook nog 50x zoom op dit toestel, maar dan gaat het wel om traditionele digitale zoom.

Wat dit voor de beeldkwaliteit betekent

Foto’s die met hybride zoom zijn gemaakt tijdens een besloten evenement van Huawei, eerder in maart, zien er goed uit. Pas zodra je gaat pixelpeepen door een foto maximaal uit te vergroten op het telefoonscherm, zie je dat de detaillering hier en daar wat afneemt. Je moet dus aardig je best doen om het verschil tussen optische zoom en hybride zoom te zien. De afname in detail wordt uiteraard sterker naarmate je de maximale vergrotingsfactor van 10x nadert.

Op de Huawei P30 Pro kun je zelfs inzoomen tot maximaal 50x. Dan gaat het alleen om digitale zoom, wat leidt tot afname van de beeldkwaliteit naarmate je richting de 50x zoom gaat. Dan nog zal het beeld langer standhouden dan bij traditionele smartphones met één camera, omdat de P30 Pro pas boven de 10x overschakelt op digitale zoom. Handig om af en toe iets extra dichtbij te halen, maar voor de beste beeldkwaliteit is het aan te raden niet te ver over de 10x te gaan.

Nog meer camera’s?

Vijf keer optische zoom is een flinke vergrotingsfactor; je haalt alles flink dichterbij. Ideaal voor onder andere landschapsdetails, natuurfotografie en tijdens vakanties. Heb je een minder sterke vergroting nodig, omdat personen, voorwerpen of mooie omgevingen niet volledig in beeld passen? Geen probleem. Door te vegen stel je dan bijvoorbeeld een vergroting van rond de 2x of 3x in. Daarmee kom je uit op ongeveer 50 en 85 millimeter, wat niet voor niets de favoriete brandpuntsafstanden van veel fotografen zijn, in aanvulling op 16- en 27-millimeter(super)groothoeklenzen.