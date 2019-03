Waarom de Huawei P30 Pro met OIS en AIS scherpe foto’s en vloeiende video maakt

Telefooncamera’s beschikken vaak over een stabilisatiesysteem om onscherpte tegen te gaan. Hiermee worden lichte trillingen die je onbewust maakt opgeheven, waardoor je ook onder lastige omstandigheden vanuit de hand scherpe foto’s en vloeiende films schiet. De Huawei P30 Pro gebruikt zelfs twee stabilisatietechnieken. Waarom is dat en wat levert het jou op?

Stabilisatie is nagenoeg onmisbaar in situaties met weinig licht of zodra je sterk inzoomt, maar ook fotograferend vanuit een rijdend voertuig of als het hard waait. Voor beeldstabilisatie kan hardware of software worden ingezet. Huawei gebruikt in de P30 Pro nu beide stabilisatietechnieken tegelijk. Dat is ook nodig, want dit toestel beschikt over een aantal camerastanden waarin je zonder beeldstabilisatie onmogelijk nog vanuit de hand kunt werken.

Stabilisatie via AIS en OIS

De twee stabilisatietechnieken die Huawei toepast, heten AIS en OIS, waarbij de eerste een slimme softwareoplossing is en de tweede in de hardware zit gebakken. Om met OIS te beginnen: dat staat voor Optical Image Stabilization. Hoe werkt het? Een cameramodule bestaat uit een beeldsensor met een aantal lensjes ervoor. Zodra de telefoon een beetje trilt of beweegt, wordt dit gedetecteerd door sensoren in de telefoon, waarna een lens in de cameramodule razendsnel in de tegenovergestelde richting(en) beweegt. Hierdoor worden trillingen en lichte bewegingen gecompenseerd of opgeheven en is het net of jij het toestel volledig stilhoudt.

De andere methode heet AIS (AI Image Stabilization). Hierbij wordt AI ingezet om de beeldstabilisatie nog slimmer te maken. AIS analyseert in real time wat er in beeld is te zien en stuurt de camera aan de hand daarvan continu bij. Het levert een nauwkeurigere stabilisatie op. Dus dankzij OIS worden lichte trillingen en bewegingen weggepoetst, zodat je daar niets van merkt. AIS trekt dit nog eens naar een hoger niveau door aanvullend naar de beeldinformatie zelf te kijken.

Lang belichten vanuit de hand

De Huawei P30 Pro heeft een aantal zeer handige functies aan boord. Zoals een geavanceerde hdr-stand die door Huawei AI HDR+ wordt genoemd. Hierbij wordt een reeks losse opnamen in real time samengevoegd, zodat je ook bij complexe lichtomstandigheden een goed belichte foto krijgt. Verder is er een nachtstand, waarin je tot maar liefst zes seconden vanuit de hand fotografeert. Het maken van beide soorten foto’s kost even tijd, omdat er op de achtergrond een fotoreeks wordt gemaakt en samengevoegd. Dus hoe houd jij al die tijd de telefoon volledig stil? Nou, dat hoef je dus niet te doen, want dat regelen AIS en OIS voor jou. Je houdt het toestel vast zoals je gewend bent, drukt af en wacht eventjes totdat je ziet dat de foto klaar is. Tijdens de opname zorgen AIS en OIS er samen voor dat het beeld stabiel blijft. Daarnaast wordt de opnamereeks die nodig is voor hdr of een nachtfoto, naadloos samengevoegd tot één goed belichte en scherpe foto.

Gestabiliseerde zoomlens

Daarnaast beschikt de Huawei P30 Pro over een krachtige optische zoomlens met een vergroting van vijf keer, vergelijkbaar met een 125-millimetertelelens. Via hybride zoom breid je dit zoombereik nog eens uit tot tien keer zoom, wat overeenkomt met 270 millimeter. Dat is een flinke telelens.

Hoe verder je inzoomt, hoe lastiger het is om de telefoon volledig stil te houden én het onderwerp precies op de goede plek in beeld te houden. Dan moet je ook nog eens zien af te drukken. Hoe doe je dit zonder een onscherpe en dus mislukte foto te krijgen? Ook nu schieten AIS en OIS je te hulp. Het beeld van de telelens wordt netjes gestabiliseerd, zodat het onderwerp als het ware bevroren in beeld blijft, iets wat met alleen OIS een stuk lastiger en misschien zelfs onmogelijk is.

Upgrade van de videostabilisatie

Tijdens een speciaal evenement in Amsterdam kon de effectiviteit van AIS en OIS al even getest worden. Dat gebeurde door de Huawei P30 Pro niet zo stil mogelijk te houden, zoals je normaal doet, maar het toestel juist expres te laten trillen en extremere bewegingen te maken. Zelfs met een vergroting van tien keer, dus in de maximale hybride zoomstand, kostte het de nodige moeite om de telefoon van de wijs te brengen. Zolang je het niet al te gek maakt, worden bewegingen en trillingen dus goed opgevangen door het dubbele stabilisatiesysteem.

De zoomlens kun je ook in de filmstand gebruiken en daarom heeft Huawei de videostabilisatie een upgrade gegeven. Opnieuw worden AIS en OIS samen ingezet, al is het beeld instabieler en onrustiger dan in de fotostand. Omdat het om een preproductiemodel ging, is het te hopen dat dit op de definitieve versie beter werkt. Dat kan pas uitvoerig getest worden zodra eind maart in Parijs de Huawei P30 Pro wordt geïntroduceerd.