In real time video-effecten aanbrengen op de Huawei P30 Pro

In films is de kleurweergave meestal anders dan wat je in het dagelijks leven gewend bent. Dat komt doordat de kleuren in de nabewerking flink worden aangepast. Met de Huawei P30 Pro kun je nu ook in real time video-effecten aanbrengen. Welke zijn dat en heb je er in de praktijk iets aan?

Met de introductie van de P30 Pro zet Huawei volledig in op de camera. Het moet een smartphone zijn waarmee je onder alle lichtomstandigheden mooie momenten vastlegt. Dat beperkt zich niet tot fotograferen, want ook filmen kan nu bijvoorbeeld bij weinig licht. Daarnaast is de processor van de Huawei P30 Pro snel genoeg geworden om realtime-effecten op videomateriaal toe te passen.

Scherp in beeld

Filmmakers gebruiken zelden de kleuren die tijdens de opname door de camera zijn vastgelegd. Tijdens de videomontage wordt de kleurweergave op smaak gebracht, onder andere om een bepaalde sfeer op te roepen. Zou het niet mooi zijn als je dat niet langer achteraf hoefde te doen? De Huawei P30 Pro kan in real time een aantal effecten in jouw films aanbrengen. Hiervoor wordt AI ingezet.

Sommige van deze effecten worden plaatselijk aangebracht, wat betekent dat het beeld razendsnel en continu wordt geanalyseerd om het hoofdonderwerp te vinden en te blijven volgen. Een voorbeeld is het vervagen van de omgeving terwijl het hoofdonderwerp scherp in beeld blijft. Op die manier gaat de aandacht van de kijker nog meer naar degene die in beeld is. Ook als er meer mensen zijn, blijven die allemaal scherp.

Selectieve kleuren

Bij een ander effect worden personen in kleur weergegeven terwijl de omgeving in zwart-wit wordt omgezet. Belangrijk is ook nu weer dat er iemand in beeld is. Er zijn nog een paar effecten, maar die zijn wellicht iets minder spannend. Het Vintage-effect geeft bijvoorbeeld ouderwetse kleuren met een lage kleurverzadiging, terwijl het beeld bij het Suspense-effect een donkerblauwe kleurzweem krijgt, wat een gevoel van spanning of mysterie moet oproepen.

Vooralsnog gaat het hierbij dus om een reeks voorgeprogrammeerde (kleur)effecten. Hoe vaak gebruik je die en heeft het meerwaarde om ze aan jouw filmmateriaal toe te voegen? Dat is vooral een persoonlijke keuze. Nog mooier zou het zijn als je hier jouw favoriete kleurweergave kunt instellen, zodat dit niet langer in de nabewerking hoeft.

Waar het plaatselijke kleureffect leuk is om een keertje mee te spelen, heeft vooral het scherptediepte-effect meerwaarde, omdat je hiermee de aandacht nog beter op het hoofdonderwerp richt. Dan moet het wel om een of meer personen gaan en niet elke film heeft een menselijke hoofdrolspeler. Het wordt interessanter als het ook een voorwerp mag zijn, net als bij de diafragmastand tijdens het fotograferen. Daar tik je simpelweg op het scherm om aan te geven wat het hoofdonderwerp is, waarna de omgeving vervaagt.

Extra mogelijkheden

Nu je in real time video-effecten kunt aanbrengen, komen er in de nabije toekomst hopelijk meer features beschikbaar bij deze functionaliteit. Daarmee kun je in beginsel enorm veel tijd besparen tijdens de videomontage. Denk aan het samenstellen van een aantal eigen presets met jouw favoriete kleurweergaven, zodat je per filmfragment direct de juiste sfeer kunt neerzetten. Belangrijk, want hoe minder je achteraf hoeft te doen, hoe sneller een film bijvoorbeeld online kan.

Of wat te denken van het vervangen van de achtergrond? Stel dat je in een rommelige of saaie omgeving een film wilt opnemen, bijvoorbeeld voor YouTube of IGTV. Zou het dan niet fantastisch zijn als jij in beeld bent of jouw model in beeld is, terwijl die oninteressante omgeving dankzij de inzet van AI volledig automatisch wordt vervangen door een achtergrond naar keuze? Sta je zonder een stap buiten de deur te zetten ineens op dat tropische eiland, is die prachtige wereldstad jouw decor of zit je alsnog plotseling in een mooi ingerichte en netjes opgeruimde kamer.