Bekijk hier de eerste reacties van communityleden op de LG line-up 2019

Op woensdagavond 13 maart presenteerde LG zijn line-up voor 2019. Naast retailers was ook de Tweakers-community daarbij aanwezig. De ingelote tweakers konden door middel van speeddates kennismaken met de nieuwe producten.

De avond begon met een barbecue, klaargemaakt met Big Green Eggs. De deelnemers konden zo even onderling kennismaken en alvast speculeren over de nieuwe producten. Jeroen Peeters van LG Electronics Benelux heette de tweakers welkom en vertelde kort iets over de nieuwe line-up met als thema: Experience the future.

LG presenteerde in Hilversum vier productcategorieƫn: televisies, monitoren, smartphones en witgoed. De deelnemers kregen de kans om de productexperts stevig aan de tand te voelen. Zo kwamen we erachter dat er bij de LG-tv's een nieuwe modus aan hdr is toegevoegd, waarbij de hdr zich aanpast aan de hoeveelheid omgevingslicht. Zo blijven bijvoorbeeld schaduwdetails duidelijk zichtbaar bij meer lichtinval. Daarnaast zorgt Dynamic Tone Mapping voor een gemiddeld hogere helderheid en zijn de televisies uitgerust met hdmi 2.1-poorten. Er is ook goed nieuws voor consolegamers: de inputlag is bij de nieuwe line-up verder omlaaggebracht.

Benieuwd naar de eerste reacties van de tweakers? Bekijk de video hieronder!