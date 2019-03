Ervaar als eerste de nieuwe line-up van LG tijdens een exclusief event

De LG Dealerdays is hét event bij uitstek om kennis te maken met LG's nieuwste hardware. Wil jij hierbij zijn en gloednieuwe televisies, smartphones en monitors ervaren en proberen? Meld je dan nu snel aan!

LG organiseert de jaarlijkse Dealerdays op 13 en 19 maart voor zijn Nederlandse en Belgische retailers en partnerbedrijven. Tijdens deze dagen is als eerste de volledige nieuwe line-up van producten te zien en de Tweakers-community is er dit jaar weer bij. Ook worden leden van Hardware.Info uitgenodigd. Wat je kunt verwachten? Een geheel verzorgde avond, inclusief hapjes en drankjes, uitgebreide uitleg over de nieuwe producten en een exclusieve testsessie.

Op 13 maart is Nederland aan de beurt, op de locatie Gooiland in Hilversum. Een week later, op 19 maart, is het event in de Event Lounge in Brussel, België. Ben jij een van de geselecteerden, dan ga je bovendien naar huis met een goedgevulde goodiebag van LG en Tweakers. Ook verloten wij nog een LG PH550-beamer onder de deelnemers die (thuis) de beste review schrijven over een van de nieuwste LG-producten. De reviewers die naast de hoofdprijs grijpen, krijgen een Bol.com-waardebon van 50 euro.

Welke producten zijn er?

Wil je meedoen? Geef dan in de poll aan of je een monitor, televisie of mobiel wil gaan testen. Misschien krijg jij wel een van LG's nieuwste producten thuisgestuurd om er twee weken mee aan de slag te gaan. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: in de categorie monitoren zijn onder meer de high-end UltraGear gaming-monitoren, high-end UltraWide-monitoren en UHD 4K HDR-monitoren aanwezig. In de categorie mobiel is de nieuwe V40 van de partij en voor de categorie televisie onder andere de E9 en C9.

We zijn erg benieuwd naar de eerste vragen en ervaringen van de gelukkige aanwezigen. Daarom zullen we een video met de eerste reacties op de site zetten, maar ook de kenmerken van de nieuwste producten en de beelden van de exclusieve testsessies gieten we in een video.

Zin in? Vul de poll hieronder in!

Programma in Nederland en België

• 18:30 uur - Ontvangst

• 18:35 uur - Hapje en drankje (maaltijdvullend)

• 19:00 uur - Welkom door Tweakers (Communitymanager)

• 19:05 uur - Uitleg LG line-up 2019

• 19:30 uur - Product-speeddates inclusief testsessies

• 22:00 uur - Einde.

Praktische informatie NL

Datum: woensdag 13 maart 2019

Locatie: Gooiland | Hilversum

Praktische informatie BE

Datum: dinsdag 19 maart 2019

Locatie: Event Lounge | Brussel



Woonachtig in Nederland, maar vind je het geen probleem om te reizen naar Brussel? Dat mag uiteraard!

Voorwaarden voor deelname

Je Tweakers-account moet voor 28 februari 2019 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 6 maart 2019 09:00 via de poll en alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt slechts één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 7 maart 2019 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden willekeurig geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De winnaars zijn beschikbaar op 13 maart in NL of 19 maart in BE om het evenement bij te wonen. De uitnodiging voor het evenement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de weken na het event één van de producten te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Ben je aanwezig tijdens het event in NL? Een videograaf gaat jullie eerste reacties opnemen. Houd er dus rekening mee dat de kans bestaat dat je in de video komt.

Winnaars ontvangen als dank voor het testen een Bol.com-cadeaubon ter waarde van 50 euro, tenzij je de beste review schrijft in jouw productcategorie. Dan ontvang je een LG PH550 beamer. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en LG zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

