Terugblik op geslaagde derde editie van de Developers Summit

Een recordaantal developers vond vorige week zijn weg naar DeFabrique in Utrecht voor de derde editie van de Tweakers Developers Summit. Dit jaar stonden weer grote, internationale keynotesprekers en heel veel diverse masterclasses op het programma. De grootste vernieuwing dit jaar bestond uit een aantal nieuwe tracks. Bezoekers konden nu ook hun kennis bijspijkeren op het gebied van onder andere machinelearning en internet-of-things.

Vanaf de vroege uurtjes druppelden bezoekers binnen in DeFabrique, de locatie die voor het tweede jaar op rij het toneel was van onze Summit. De ontvangst verliep voorspoedig en al snel kon iedereen plaatsnemen voor de officiële opening van de dag. Zoals inmiddels traditie begint te worden, was er flink uitgepakt voor de start van de dag. Voordat Mikko Hypponen zijn keynote kon geven, waren bezoekers getuige van een waar spektakel waarin host Jim Stolze werd ontvoerd door evil hackers. Enkel de hulp van een motor en Kate van de Light Society kon de dag redden.

Mikko Hypponen en Harper Reed vallen in de smaak

De eerste keynote was van securityexpert Mikko Hypponen en hij viel zeer in de smaak. In zijn keynote Online Arms Race zoomde hij in op de herkomst van digitaal gevaar anno 2019 en in de (nabije) toekomst. Hoewel dat niet per se een vrolijk verhaal was, was het voor veel bezoekers een eyeopener en werden veel nieuwe inzichten opgedaan.

Na de keynote van Mikko Hypponen verspreidden de bezoekers zich om diverse masterclasses bij te wonen, onderverdeeld in vertrouwde tracks als webdevelopment en security, en nieuwe tracks als machinelearning en blockchain. Halverwege de dag trakteerde de Britse schrijver Jamie Bartlett het publiek op de tweede keynote. Zijn prikkelende verhaal verkende het snijvlak van politiek en technologie, en deed menigeen denken aan een leerzame aflevering van Black Mirror.

Na opnieuw een aantal rondes met masterclasses werd de dag afgesloten door Harper Reed, voormalig cto van de Obama-campagne in 2012. In een zeer vermakelijk, snel en eerlijk verhaal leerde het publiek hem en zijn standpunten beter kennen. Het was de perfecte dagafsluiter, zeker toen hij alle ambitieuze bezoekers de ultieme tip meegaf om goed voor zichzelf te zorgen en niet te veel pizza te eten.

Wij waren erg blij met deze derde editie van de Developers Summit, maar nog blijer werden we toen we de evaluaties van bezoekers zagen binnenstromen. Zowel de keynotes als de masterclasses werden beter beoordeeld dan vorig jaar en scoorden zeer ruime voldoendes. Ook de locatie en onze eerste event-app vielen in de smaak, en nieuwe tracks als 'science & more' en 'machine learning' scoorden erg goed. Al met al kijken we terug op een geslaagde editie, die wat ons betreft nu alweer smaakt naar meer.

Tickets voor volgend jaar nu al te koop

Weet je nu al zeker dat je er volgend jaar bij wil zijn? Dan hebben we goed nieuws. Vanaf vandaag zijn de eerste kaarten te koop en krijg je zelfs een fikse korting. Koop je nu twee tickets, dan betaal je er slechts één.

In het kort

Datum: donderdag 13 februari 2020

Tijden: 09.00 – 20.00 uur

Locatie: omgeving Utrecht

Prijs: 137,50 euro (2-voor-1 very early bird)

Tickets: hieronder verkrijgbaar

