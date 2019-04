Ga jij de next-gen-Samsung Galaxy S10+ testen?

"The next generation is here" stelt Samsung bij de introductie van de nieuwe S10+. Een stevige uitspraak, want de concurrentie is groot en er zijn veel goede smartphones te koop. Wat maakt de S10+ anders? Nou, hij heeft veel te bieden: design, prestaties, cameratechniek en intelligentie.

De Samsung Galaxy S10+ is een telefoon die niet alleen opvalt, maar zich ook onderscheidt. Zo is het Infinity-O Display het innovatiefste Galaxy-scherm tot nu toe. Met precise laser cutting, beveiliging in het scherm en dynamisch amoled, dat rustig is voor de ogen.

Ingebouwde intelligentie

In een preview van de nieuwe Galaxy S10-lijn op Tweakers viel al op dat deze serie, die de S10, de S10+ en de S10e omvat, wat design betreft verfijnder is dan de oude S9-familie. Zo gaan het beveiligen en ontgrendelen van de toestellen met een vingerafdrukscanner een stuk prettiger. Zelfs in de regen werkt dit systeem zonder haperen. De S10+ bewijst bovendien dat je voor een next-generation-camera geen professionele fotograaf hoeft te zijn.

Ook gamers worden op hun wenken bediend; zowel de hardware als de software is ontwikkeld voor betere prestaties op gamegebied. Samsung maakt ook hogere datasnelheden mogelijk met Wi-Fi 6, en maakt verbinden betrouwbaar en veilig, zelfs op openbare netwerken. Dan is er nog de intelligentie; deze telefoon leert hoe jij het apparaat gebruikt en past zich aan om langer mee te gaan en efficiënter te werken. Zo ben je gedurende de hele dag verzekerd van topprestaties.

Test de Samsung Galaxy S10+!

Wij zijn op zoek naar tweakers die staan te trappelen om de S10+ te testen. Hoe vertalen al die mooie features zich naar de praktijk? Jij gaat het voor ons beoordelen. Behoor jij tot de geselecteerden, dan mag je de nieuwste Samsung twee weken lang testen, waarna je een review schrijft voor de Tweakers-community in de Pricewatch. Er zal ook één videoreview verschijnen. Degene die deze op gaat nemen, mag de Samsung Galaxy S10+ na afloop ook houden. Kortom, alle reden om mee te doen. Interesse? Geef je voorkeur dan aan in de poll hieronder.

