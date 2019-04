'Quantumcomputing binnen handbereik'

Quantumcomputing staat voor een doorbraak die een 'explosie aan innovatie teweeg gaat brengen', stelt Mark Mattingley-Scott, quantumambassadeur voor IBM. Het it-bedrijf nodigt iedereen uit om gratis te experimenteren met de technologie. "Alleen met een grote community kunnen wij quantumcomputing verder ontwikkelen."

​Mark Mattingley-Scott is een elektro-ingenieur en computerwetenschapper die als quantum ambassador voor IBM bedrijven helpt zich klaar te maken voor quantumcomputing. De in 1961 geboren Brit leeft en werkt al sinds het einde van de jaren tachtig in Duitsland, waar hij nauw betrokken was bij het ontstaan van onder meer het world wide web, eCommerce en tal van innovatieprojecten namens IBM. Daarnaast is hij betrokken bij een aantal wetenschappelijke instituten en doceert hij aan de Universiteit van Frankfurt. Op 4 april is hij de afsluitende spreker tijdens de Tweakers Meet-up over quantum- en nanotechnologie, op de High Tech Campus in Eindhoven.

In Eindhoven zal Mattingley-Scott ingaan op de potentie van quantumcomputing en de gebieden waarop de ontwikkeling de meeste impact heeft. Ook laat hij zien hoe makkelijk het is om nu al met een echte quantumcomputer te werken, al staat de technologie nu nog in de kinderschoenen. "Als je gaat speculeren over quantumcomputing in de ideale staat ervan, is het een prachtige machine die allerlei problemen in de wereld zou kunnen oplossen. Voor allerlei ziektes is een behandeling mogelijk en veel minder mensen leven in hongersnood. Dat is echter de toekomst en we weten niet hoe snel de ontwikkeling gaat. Misschien hebben we over tien jaar deze mogelijkheden al of pas over vijftig jaar." Om te illustreren hoe lastig het is om hierover voorspellingen te doen, trekt de wetenschapper een vergelijking met de opkomst van transistortechnologie in de jaren vijftig. "Niemand had toen kunnen voorspellen dat we een halve eeuw later naar video's op YouTube zouden kijken. Met quantumcomputing is het net zo lastig om voorspellingen te doen."

Quantumcomputer benadert supercomputer

Belangrijker dan speculeren over de toekomst is kijken naar de mogelijkheden van quantumcomputing vandaag de dag, vindt de Brit. Deze benaderen inmiddels het potentieel van de snelste supercomputers. "Het IBM Summit Power System in Oak Ridge, de snelste supercomputer ter wereld, is in staat om meer dan vijftig qubits te simuleren. De snelheden van quantumcomputers komen daar al bij in de buurt." Universiteiten, overheden en bedrijven doen er daarom goed aan alvast te bekijken hoe de technologie werkt en wat de gevolgen zullen zijn voor hun businessmodellen en gebruikte applicaties. "En dat betekent dat zij daadwerkelijk quantumcomputers moeten gaan gebruiken."

Een quantumcomputer gebruiken, hoe doe je dat eigenlijk? Mattingley-Scott verwijst naar de IBM Q Experience, een initiatief waarbij iedereen algoritmen en experimenten kan draaien op IBM's quantumprocessor in de cloud. Inloggen hierop kan door middel van een third-party authentication via bijvoorbeeld LinkedIn, Google of Github. "Pak hier je api-key en begin gewoon." Enige kennis van de programmeertalen Python en Rust is overigens wel een voordeel. Omdat dit echter talen zijn waarmee veel organisaties hun toepassingen ontwikkelen, denkt IBM’s quantumambassadeur dat het bereik breed zal zijn. "Wij willen mensen bekendmaken met quantumcomputing en laten zien wat er mogelijk is. Tegelijk willen we een netwerk opbouwen van mensen die quantumcomputing gebruiken, van start-ups tot corporates en publieke organisaties. Alleen met een grote community kunnen we quantumcomputing verder ontwikkelen."

GET YOUR TICKETS ⟩

Grote sprongen in machinelearning

Wat bedrijven kunnen bereiken met quantumcomputing, verandert snel. "Als ik twaalf maanden geleden een statement hierover zou hebben afgegeven, zou ik iets anders hebben gezegd dan ik nu doe. Vooral de mogelijkheden voor het berekenen van chemische samenstellingen en op het gebied van machinelearning zijn in het afgelopen jaar sterk verbeterd. Momenteel liggen de sweet spots voor quantumcomputing in de chemische sector, financiële dienstverlening, logistiek en toepassingen met machinelearning." Tijdens zijn presentatie in Eindhoven wil Mattingley-Scott in ieder geval twee dingen benadrukken. Het eerste is dat quantumcomputing voor een doorbraak staat en dat als dit gebeurt, het een explosie aan innovatie zal opleveren. "Het zal alles veranderen, net als de uitvinding van de transistor." En het tweede is dat het nu al een toegankelijke technologie is. "Je kunt het nu al gebruiken en er bekend mee raken. Dat is iets wat elke organisatie serieus zou moeten overwegen, want de impact ervan zal enorm zijn."

Meer weten over de Tweakers Meet-up over quantum- en nanotechnologie? Kijk hier voor meer informatie over de sprekers, het programma en tickets.