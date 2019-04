Prof. Albert van den Berg geeft presentatie tijdens Meet-up Nanotechnologie

Op donderdag 4 april vindt de eerste Meet-up van het jaar plaats. In Eindhoven worden de bezoekers getrakteerd op drie presentaties die gezamenlijk een toekomstbeeld schetsen van de mogelijkheden van quantum- en nanotechnologie. Prof. Van den Berg verzorgt een van deze lezingen.

Prof.dr.ir. Albert van den Berg vervangt prof.dr.ir. Dave Blank, die helaas niet aanwezig kan zijn. Prof. Van den Berg is al tientallen jaren werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit van Twente. Zijn huidige werk richt zich op microanalyse en nanosensoren, nanofluidics en onderzoek naar biologische cellen op chips, met toepassingen in de gezondheidszorg en het milieu. Met behulp hiervan worden onder meer chips ontwikkeld die in de medische wereld kunnen worden gebruikt. Deze chips worden ook wel lab-on-a-chips genoemd. Dankzij deze chips is het bijvoorbeeld mogelijk om met een druppel bloed een complete analyse te maken of het effect van medicijnen op orgaanweefsel te bestuderen.

Prof. Van den Berg is meermaals onderscheiden voor zijn onderzoek. Hij won in 2002 de Simon Steven Meester-prijs voor zijn onderzoek en trad in 2008 toe tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar hij lid is van de sectie technische wetenschappen.

Programma

De tijden van het programma zijn licht gewijzigd. Het programma ziet er nu als volgt uit:

18.00 - 19.00 uur - Ontvangst met een drankje

19.00 - 19.30 uur - Prof.dr.ir. Albert van den Berg

19.30 - 20.00 uur - Jelmer Boter

20.00 - 20.30 uur - Mark Matingley-Scott

20.30 - 22.00 uur - Borrel

De Meet-up begint om 18.00 uur en duurt inclusief borrel tot 22.00 uur. Kaartjes kosten vijftien euro en daarvoor krijg je naast toegang tot de Meet-up ook twee consumpties. Meer weten of direct kaartjes bestellen? Bezoek dan deze pagina.

Datum: donderdag 4 april

Locatie: High Tech Campus Eindhoven

Adres: The Strip - High Tech Campus 1, 5656 AE Eindhoven

Tijd: 18.00 – 22.00 uur

Kosten: 15 euro, inclusief twee consumpties

Maaltijden: broodje hamburger 5,50 euro, curry met rijst (keuze uit vlees of vega) 7,95 euro

