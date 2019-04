Drones boven de akker - Hoe 5g de landbouw verandert

De nieuwe generatie mobiele netwerken dient zich vanaf 2020 aan, maar nu al experimenteert KPN volop met toepassingen die hierdoor mogelijk worden. Het gebruik van drones in de landbouw bijvoorbeeld, leidt tot minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Het beeld dat veel Nederlanders van de landbouw hebben, kan wel wat bijstelling gebruiken. Iets wat bijvoorbeeld lang niet iedereen weet, is dat Nederland op het vlak van precisielandbouw vooroploopt. Het gebruik van sensoren, onder meer om de bodemgesteldheid te meten, is onder Nederlandse akkerbouwers al vrij normaal. Ook wordt er zo zuinig mogelijk met gewasbeschermingsmiddelen omgegaan. "Het beeld van de boer die maar raak spuit met bestrijdingsmiddelen, klopt niet", zegt Gerard Hoekzema, bedrijfsleider van twee akkerbouwbedrijven in Drenthe. "De Nederlandse landbouwsector moet het hebben van zijn kennis. We hebben enorm hoge standaarden voor onze voedselproductie en deze willen we nog verder omhoog krijgen."

Drones boven de akker

In zijn akkerbouwbedrijf in Valthermond test Hoekzema samen met KPN een toepassing met drones. Het gaat hierbij om een drone met een multispectrale camera die zeer nauwkeurige beelden maakt van een perceel met aardappelen en wintergranen. De drone verstuurt deze beelden nog tijdens het vliegen via een snelle verbinding naar de cloud, waar ze verwerkt worden tot een zogeheten taakkaart. Deze kaart wordt over het mobiele netwerk verzonden naar een landbouwmachine die zeer precies de gewasbescherming kan doseren. "Een dronevlucht levert al gauw duizenden foto's op", vertelt Hoekzema. "In de huidige situatie verstuurt de drone deze niet in real time, maar laadt de operator een sd-kaartje in op zijn computer. Deze beelden worden door hem naar een cloudomgeving geüpload en het spuitadvies dat hij vervolgens krijgt, wordt door hem op een later moment naar de boer gestuurd: een proces dat al gauw twee dagen duurt. Met het direct versturen via een snelle mobiele verbinding wordt dit proces van analyse en advies tot bijna realtime teruggebracht."

Dit tijdsverschil is cruciaal. In de tussentijd kan het weer veranderen, bijvoorbeeld door regenval, en is het advies niet meer actueel. De test toont aan dat precisielandbouw met drones de landbouwsector nog efficiënter en duurzamer kan maken en dat 5g-technologie hierbij kan helpen. De landbouwer kan zijn eigen specifieke agrarische kennis combineren met adviezen uit data-analyses, maar oplossingen moeten in de toekomst ook echt 'plug & play’ zijn. “Een boer is nu eenmaal geen droneoperator en heeft het toch al erg druk, dus moet het gemakkelijk toepasbaar zijn, zonder dat de boer ingewikkelde handelingen moet verrichten". Ook de eisen aan het netwerk zijn belangrijk. De komst van 5g is daarvoor cruciaal. "Deze toepassing staat of valt met de snelheid en capaciteit van het netwerk om veel data te kunnen versturen."

Steeds data-intensiever

Het 5g-netwerk gaat voor data-intensieve toepassingen zoals precisielandbouw veel betekenen. "De test hebben wij uitgevoerd met een pre-5g-netwerk, met verschillende frequentiebanden voor zo hoog mogelijke datasnelheden", vertelt Hans Bodenstaff, als programmamanager bij KPN betrokken bij het project. "Enhanced mobile broadband is voor de landbouw, maar ook voor veel andere sectoren, heel interessant. Zoals wij het zien, zijn de toepassingen voor klanten leidend en is de technologie daaraan faciliterend. De gebruiker bepaalt de technische eisen van een oplossing. In het geval van precisielandbouw zien we drones nu stukken van 30x30 centimeter fotograferen. Om nog preciezer te kunnen werken zal dit straks 15x15, 5x5 of uiteindelijk zelfs 1x1 centimeter zijn. Dan ben je bezig met precisielandbouw op plant- en zelfs bladniveau, en dat leidt tot een exponentiële groei in data, die allemaal over het mobiele netwerk moet worden verzonden."

KPN bracht voor de test verschillende partnerbedrijven bij elkaar, voor specifieke kennis maar ook voor de hardware, zoals de drones. Daarnaast levert KPN uiteraard de netwerkconnectiviteit. Bodenstaff: "Dan hebben wij het over de onderliggende infrastructuur volgens 5g-principes, maar ook over het inregelen van de edgeomgeving om snelle communicatie met een lage latency mogelijk te maken." De test in Valthermond is kenmerkend voor de manier waarop de digitalisering allerlei maatschappelijke aspecten verandert. "Alles wordt uiteindelijk digitaal en raakt met elkaar verbonden. Nu al raken we meer gewend aan internet of things met machine-to-machinecommunicatie. We zullen daar op een gegeven moment ook op gaan rekenen en vertrouwen. Daarvoor is robuuste connectiviteit nodig, voor het snel versturen, bewerken en teruggeven van grote hoeveelheden data."

Met de laarzen in de klei

Door leidend te zijn met testen in de landbouw, maar ook in andere sectoren, anticipeert KPN op de verdere digitalisering van de maatschappij. "Het is een uitdaging om overal de vragen naar boven te krijgen die pas over vijf jaar gaan spelen, maar misschien ook al eerder", zegt Bodenstaff. De diversiteit aan uitdagingen die spelen aan de vooravond van de komst van 5g, maakt dit werk heel interessant, geeft hij aan. "We zijn bijvoorbeeld ook bezig met een test in de zorg. Daardoor heb je de ene keer bij wijze van spreken een witte jas aan en sta je in het geval van de test in Valthermond letterlijk met je laarzen in de klei. Ook de samenwerking tussen verschillende disciplines, onder meer met experts op het gebied van antenne-, core- en edgetechnologie, is interessant. 5g relevant maken voor klanten doe je echt samen en het is mooi om te zien welke grote veranderingen we nu al samen mogelijk maken."

