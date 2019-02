'Huawei P30 Pro krijgt camera met 10x zoom'

Er zijn afbeeldingen van de Huawei P30 Pro verschenen, die eerdere berichten dat het toestel drie camera's krijgt bevestigen. De smartphonecamera zou 10x optische zoom bieden, net als een prototype dat Oppo toonde.

De informatie is afkomstig van de Duitse site Winfuture, die vaker afbeeldingen van nog niet uitgebrachte toestellen publiceert. De site heeft van bronnen vernomen dat het om smartphone met een telelens met 10x zoom gaat, al is niet duidelijk of het systeem vergelijkbaar werkt als dat van Oppo. De zaterdag onthulde cameramodule van dat bedrijf werkt met een prisma dat het binnenkomende licht om een hoek stuurt naar de lenzen. Bij de Huawei zou de telelens te herkennen zijn aan zijn vierkante vorm.

Op de afbeeldingen van de P30 Pro is verder te zien dat het toestel weer een Leica-lenssysteem bevat, voorzien van de informatie dat het om diafragma's tussen f/1.6 en f/3.4 gaat. Ook zouden er een dubbele ledflitser en time-on-flight-sensor aanwezig zijn, die laatste om diepteinformatie vast te leggen.

Winfuture publiceert ook foto's van de reguliere P30, eveneens met drie camera's aan de achterkant, maar met diafragma tussen f/1.8 en f2.4. Waarschijnlijk gaat het bij het camerasysteem van de P30 om een groothoek-, tele- en ultragroothoeklens.

De P30 zou wel over een 3,5mm-audio-aansluiting beschikken, de Pro niet. Beide smartphones hebben een kleine inkeping bovenin het scherm voor de frontcamera. De P30 Pro zou geen 3d-gezichtscanner hebben, zoals de Mate 20 Pro. Huawei voorziet de smartphones van de Kirin 980-octacore, maar verdere details zijn nog onbekend. Die maakt de fabrikant op 26 maart bekend, bij de aankondiging.