Huawei bevestigt dat P30 Pro periscopische cameralens krijgt

De Huawei P30 Pro krijgt een camera met een periscopische lens. De brandpuntsafstand of de zoomfactor is nog niet bekend, maar Huawei claimt dat de camera iets krijgt 'wat nog niemand heeft gedaan'.

Foto gemaakt met 'zoomfunctie' P30 Pro

Huawei's marketingtopman Clement Wong bevestigt tegenover Android Central dat de Huawei P30 Pro een periscopische lens krijgt. Vorige week verschenen er al renders van het toestel, samen met het gerucht dat de smartphone van een camera met 10x optische zoom wordt voorzien.

Wong zegt dat de lens voor 'superzoom' zorgt, maar geeft geen concrete details. Wel stelt hij dat de P30 Pro een camerafeature krijgt die nog in geen enkele smartphone zit. Huawei-ceo Richard Yu publiceerde onlangs een foto van de maan op het Chinese sociale netwerk Weibo. Die foto zou gemaakt zijn met de zoomfunctie van de P30 Pro.

Android Central speculeert over de aanwezigheid van een mechanische zoomlens. Dat is mogelijk met een periscopische constructie; Asus toonde dat in 2016 al aan met zijn Zenfone Zoom. Zo'n optische zoomlens met bewegende onderdelen is echter ingewikkeld om te maken en kwetsbaar.

Veel fabrikanten spreken van optische zoom zonder daadwerkelijk een zoomlens te gebruiken. Ze gebruiken meerdere camerasensoren met lenzen met verschillende brandpuntsafstanden. Oppo toonde op het Mobile World Congress bijvoorbeeld een '10x-zoommodule', die bestaat uit drie sensoren met lenzen met fullframe-equivalenten van 16mm, 24mm en 160mm.

De zoomfactor wordt bepaald door de langste brandpuntsafstand te delen door de kortste, de Oppo-module heeft dus 10x zoom. Het is echter geen mechanische zoomlens die ook op alle tussenliggende brandpunten ingesteld kan worden. Om de stappen tussen de verschillende lenzen te tonen werken dergelijke modules met digitale zoom.

Huawei organiseert op 26 maart een evenement waarop het zijn P30-toestellen presenteert. Bij de aankondiging daarvan werd al sterk gehint naar een zoomfunctie.