Periscopisch zoomen op je telefoon

Voordat Mobile World Congress goed en wel is begonnen is, heeft Oppo de aandacht van veel journalisten weten te vergaren. Ook wij reisden eerder af naar Barcelona om te zien wat Oppo in de hoge hoed had. Daarbij waren de verwachtingen hooggespannen: zou er een vouwbare telefoon aankomen? Sommige teasers leken daarop te wijzen. Ook 5g zou zijn opwachting maken in een Oppo-toestel. Dat er een '10x lossless optische zoom' zou worden aangekondigd was eigenlijk al bevestigd.

Het was daarom voor veel aanwezige journalisten enigszins een teleurstelling, toen bleek dat inderdaad de 10x-zoomfunctie werd aangekondigd en dat het nieuws daarnaast alleen was dat er ook 5g-functionaliteit in het toestel zou zitten. Deze smartphone zou volgens Oppo de eerste moeten zijn met Snapdragon 855 en X50-modem. Ondanks dat heeft Samsung overigens ook al een S10 aangekondigd met SD855 en 5g afgelopen woensdag. Hoe dan ook, in de Benelux hebben we voorlopig nog weinig aan zo'n 5g-telefoon.

Toch kwamen we niet voor niets eerder naar Barcelona. Er was weliswaar geen nieuwe smartphone, maar we konden zelf de interessante zoom-functie proberen in een prototype. De naam van deze functie is wel een beetje misleidend. Er zitten drie camera's achterop, die drie verschillende brandpuntsafstanden hebben. Vanaf de eerste camera met ultragroothoek (120 graden) met een brandpuntsafstand van 16mm in 35mm-euiqvalent, naar de camera met telefoto-lens met een brandpuntsafstand van 160mm, is het inderdaad 10x, maar elke fotograaf zal met de ogen rollen bij het horen van de term '10x lossless optische zoom' in relatie tot dit camerasysteem.

Tot op heden rekenen fabrikanten zoom echter niet vanaf de speciale groothoeklens, maar vanaf de primaire camera, die een brandpuntsafstand heeft van 24 tot 28mm. Samsung heeft afgelopen woensdag slechts gesproken van 2x zoom en dat is ten opzichte van de primaire camera, ook al hebben de S10 en S10 Plus ook een camera met ultragroothoek. Huawei deed hetzelfde met zijn Mate 20 Pro vorig jaar.

Aangezien de primaire 48MP-camera een brandpuntsafstand heeft van 24mm kunnen we uitrekenen dat de zoomfactor van 6,66 bedraagt ten opzichte van de primaire sensor. Zo kunnen we het dus beter vergelijken met bijvoorbeeld recente Samsung-, Huawei- of Apple-toestellen. Samsung en Apple hebben een lens die twee keer inzoomt ten opzichte van de primaire camera en Huawei een die drie keer inzoomt. Oppo heeft dus alsnog een indrukwekkende zoomfactor en 10 keer zoom is natuurlijk makkelijker en interessanter voor de marketing dan 6,66 keer, tenzij je een satanistische telefoon verkoopt dan.

Volgens Oppo kan de toekomstige telefoon lekker dun blijven. Normaal gesproken zou een module met lensconstructie die een brandpuntsafstand van 160mm en de sensorgrootte heeft van de camera die Oppo beoogt, maar liefst 15mm dik zijn. Dat is onacceptabel, dus Oppo heeft al jaren geleden een list verzonnen, die de werknemers van Oppo sinds een jaar aan het bouwen zijn in een lab. Die behelst een periscoopsysteem, waarbij het licht na binnenkomst via een prisma 90 graden gebogen wordt en dan pas door een set lenzen gaat, om te eindigen op de sensor. De module is door dit periscoopsysteem slechts 6,76mm dik en past dus in een smartphone met een voor Oppo acceptabele dikte, aldus de Chinese fabrikant.

Hands-on

Dat is allemaal ingegeven door Oppo en zeker interessant, ook omdat Oppo voor een fabrikant vrij veel specifieke technische informatie prijsgeeft, maar we zijn natuurlijk in Barcelona om alles uit te proberen. In de demoruimte troffen we een vijftal tafels aan met daarop een miniatuurtafereel, zoals in Madurodam. We konden met een van de prototypetelefoons vervolgens foto's maken. De smartphones waren strak aangekleed in een hoesje, waar deze niet uit konden en waarmee ze onherkenbaar waren. Vermoedelijk gaat het niet om een bestaande smartphone, waar het camerasysteem voor de gelegenheid was ingebouwd, maar echt een prototype van een nieuw toestel met een oledscherm, stereoluidsprekers en een scherm dat in elk geval groter is dan de 6,4" van een OnePlus 6T bijvoorbeeld. Aangezien de aangekondigde zoom en 5g-functionaliteit vermoedelijk in één Oppo-smartphone zullen komen, is dit waarschijnlijk al het toestel dat, als het eenmaal af is, de uiteindelijk Oppo-smartphone met de twee noviteiten zal zijn.

De camera-app op deze telefoon was een bijzonder uitgeklede variant en zo ongeveer het enige dat we konden doen was zoomen en afdrukken. Bij het zoomen vanaf de ultragroothoekmodus viel ons op dat het toestel van 1,6 naar 1,7x zoomen overschakelt naar de primaire camera, om vervolgens bij 10x over te schakelen naar de telephoto-lens. Daarna kun je nog tot 20 keer digitaal zoomen.

Het is goed om te weten dat niet het hele zoombereik lossless is. Sterker nog, alleen als je 10x zoomt, 1,7x zoomt of niet zoomt, is het 'lossless', ofwel puur wat je door een van de drie camera's ziet. Alles ertussen en meer dan 10x is digitaal gezoomd. Dat zal ook de reden zijn dat de primaire sensor 48MP bedraagt en vermoedelijk een halve inch groot is, want dan is er een stuk meer detail als je digitaal inzoomt op het beeld, wat dus tussen de 1,7x en 10x zoom in zit. Hieronder zie je drie foto's die we maakten op 1x, 1,7x en 10x zoom.

Zoals je ziet heeft de ultragroothoeklens nogal een fisheye-effect. Dat is op zich logisch, maar het kan gecorrigeerd worden met een software-algoritme. Samsung heeft dat met de ultragroothoek van de S10 bijvoorbeeld goed voor elkaar. Oppo zal hier hoogstwaarschijnlijk nog aan gaan sleutelen. Het beeld van de camera met de telelens ziet er netjes uit voor een beeld dat door een smartphone zo dichtbij gehaald is.

Wat op ons de meeste indruk maakte is de stabilisatie. Oppo heeft de stabilisatie goed voor elkaar. Ik probeerde wat foto's te maken terwijl ik een beetje schudde met mijn handen, maar ook dan was de foto niet snel bewogen, zelfs als ik de telelens gebruikte. Volgens de fabrikant komt dit doordat er optische beeldstabilisatie in de primaire en telefoto-lens zit, waar het ook het meest nodig is, en dat het prisma tegenbewegingen maakt om het beeld te stabiliseren. Het is knap om de telefoto-camera, die uit zoveel kleine onderdeeltjes bestaat in een smartphone, zo goed te stabiliseren en daarmee een mooi stukje technologie.

Het prototype voelde vlot aan, zo vlot dat we vermoeden dat er best wel eens een Snapdragon 855 in kan zitten. Ook de camera was hierop geen uitzondering. Focussen en afdrukken ging lekker vlot. Het toestel had nog wel wat moeite met dichtbij focussen, al was Oppo daarvan op de hoogte en werkt het aan een update.

Een leuk detail is trouwens dat de UI van het prototype er anders uitziet. Hoewel er zogenaamd Android 7.1 op het toestel zou staan, gaat het vermoedelijk om de nieuwe skin van Oppo, die op Android 9 zal draaien.

Tot slot

We hadden natuurlijk graag een nieuwe Oppo-smartphone op MWC gezien met 5g en vooral de 10x 'lossless' zoomfunctie. Helaas is dat niet het geval. Wel hebben we een redelijk beeld gekregen van waar Oppo mee bezig is en dat kan, als het nog wat verbetert, in het tweede kwartaal van 2019 een interessante smartphone opleveren. Eind juni zou de smartphone dus uiterlijk uit moeten komen en we kijken ernaar uit.

We hebben we een beetje gemengde gevoelens overgehouden aan de sessie en de verwachtingen over de nieuwe telefoon. Aan de ene kant is Oppo een hele serieuze en grote speler, die op technologisch vernieuwend is. Functies als deze zijn innovatief en welkom, ondanks dat het niet de eerste keer is dat een smartphone uitgerust is met een 'liggend' zoomsysteem.

Aan de andere kant zien we wat groeipijnen. Zo is de software van Oppo nog niet op het hetzelfde niveau als de innovatie en worden de technische snufjes soms niet helemaal goed doordacht. De Find X is daar een goed voorbeeld van, omdat de uitschuifcamera ten koste gaat van een aantal andere dingen. Hopelijk is dat bij de 10x zoom-camera in de smartphone niet het geval. Een dergelijke innovatieve geest verdient immers ook een goede uitwerking. We zullen het binnen vier maanden weten.