Nvidia voegt drie FreeSync-monitoren toe aan G-Sync Compatible-lijst

Nvidia heeft drie FreeSync-monitoren toegevoegd aan zijn G-Sync Compatible-lijst. Het totaal komt daarmee op vijftien stuks. In de praktijk werken al veel meer FreeSync-monitoren met GeForce-gpu's, maar Nvidia garandeert dat alleen bij sommige modellen.

De Acer ED273A en XF250Q en de BenQ Zowie XL2540-B zijn de drie nieuwe monitoren die zijn toegevoegd aan de lijst. Eerstgenoemde heeft een 144Hz-va-paneel, de andere twee zijn 240Hz-monitoren met een tn-paneel. Nvidia maakt de toevoeging bekend bij de introductie van de nieuwste GeForce-driver.

Om in aanmerking te komen voor validatie door Nvidia moeten monitoren probleemloos werken zonder blanking, pulsing, flickering, ghosting of andere artefacten. Ook moeten de monitoren variabele refreshrates kunnen gebruiken met een bereik van minimaal 2.4:1. Bij een 144Hz-monitor is dat dus minimaal tussen 60 en 144Hz en bij een 240Hz-monitor is dat minimaal tussen 100 en 240Hz.

Bij monitoren die door Nvidia gecertificeerd zijn, staat VRR standaard ingeschakeld. FreeSync-monitoren die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd werken vaak wel, maar gebruikers moeten dan zelf VRR inschakelen. Op het forum van Tweakers wordt door gebruikers een lijst bijgehouden met FreeSync-monitoren die werken in combinatie met Nvidia-videokaarten.

Monitor Acer ED273A Acer XF250Q BenQ Zowie XL2540-B Diagonaal 27" 24,5" 24,5" Resolutie 1920x1080 pixels 1920x1080 pixels 1920x1080 pixels Paneel Va Tn Tn Verversingssnelheid 144Hz 240Hz 240Hz Reactietijd 4ms 1ms 1ms Prijs € 258,23 € 340,- € 499,-