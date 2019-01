MSI: zestien van onze FreeSync-monitoren zijn compatibel met Nvidia's G-Sync

Fabrikant MSI stelt dat zestien van zijn eigen monitoren die FreeSync ondersteunen ook het G-Sync Compatible-label zouden moeten krijgen. Deze MSI-monitoren prijken echter nog niet op de Nvidia-lijst van twaalf Adaptive Sync-monitoren die volgens het bedrijf goed genoeg zijn.

MSI zegt dat hun monitoren 'effectief G-Sync compatibel zijn' nadat Nvidia onlangs nieuwe drivers uitbracht voor de ondersteuning van FreeSync-monitoren. Volgens MSI voldoen momenteel nog niet alle monitoren op de markt aan de G-Sync Compatible-certificering. Het bedrijf zegt dat het voortdurend eigen Adaptive Sync-monitoren heeft getest om te kijken of ze hier aan voldoen. Van de achttien geteste MSI-monitoren met Adaptive Sync zijn zestien schermen goed genoeg voor het G-Sync Compatible-label, aldus MSI. De monitoren die niet zijn weergegeven in de lijst worden volgens MSI nog getest.

De fabrikant laat weten dat het bij het testen van de verschillende schermen een drietal Nvidia-videokaarten heeft gebruikt: de MSI RTX 2070 Ventus 8G, de MSI RTX 2080 Ventus 8G en de MSI GTX 1080 Gaming 8G. Waarschijnlijk heeft MSI daarbij gebruikgemaakt van een systeem met Nvidia Geforce-driverversie 417.71, minimaal displayport 1.2 en Windows. MSI meldt dat er nog wel een beperking is: er kunnen meerdere schermen worden aangesloten, maar G-Sync werkt slechts bij een monitor.

Met de aanduiding G-Sync Compatible is het mogelijk om gebruik te maken van G-Sync met een monitor die Adaptive Sync ondersteunt. Nvidia heeft twaalf monitoren gecertificeerd met de aanduiding 'G-Sync Compatible', al is VESA's Adaptive-Sync ook te gebruiken op FreeSync-monitoren die niet gecertificeerd zijn. De twaalf gecertificeerde monitoren zijn gamemonitoren met tn-panelen en een groot FreeSync-bereik. In de lijst van zestien MSI-monitoren zitten ook exemplaren met va-panelen. Nvidia kondigde op de CES-beurs aan dat het Adaptive-Sync zou gaan ondersteunen.